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goldas
В сети появились первые изображения видеокарт ASUS GeForce RTX 5060 Ti
В стартовую линейку войдут модели PRIME, TUF и DUAL

 Компания ASUS готовится выпустить не менее четырех различных вариантов видеокарт на основе модели RTX 5060 Ti. Так, в прошедшие выходные китайское подразделение ASUS представило специальную версию Hatsune Miku для китайского же рынка, подтвердив, что это действительно первая видеокарта RTX 5060 Ti компании. Однако тайваньский бренд электроники готовит больше дизайнов карт на основе новых графических процессоров NVIDIA GB206.

 Ускоритель RTX 5060 Ti с 4608 ядрами CUDA будет выпущен в сериях TUF, PRIME и DUAL. Серии PRIME и TUF будут придерживаться традиционного дизайна системы охлаждения с тремя вентиляторами, и, судя по кожуху, они, как ожидается, будут выглядеть точно так же, как уже выпущенные модели поколения RTX 50. Можно заметить, что, в отличие от линейки RTX 5070, карты TUF больше не будут включать пять выходов на дисплей, включающих три DisplayPort и два HDMI, а вместо этого будут иметь стандартные четыре: 3x DP и 1x HDMI.

 К сожалению, пока нет информации относительно разъемов питания, используемых этими картами. Однако можно сделать некоторые предположения на основе дизайна задней пластины, но это будет не точным ответом. Аналогично, нет окончательных данных о тактовых частотах, но можно точно сказать, что все карты в этой новостной статье имеют заводской разгон. Кроме того, компания ASUS также обязательно выпустит варианты без разгона с эталонными частотами.

 Модель DUAL является первой в серии RTX 50, и, похоже, компания внесла небольшое обновление в дизайн с точки зрения цветовых вариантов, а не формы в целом. Стоит отметить, что на данный момент есть информация только о модели DUAL в версии с 8 ГБ памяти, в то время как серия PRIME, похоже, будет представлена в конфигурации как с 8 ГБ, так и 16 ГБ памяти, а серия TUF будет оснащаться только буфером на 16 ГБ. Однако всё может измениться спустя какое-то время, и это может быть просто стартовая линейка при запуске.

 Официально видеокарты будут представлены завтра, и компания ASUS не будет исключением, а в продажу новые графические ускорители RTX 5060 Ti поступят 16 апреля.

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#nvidia #видеокарты #asus #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 50 #rtx 5060 ti
Источник: videocardz.com
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