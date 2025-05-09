Получить кешбэк в размере до 1080 долларов можно за модели GeForce серий от GTX 16 до RTX 40

С уходом компании EVGA из рынка графических процессоров осталось не так много вариантов для быстрой и простой замены графических карт. Обычно процедура выглядит так: пользователи отправляют свои старые графические ускорители производителям и получают кешбэк на основе заранее определенной стоимости. Конечно, в большинстве случаев лучше продать карту на вторичном рынке за большую сумму, но многие геймеры просто не хотят тратить время на продажу своих карт.

Акция компании Colorful распространяется только на графические процессоры её производства, действует только ограниченное время с 7 по 13 мая и только на территории Китая. Последнее условие весьма очевидно, учитывая, что эта компания не продает официально карты на глобальном рынке, но их можно приобрести в других азиатских странах.

Согласно принципу работы этой акции, геймеров просят проверить, подходят ли их старые карты для кешбэка, после чего необходимо сначала купить новую графическую карту серии RTX 50, а затем отправить старую карту в представительство компании. Colorful хочет максимально автоматизировать этот процесс, поэтому есть несколько вещей, которые следует пользователям проверить заранее, но политика компании заключается в следующем: сначала купить, потом вернуть деньги.

Colorful говорит следующее: «Событие по обновлению графических процессоров iGame 2025 уже наступило, и видеокарты серии RTX 50 уверенно возвращаются! Пользователям видеокарт Colorful нужно только купить видеокарту серии Colorful RTX 50 или предварительно собранный ПК с ней в определенных магазинах, а затем отправить свою подходящую старую видеокарту в Colorful. После проверки они смогут воспользоваться официальным кешбэком и преимуществами до 7800 юаней».

Colorful обещает выдать кешбэк в течение 10 дней. Пользователям необходимо отправить свою карту на определенный адрес, подписаться на официальный аккаунт Colorful WeChat и отправить сообщение, чтобы инициировать процесс обмена, который включает отправку специальной формы вместе с фотографиями графических процессоров и их серийными номерами.