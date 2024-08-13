Новинка получила 23,8-дюймовый IPS-дисплей с частотой 100 Гц/

В последнее время компания Huawei порадовала своих многочисленных поклонников, выпустив довольно много новых устройств, будь то планшеты MatePad Air (2024) и MatePad Pro 12.2 или ноутбук MateBook GT 14. Кроме того, компания выпустила новую версию монитора MateView SE, оригинальная версия которого дебютировала более двух лет назад. Хотя MateView SE (2024) сохранил дизайн и многие характеристики своего предшественника, компания обновила устройство в нескольких областях.

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Конкретно, MateView SE теперь имеет пиковую частоту обновления 100 Гц по сравнению с 75 Гц для оригинальной модели. По какой-то причине, к этому увеличению частоты обновления добавилось удаление порта VGA, который до сих пор используют многие пользователи. Таким образом, покупателям новинки будут доступны только порты DisplayPort и HDMI, а также обязательный вход питания постоянного тока.

Новый MateView SE также продолжает выводить изображение с максимальным разрешением 1920x1080 пикселей на 23,8-дюймовый IPS-дисплей. Аналогичным образом, Huawei устанавливает панель с яркостью 250 нит, она, по ее утверждению, обеспечивает 90% охват цветового пространства DCI-P3 и соотношение экрана к корпусу 92%. Кроме того, модель MateView SE 2024 года имеет режим электронной книги, который переключается на монохромный вывод изображения, чтобы уменьшить нагрузку на глаза.

В настоящее время MateView SE (2024) продается эксклюзивно в Китае, где компания за него просит 569 юаней (около 91 доллара США). К сожалению, Huawei пока не сообщила, намерена ли она предлагать свой новый бюджетный монитор MateView на международном уровне.