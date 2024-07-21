Mediatek готовит к выходу новый чипсет среднего уровня с производительностью до 1,8 миллиона баллов в AnTuTu

Будущий чип для смартфонов MediaTek, Tianji 8400, произвел отличное впечатление, демонстрируя высочайшие результаты тестов. Согласно сообщению технического инсайдера Digital Chat Station на Weibo, процессор Tianji 8400 набирает в AnTuTu от 1,7 до 1,8 миллиона баллов. Это значительно превосходит ожидаемый результат конкурента в лице Snapdragon 8s Gen 3 от Qualcomm .

Новость предполагает, что чип среднего класса MediaTek может даже бросить вызов процессорам высокого класса. Однако Digital Chat Station подчеркивает, что реальный конкурент Tianji 8400 находится в пределах собственной линейки MediaTek, а именно Tianji 9300. Этот чипсет, наряду со Snapdragon 8 Gen 3, в настоящее время используется различными производителями для разработки доступных флагманских устройств. Примечательно, что Tianji 8400 предлагает потенциальное ценовое преимущество, ориентируясь на устройства стоимостью менее 1500 юаней (примерно 223 доллара).

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Утечка также проливает свет на будущие телефоны Redmi. Еще в апреле Digital Chat Station сообщил, что Redmi работает над устройствами на базе Tianji 9300+, Tianji 8400, Snapdragon 8 Gen 3 и даже Snapdragon 8 Gen 4 следующего поколения.

Интересно, что все три телефона Redmi, как ожидается, будут иметь некоторые схожие ключевые особенности: металлическую рамку в сочетании со стеклянным корпусом, дисплей с высоким разрешением (1,5K или 2K), поддержку быстрой зарядки на 100 Вт и аккумулятор большой емкости. Одним из таких телефонов потенциально может стать недавно выпущенный Redmi K70 Supreme Edition.