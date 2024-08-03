Mediatek обещает повысить производительность ИИ у Dimensity 9400 на 40% по сравнению с текущим флагманом компании.

Компания MediaTek стремится добиться отличного соотношения между энергопотреблением и эффективностью своих чипсетов с помощью более передовых технологий и 3-нм технологического процесса TSMC второго поколения. Генеральный директор компании Цай Лисин подтвердил, что грядущий флагманский чипсет Dimensity 9400 этого года будет представлен в октябре.

По заявлению компании, Dimensity 9400 достаточно мощен и способен обрабатывать большинство встроенных в устройство моделей больших языков, представленных на рынке. Генеральный директор также вполне уверен, что продажи от этого флагманского чипсета приведут к увеличению доходов на 50% по сравнению с прошлым годом.

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Эта новость появилась на пресс-конференции, которую компания провела 31 июля. По данным Mediatek, Dimensity 9400 будет иметь на 40% более высокую производительность искусственного интеллекта по сравнению с предшественником. Для сравнения стоит отметить, что производительность искусственного интеллекта Dimensity 9300 оценивается в 48 TOPS. По словам генерального директора, MediaTek лидирует на рынке по производительности нейронных процессоров флагманских чипов. Однако он также отметил, что средняя цена телефонов с флагманским чипом также будет выше, чем в прошлом году.

Говоря о конфигурации ядер процессора, необходимо сказать, что у Dimensity 9400, как и у его предшественника, не будет энергоэффективных ядер. Сообщается, что новый чип будет использовать архитектуру процессора ARM BlackHawk и работать исключительно на высокопроизводительных ядрах, обеспечивая непревзойденную одноядерную и многоядерную производительность. Также ходят слухи, что Dimensity 9400 будет иметь самый большой кристалл за всю историю, его площадь составит 150 мм² и он будет включать 30 миллиардов транзисторов. Тем не менее нужно будет взглянуть на реальные тесты, прежде чем комментировать производительность этого чипа.

Напомню, что MediaTek и Nvidia также сотрудничают в разработке автомобильных чипов и, как ожидается, выпустят первый из них в начале 2025 года. Говорят, что Nvidia будет отвечать за графическую составляющую, а MediaTek за процессор. Генеральный директор Цай Лисинг ожидает, что благодаря такому развитию событий в автомобильной сфере произойдет значительный прогресс уже к 2027/2028 году.