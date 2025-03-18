Если информация подтвердится, то купить новинку можно будет уже в 2027 году

Первый складной смартфон от Apple уже несколько раз упоминался в Интернете. Пока в сети распространялись слухи о его возможных сроках запуска, новое сообщение раскрыло некоторые подробности, касающиеся производства совершенно нового iPhone, что намекает на возможное окно его анонса и многое другое.

В одном из последних сообщений говорилось о том, что складной iPhone, как ожидается, дебютирует в какой-то момент в четвертом квартале следующего года. Это заявление поступило от известного аналитика Apple Минг-Чи Куо. Но новое сообщение другого аналитика Джеффа Пу утверждает обратное. Грядущий складной iPhone от Apple может поступить в массовое производство во второй половине следующего года. Стоит, однако, отметить, что пока неясно, действительно ли это складной iPhone.

Это может быть совершенно новая линейка или, возможно, складной iPad. Джефф Пу добавляет, что первые два складных устройства Apple официально вошли в фазу внедрения нового продукта (NPI) на предприятиях Foxconn, крупнейшем поставщике в цепочке поставок Apple. Инсайдер утверждает, что массовое производство также, как ожидается, начнется во второй половине 2026 года. Если это сообщение правдиво, первый складной iPhone может быть представлен не раньше 2027 года.

Исходя из того, что известно на данный момент, первый складной продукт Apple может иметь большой 7,74-дюймовый внутренний складной основной дисплей вместе с 5,49-дюймовым внешним экраном. Между тем, более крупная складная модель может представлять собой складной iPad Pro, который получит огромный 19-дюймовый основной экран. Стоит иметь в виду, что это все еще неподтвержденные данные, поэтому воспринимать эту новость необходимо с большой долей недоверия.