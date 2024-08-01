Дизайн нового Tecno Phantom V2 Flip похож на Xiaomi Mix Flip

Tecno готовится к выпуску своих складных смартфонов следующего поколения: Phantom V Fold 2 и Phantom V2 Flip.

Phantom V Fold 2 недавно был замечен в списке консоли Google Play, где раскрываются некоторые ключевые детали складного устройства в виде книжки. Сегодня можно впервые взглянуть на его аналог-раскладушку благодаря изображению, которым поделился инсайдер Парас Гуглани на X*(запрещена на территории России).

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Изображение, хотя и не очень четкое, показывает только заднюю часть телефона. В отличие от оригинального Phantom V Flip, у которого был небольшой экран внутри кольца камеры, новый Phantom V2 Flip оснащен экраном, закрывающим половину внешней поверхности телефона. Этот дизайн соответствует информации, полученной из списков FCC.

Двойная задняя камера расположена с левой стороны и сопровождается светодиодной вспышкой, что еще раз подтверждает данные FCC. Общий дизайн напоминает последние телефоны-раскладушки, такие как Xiaomi Mix Flip. Кроме того, видимые линии антенны позволяют предположить, что конструкция имеет металлическую раму.

В списке FCC также раскрыта информация о некоторых внутренних компонентах Phantom V2 Flip. Телефон, скорее всего, будет оснащен двойной батареей емкостью 3410 мАч и 1180 мАч, что в сумме составляет 4590 мАч. Это означает увеличение емкости аккумулятора на 15% по сравнению с оригинальным V Flip.

В списке намекается на поддержку быстрой зарядки мощностью 70 Вт, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Ожидается, что Phantom V2 Flip будет иметь размеры 170 x 74 x 8 мм в разложенном виде и 85 x 74 x 16 мм в сложенном виде.

Другие характеристики из списка Geekbench предполагают, что Phantom V2 Flip будет оснащен процессором Dimensity 8020 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. Телефон набрал 814 баллов в одноядерных и 2866 баллов в многоядерных тестах.

Что касается даты запуска и цены Phantom V2 Flip, то компания Tecno пока не сообщила данной информации.