Хотя NVIDIA утверждает, что поставила гораздо серии RTX 50 больше чем RTX 40, точные цифры она предоставить не смогла

С момента запуска графических процессоров Blackwell серии RTX 50 от NVIDIA многие называли её «бумажным» запуском, поскольку потенциальные покупатели едва ли могли приобрести хотя бы одну карту, даже по более высоким ценам, чем рекомендуемая розничная цена. По сей день большинство графических процессоров серии RTX 50 недоступны в крупных розничных магазинах, и когда они поступают на склад, в наличии имеется не более нескольких единиц, которые быстро распродаются практически за минуты.

Однако заявление NVIDIA совершенно противоположно тому, что можно наблюдать в последние недели. Согласно сообщению, NVIDIA утверждает, что отгрузила в два раза больше графических процессоров серии RTX 50, чем серии RTX 40 за тот же период после запуска. Примерно через пять недель диаграмма показывает, что поставки серии RTX 50 значительно превышают поставки серии RTX 40, и они выглядят немного похожим на график производительности RTX 5090 против RTX 4090, который NVIDIA изначально продемонстрировала на выставке CES 2025.

Тем не менее конкретных цифр нет, поэтому график весьма расплывчат и не показывает суть заявления. Многие розничные продавцы вместо этого подтвердили, что следующая партия графических процессоров серии RTX 50 поступит только через несколько недель, и даже у крупнейших розничных продавцов по всему миру было не более нескольких десятков единиц модели RTX 5090, в то время как RTX 5080 была несколько более доступной.

С картами RTX 5070 Ti и RTX 5070 произошла похожая история, но, по словам NVIDIA, она отгрузила больше этих карт, чем их аналоги серии RTX 40. Здесь следует отметить, что хотя NVIDIA выпустила четыре графических процессора серии RTX 50 в течение пяти недель, она сделала доступной для покупки RTX 4080 только через месяц после запуска флагманской GeForce RTX 4090.

Джастин Уокер из NVIDIA говорит, что доступность увеличится в ближайшие недели, а цены также должны стабилизироваться. Согласно сообщению TweakTown, NVIDIA уже ускорила поставки и работает не покладая рук, чтобы обеспечить лучшее предложение на рынке.

Видеокарта RTX 5070 заняла первое место по продажам на Amazon, но доступность её не так хороша, как можно было бы предположить. Пройдет еще несколько недель, прежде чем цены приблизятся к рекомендованным производителем значениям, но ситуация сейчас немного лучше, чем на момент дебюта серии RTX 50.