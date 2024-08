Новые карты microSD относятся к линейкам Pro Plus и Evo Plus и имеют немного разную, но в любом случае очень высокую.

Недавно компания Samsung представила новые модели карт памяти линеек Pro Plus и Evo Plus объемом 1 ТБ, которые предназначены для удовлетворения растущей потребности пользователей в высокоемких и высокопроизводительных системах хранения информации. В этих новых устройствах используется фирменная технология Samsung V-NAND (V8) восьмого поколения, повышающая как производительность, так и надежность.

Что касается характеристик производительности, то microSD карта Pro Plus обеспечивает впечатляющую скорость чтения до 180 МБ/с и скорость записи до 130 МБ/с. Новинка также может похвастаться классом скорости UHS 3 и классом скорости видео 30, которые необходимы для создания высококачественного контента, особенно для записи видео в формате 4K UHD. Кроме того, карта Samsung Pro Plus обеспечивает производительность приложений A2, что повышает ее эффективность.

Карта Evo Plus, хотя и немного менее мощная, но по-прежнему обеспечивает высокую производительность со скоростью чтения до 160 МБ/с. Она также имеет класс скорости U3 и класс скорости видео V30, что делает новинку подходящей для повседневного хранения данных и многозадачности. Карта Evo Plus также оснащена функцией A2 Application Performance.

Новые microSD карты Pro Plus и Evo Plus имеют версии с различной емкостью: от 128 ГБ до невероятных 1 ТБ. Evo Plus даже предлагает дополнительную модель емкостью всего 64 ГБ. Для примера можно сказать, что карта памяти объемом 1 ТБ позволит пользователям хранить до 400000 изображений в формате 4K UHD или более 45 консольных игр.

Карты microSD Pro Plus и Evo Plus рассчитаны на долговечность и способны противостоять воздействию воды, высоким температурам, рентгеновским лучам, магнитным полям, падениям и общему износу.

Карты уже стали доступны для покупки на официальном веб-сайте компании Samsung и в некоторых розничных магазинах по всему миру. Немаловажным является и увеличенный до десяти лет срок гарантии на новые карты памяти.

Что касается стоимости новинок, то она начинается с 24,99 долларов за модель емкостью 128 ГБ и доходит до 153,99 долларов за модель емкостью 1 ТБ для моделей линейки Pro Plus. Карты microSD линейки Evo Plus стоят от 12,99 долларов за версию объемом 64 ГБ и достигает 131,99 долларов за модель объемом 1 ТБ.

Интересно, что на прошлой неделе Samsung также представила на китайском рынке флэш-накопитель с разъемом Type-C USB 3.2 емкостью 512 ГБ, обеспечивающий скорость чтения до 400 МБ/с.