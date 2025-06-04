Вероятно после выхода финальной версии, ПО станет платным, либо заплатить придется за расширенные возможности помимо базовых функций

Adobe выпустила версию своего популярного программного обеспечения Photoshop для редактирования изображений для устройств на платформе Android. Photoshop Mobile для Android предназначен для тех, кто предпочитает работать в любом месте и не быть привязанным к стационарному ПК. ПО включает в себя основные функции и инструменты из настольного приложения, такие как наложение слоев, маскирование и генеративная заливка, и позволяет пользователям использовать постоянно растущую библиотеку бесплатных ресурсов Adobe Stock.

Другие полезные инструменты включают штамп клонирования, точечную восстанавливающую кисть, инструмент выбора касанием, "волшебную" палочку и инструменты выбора объекта, а также расширенные режимы наложения.

Новичкам рекомендуется ознакомиться со встроенными учебными пособиями Photoshop Mobile, чтобы узнать, как лучше всего использовать приложение. Пользователи также могут взаимодействовать с сообществом Photoshop через форумы Adobe для получения отзывов и поддержки от коллег. Adobe Inspiration Hub, тем временем, предлагает множество идей для тех, кому нужна отправная точка.

Прошло чуть больше трех месяцев с тех пор, как Adobe выпустила Photoshop для iPhone. В то время как Adobe продвигала версию для iPhone только начинающим создателям контента, ориентированного на мобильные устройства, компания позиционирует версию для Android как для новичков, так и опытных профессионалов.

Adobe предлагает Photoshop для Android бесплатно через сервис Google Play, и пока он находится в стадии бета-тестирования, но для его использования понадобится телефон под управлением Android 11 или более поздней версии, а также минимум 6 ГБ оперативной памяти (компания рекомендует 8 ГБ для оптимальной производительности). Adobe отмечает, что все функции будут бесплатными в течение начального периода бета-тестирования, и говорит, что вскоре появятся дополнительные возможности. Формулировка заявления предполагает, что пользователям в конечном итоге придется платить за расширенные функции или дальнейшее использование ПО, но на данный момент это бесплатное предположение.

Конечно большинство выберут более мощный и многофункциональный вариант для настольного компьютера, хотя, безусловно, данное мобильное ПО имеет свою привлекательность в возможности быстро вносить основные изменения в файлы на телефоне, находясь вдали от компьютера.