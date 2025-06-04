Adobe выпустила версию своего популярного программного обеспечения Photoshop для редактирования изображений для устройств на платформе Android. Photoshop Mobile для Android предназначен для тех, кто предпочитает работать в любом месте и не быть привязанным к стационарному ПК. ПО включает в себя основные функции и инструменты из настольного приложения, такие как наложение слоев, маскирование и генеративная заливка, и позволяет пользователям использовать постоянно растущую библиотеку бесплатных ресурсов Adobe Stock.
Другие полезные инструменты включают штамп клонирования, точечную восстанавливающую кисть, инструмент выбора касанием, "волшебную" палочку и инструменты выбора объекта, а также расширенные режимы наложения.
Новичкам рекомендуется ознакомиться со встроенными учебными пособиями Photoshop Mobile, чтобы узнать, как лучше всего использовать приложение. Пользователи также могут взаимодействовать с сообществом Photoshop через форумы Adobe для получения отзывов и поддержки от коллег. Adobe Inspiration Hub, тем временем, предлагает множество идей для тех, кому нужна отправная точка.
Прошло чуть больше трех месяцев с тех пор, как Adobe выпустила Photoshop для iPhone. В то время как Adobe продвигала версию для iPhone только начинающим создателям контента, ориентированного на мобильные устройства, компания позиционирует версию для Android как для новичков, так и опытных профессионалов.
Adobe предлагает Photoshop для Android бесплатно через сервис Google Play, и пока он находится в стадии бета-тестирования, но для его использования понадобится телефон под управлением Android 11 или более поздней версии, а также минимум 6 ГБ оперативной памяти (компания рекомендует 8 ГБ для оптимальной производительности). Adobe отмечает, что все функции будут бесплатными в течение начального периода бета-тестирования, и говорит, что вскоре появятся дополнительные возможности. Формулировка заявления предполагает, что пользователям в конечном итоге придется платить за расширенные функции или дальнейшее использование ПО, но на данный момент это бесплатное предположение.
Конечно большинство выберут более мощный и многофункциональный вариант для настольного компьютера, хотя, безусловно, данное мобильное ПО имеет свою привлекательность в возможности быстро вносить основные изменения в файлы на телефоне, находясь вдали от компьютера.