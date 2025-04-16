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GALAX RTX 5090D HOF OC LAB «XOC Edition» получит два 16-контактных разъема питания
Видеокарта выйдет ограниченным тиражом и только на китайском рынке

 Ответ на вопрос о том будут ли видеокарты Galax XOC эксклюзивными для Китая, скорее всего является утвердительным, поскольку компания NVIDIA разделила линейку RTX 5090 на две модели, причем RTX 5090D является специальной версией для Китая. GALAX подтвердила, что GeForce RTX 5090D получит версию XOC. На данный момент это единственный графический ускоритель, предназначенный для экстремального разгона.

 Перед запуском GALAX обычно отправляет данные карты оверклокерам, пытающимся побить очередные мировые рекорды. На этом этапе компания GALAX часто поставляет карты без кулеров, поскольку оверклокеры в любом случае заменяют их на системы жидкостного охлаждения, включая с экстремальным охлаждением азотом.

 Однако, поскольку GALAX уже разработала и изготовила эти графические ускорители, то было бы вполне логично выпустить их на рынок. В настоящее время компания представила окончательный дизайн карты, официально названной RTX 5090D HOF OC LAB "XOC Edition". Название длинное, но ключевым здесь является обозначение XOC.

 Из-за ограничений NVIDIA GALAX не может выпустить видеокарту с BIOS, превышающим спецификацию TDP в 600 Вт. Однако, как это часто бывает, версии XOC BIOS с разблокированными пределами мощности, как правило, появляются в сети, несмотря ни на какие усилия NVIDIA. Вероятно, то же самое произойдет и теперь, тем более, что в настоящее время это единственная видеокарта серии RTX 50 с двумя 16-контактными разъемами питания, и это реальный розничный продукт, а не очередной прототип.

 GALAX, кроме того, подтверждает, что выпуск будет ограниченным, не только эксклюзивным для Китая, но и произведенным в ограниченном количестве. Цены на новинку пока остаются неизвестными, но не нужно быть провидцем, чтобы сказать, что они будут очень дорогими.

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#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #galax #rtx 5090d #geforce rtx 5090d
Источник: videocardz.com
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