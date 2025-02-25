Также Xiaomi 15 Ultra появился в официальном презентационном видео.

Xiaomi теперь подтвердила, что официально представит свой следующий флагман Ultra 27 февраля. Хотя эта дата будет относиться только ко внутреннему рынку Xiaomi. Что касается глобального рынка, то Xiaomi 15 Ultra будет запущен в других регионах на несколько дней позже, 2 марта.

Тем временем Роланд Квандт и WinFuture описали полный список спецификаций, а также опубликовали новые изображения преемника Xiaomi 14 Ultra. Неудивительно, что Xiaomi оснастила новинку топовым чипсетом Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, который теперь является наиболее популярным чипсетом для флагманов на платформе Android текущего поколения. Xiaomi 15 Ultra дополнит этот чипсет аккумулятором емкостью 5410 мАч, который поддерживает беспроводную зарядку мощностью 80 Вт и проводную зарядку на 90 Вт, по крайней мере, в Китае.

Квандт сообщает, что Xiaomi также оснастит свой смартфон 6,73-дюймовым дисплеем LTPO AMOLED с разрешением 3200 x 1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц, яркостью 3200 кд/м2 и защитой Shield Glass 2.0. Так как новинка должна стать фотофлагманом, то и датчики изображения должны быть соответствующими.

• Основная камера: 50 МП, Sony LYT-900, оптический формат 1/0,98 дюйма, диафрагма f/1,63

• Телефотокамера: 50 МП, фокусное расстояние 70 мм, 3-кратный оптический зум, диафрагма f/1,8

• Телефотокамера: 200 МП, фокусное расстояние 100-200 мм, 4,3-кратный оптический зум, диафрагма f/2,5

• Сверхширокоугольная камера: 50 МП, фокусное расстояние 14 мм

• Фронтальная камера: 32 МП

Тем временем генеральный менеджер Xiaomi Чичи Лао Вэй поделился коротким видеообзором Xiaomi 15 Ultra на Bilibili в Китае. Загруженный на YouTube компанией Sparrows News, 90-секундный клип демонстрирует устройство в трех вариантах, включая двухцветный вариант, вдохновленный классическими фотокамерами Leica. Видео также позволяет более подробно рассмотреть текстуру каждого покрытия, которую трудно различить на просочившихся ранее в сеть изображениях смартфона.



