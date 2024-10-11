Новый патент компании Motorola показывает, как шарниры складных смартфонов могут стать гораздо более полезными в будущем за счет использования двигателя, который может независимо регулировать угол наклона дополнительного дисплея

26 сентября Motorola опубликовала новый патент в Патентном и товарном бюро США (USPTO), который показывает, функцию автоматического раскладывания смартфона и может стать гораздо более практичной в будущем.

В патенте описывается моторизованный шарнир, который позволяет автоматически выравнивать верхнюю половину раскладного телефона, независимо от положения смартфона. Это будет особенно полезно для видеочатов, поскольку пользователь всегда будет в центре изображения, даже если двигается в стороны. Такой шарнир также будет полезен для селфи и групповых фотографий, сделанных автономно смартфоном.

В патенте описывается двигатель, встроенный непосредственно в шарнир смартфона, а также прикрепляемый двигатель, который может продаваться в качестве аксессуара. Этот двигатель прикреплен к обеим половинам экрана, чтобы тянуть их друг к другу или наоборот друг от друга, чтобы эффективно изменять угол раскрытия экрана.

Согласно патенту, моторизованный шарнир может обеспечить гораздо более надежное отслеживание объекта, чем программные решения, которые часто полагаются на часть поля зрения сверхширокоугольной камеры, но не работают оптимально, если пользователь находится слишком близко или слишком далеко от камеры. Как обычно, патент не обязательно означает, что Motorola действительно выпустит такой продукт на рынок, а лишь сохраняет за компанией приоритет в его создании.