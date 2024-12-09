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AOC представила игровой QD-MiniLED монитор Q27G4ZMN с частотой 240 Гц
Новинка может похвастаться яркостью до 1200 нит и временем отклика 1 мс, а также поддержкой множества технологий улучшения изображения

 Компания AOC выпустила на китайском рынке новый игровой монитор QD-MiniLED с номером модели Q27G4ZMN. Стоимость монитора составляет 2199 юаней (302 доллара США), и теперь он доступен на JD.com.

 Монитор, как следует из названия, получил 27-дюймовый дисплей Fast VA с разрешением QHD (2560×1440 пикселей), обеспечивающим четкое и яркое изображение. Монитор оснащен подсветкой Mini LED, состоящей из 4608 мини-светодиодов, распределенных по 1152 локальным зонам затемнения, обеспечивая точную регулировку яркости и глубокую контрастность.

 Монитор имеет частоту обновления 240 Гц и включает поддержку Adaptive-Sync (AMD FreeSync), что обеспечивает уменьшение разрывов изображения и задержек для плавного игрового процесса.

 Дисплей имеет 8-битную глубину цвета, предлагая 100% охват цветового пространства sRGB и 97% охват цветового пространства DCI-P3. Он может похвастаться высоким статическим коэффициентом контрастности 5000:1 и быстрым временем отклика GTG 1 мс, что делает его идеальным как для киберспортивных игр, так и для кинематографических визуальных эффектов.

 Монитор обеспечивает яркость 450 кд/м2 в режиме SDR и впечатляющие 1200 кд/м2 пиковой яркости HDR, поддерживаемые сертификацией VESA DisplayHDR 1000. Устройство поставляется с заводской калибровкой для обеспечения точности цветопередачи Delta E<2, что соответствует стандартам, необходимым для профессиональной работы. Он также оснащен сертифицированной TÜV Rheinland технологией низкого синего света и отсутствия мерцания, что снижает нагрузку на глаза при длительном использовании.

 AOC Q27G4ZMN может похвастаться наличием двух портов HDMI 2.0, одним портом DisplayPort 1.4 и разъемом для наушников. Монитор оснащен эргономичной подставкой, которая поддерживает регулировку высоты до 130 мм, поворот на +/-20 градусов и наклон на -5–25 градусов для оптимального комфорта при длительном использовании. Он также поддерживает совместимость с настенным креплением VESA 100x100 мм.

 AOC Q27G4ZMN также обладает передовыми игровыми функциями, такими как G-меню, AOC Shadow Control, Crosshair, MBR и MBR Sync, Overdrive, Low Input Lag, Game Mode, Frame Counter и Game Tone Adjustment, что повышает точность и комфортность игрового процесса.

#мониторы #aoc #игровые мониторы #мониторы 240 гц #мониторы aoc
Источник: gizmochina.com
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