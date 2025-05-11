Покупатели физических носителей с Doom: The Dark Ages будут вынуждены загрузить почти 100 ГБ данных для запуска игры

Геймеры, которые собираются купить физические копии игры Doom: The Dark Ages, похоже будут разочарованы. Согласно информации DoesItPlay.org, диски для PlayStation 5 и Xbox Series X с Doom: The Dark Ages практически не содержат игровых данных. Вставка этих дисков всего лишь инициирует процесс загрузки полной цифровой версии.

Так, диск для PlayStation 5 содержит около 85 МБ данных, в то время как диск для Xbox Series X содержит около 300 МБ. Хотя точный размер загрузочных данных Xbox остается неизвестным, версия PS5 требует загрузки 84 ГБ. Скриншот версии для ПК показывает, что загрузка в сервисе Steam составляет около 64 ГБ. Стоит отметить, что после установки игры подключение к Интернету более не требуется.

Nintendo выразила опасения, что почти пустые физические копии консольных игр могут стать стандартом и для Switch 2. Однако требование полной цифровой загрузки для физических изданий было довольно распространенным явлением в течение многих лет.

Bethesda, похоже, решила сделать такой подход стандартом, поскольку и Starfield, и Indiana Jones and the Great Circle поставляются на дисках только с частью данных. Аналогично, NBA 2K25, Hogwarts Legacy и Alan Wake II включают только небольшие части игрового процесса и требуют дальнейшей загрузки данных.

Помимо неудобств, связанных с требованием дополнительного времени, такая тенденция вызывает серьезные опасения по поводу сохранения игр. Теперь диски функционируют как физические лицензии, которые можно обменивать или продавать, что свидетельствует о переходе к полностью цифровому будущему. Хотя это уже происходит на ПК, наличие нескольких цифровых магазинов дает пользователям определенные преимущества. Например, Doom (2016) недавно был выпущен без DRM на сервисе GOG.

Что касается игры Doom: The Dark Ages, то она в целом получила положительные отзывы за большие уровни, впечатляющую графику и увлекательные бои. Однако требование трассировки лучей затрудняет запуск на недорогих игровых системах.

Также можно отметить, что пользователи, которые приобретут Nvidia RTX 5070, RTX 5070 Ti, RTX 5080 или RTX 5090, получат бесплатную копию игры. Doom: The Dark Ages станет доступна в Game Pass, Battle.net и Steam 15 мая. Премиум-издание предлагает получить доступ к игре на два дня раньше. Кроме того, версии для Xbox, Windows Store и Battle.net поддерживают функцию кроссплатформенных покупок.