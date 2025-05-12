Компания подтверждает выпуск RTX 5050

Китайский производитель компьютерного оборудования Maxsun готов представить свою полную линейку графических ускорителей серии RTX 50. До сих пор на официальном сайте Maxsun можно было найти только видеокарты предыдущей серии RTX 40. Однако с добавлением нескольких графических процессоров в базу Евразийской экономической комиссии компания планирует представить не только уже выпущенные и ожидаемый графический ускоритель RTX 5060, но и ранее не анонсированную модель GeForce RTX 5050.

Упоминание GeForce RTX 5050 встречалось в предыдущих слухах, но ни NVIDIA, ни её партнёры пока не подтвердили существование такого графического процессора. Согласно нескольким утечкам, графический процессор действительно существует, а регистрация Maxsun в ЕЭК подтверждает наличие дискретной графической карты RTX 5050. Новинки были зарегистрированы сегодня, и в базе данных можно найти 16 различных вариантов RTX 5050.

Карта предположительно будет выпущена в разных семействах, таких как iCraft и других, включая серии Transformer и Terminator. Также есть некоторые другие неизвестные серии, такие как OTES, которые Maxsun, возможно, представит с выпуском графических ускорителей серии RTX 50. Список карт подтверждает, что RTX 5050 будет включать 8 ГБ памяти, но тип памяти указан не был.

Хотя в некоторых сообщениях говорилось о памяти GDDR6, возможность использования новейшей памяти GDDR7 также нельзя исключать. Графическая карта должна иметь ширину шины памяти 128 бит. Другие графические карты серии RTX 50, которые Maxsun представит на Computex через неделю, включают RTX 5080, RTX 5070 Ti, RTX 5070, RTX 5060 Ti и RTX 5060. Последняя также будет представлена в варианте с 8 ГБ GDDR7 и получит ту же 128-битную шину памяти, что и RTX 5050.

Однако, безусловно, между ними будет ряд различий в других спецификациях, таких как количество ядер CUDA, тензорных ядер, ядер RT, TDP и т. д. Согласно информации инсайдеров, известно, что RTX 5050 должна иметь графический процессор GB207, 2560 ядер CUDA и TDP 130 Вт. Цены и доступность остаются неизвестными, однако маловероятно, что NVIDIA представит RTX 5050 на Computex.