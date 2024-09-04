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Snapdragon 8 Gen 4 может работать на частоте до 4,37 ГГц
Очередная утечка приписывает грядущему флагману Qualcomm еще большую мощность, чем предполагалось ранее

 Грядущий флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm может оказаться мощнее, чем изначально предполагалось. Новая утечка предполагает, что чип может достичь тактовой частоты, превышающей ранее подтвержденные 4,09 ГГц из базы данных Geekbench.

 Эта утечка исходит от надежного инсайдера Digital Chat Station, который утверждает, что основное ядро Snapdragon 8 Gen 4 может достигать скорости до 4,37 ГГц.

 Такая пересмотренная тактовая частота, если это правда, сделает Snapdragon 8 Gen 4 более конкурентоспособным по сравнению с чипом A18 Pro от Apple, который, как сообщается, имеет максимальную тактовую частоту 4,45 ГГц.

 С другой стороны, информатор предполагает, что MediaTek Dimensity 9400 будет иметь гораздо более низкую пиковую тактовую частоту в 3,66 ГГц. Однако тактовая частота является показателем, привлекающим внимание пользователей, но это не единственная характеристика, влияющая на производительность.

 Например, несколько сообщений указывают на то, что Dimensity 9400 может превзойти Snapdragon 8 Gen 4 благодаря новому ядру Cortex-X925 от ARM. Digital Chat Station даже заявила, что процессор от Mediatek превосходит и чип Apple, и Qualcomm по производительности IPC, при этом ядро Cortex-X5 опережает ядра процессора Nuvia от Qualcomm и A17 Pro от Apple.

 Qualcomm также, как ожидается, оснастит Snapdragon 8 Gen 4 своим собственным набором уникальных функций. Например, чипсет может поставляться с функцией DLSS Frame Gen-like для графического процессора Adreno 760, которая должна значительно улучшить игровой процесс за счет интеллектуального масштабирования изображений.

 Реальная производительность этих чипов будет зависеть не только от тактовой частоты. Архитектура, энергоэффективность и оптимизация программного обеспечения будут играть важную роль в определении его реальных возможностей.

 Как обычно, придется подождать официальных тестов устройств, чтобы увидеть, как грядущие мобильные процессоры от Qualcomm и MediaTek будут выглядеть в противостоянии друг с другом. На данный момент утечка предполагает, что битва за пальму лидерства обещает быть весьма интересной, и ожидать сюрприза можно от любого игрока на рынке.

#qualcomm #arm #mediatek #snapdragon 8 gen 4 #dimensity 9400 #мобильные процессоры #cortex-x5 #cortex-x925
Источник: gizmochina.com
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