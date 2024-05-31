Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Microsoft представила технологию масштабирования DirectSR
Microsoft DirectSR объединит конкурирующие технологии масштабирования в единой графической библиотеке DirectX 12.

 Nvidia представила свою технологию суперсэмплинга несколько лет назад, и вскоре другие производители графических процессоров последовали ее примеру, предложив собственные решения для масштабирования графики. Теперь Microsoft планирует объединить три основных конкурирующих алгоритма масштабирования в собственном API DirectX 12.

 Таким образом, владельцы видеокарт Nvidia, AMD и Intel вскоре получат доступ к унифицированному API, чтобы позволить всему игровому сообществу на ПК получить преимущества от технологии масштабирования. Microsoft объявила о предварительном выпуске DirectSR, нового API, специально разработанного для стандартизации суперразрешения (SR) и поддержки масштабирования в играх, разработанных для Direct3D 12.

реклама

 Microsoft заявила, что масштабирование графики может улучшить игровой процесс за счет значительного увеличения частоты кадров при сохранении качества изображения. Nvidia первой разработала технологию DLSS на основе искусственного интеллекта, затем AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) и Intel XeSS. Microsoft отметила, что число конкурирующих решений по масштабированию продолжает расти, и разработчики игр просят создать единый API для масштабирования для всего игрового оборудования ПК.

 Новый API был в первую очередь разработан для интеграции DLSS, FSR и XeSS в стандартизированные технологии SR для игр DX12. DirectSR предоставит единый путь кода для поддержки масштабирования.

 Благодаря DirectSR интеграция должна стать простой и масштабируемой задачей для игровых компаний. Разработчики могут реализовать поддержку SR один раз, благодаря чему технология будет работать на всех устройствах Windows с поддержкой DX12. Для поддержки DirectSR требуются новые совместимые драйверы графического процессора, объясняет Microsoft, и это лучший способ настроить и использовать возможности игрового оборудования ПК.

 Также имеется встроенная поддержка универсальных вариантов SR, не зависящих от графического процессора, которые можно использовать на уровне приложения, что делает масштабирование графики доступным для различных аппаратных продуктов и конфигураций. Благодаря DirectSR пользователи смогут выбирать между доступными решениями для масштабирования, поддерживаемыми их графическим процессором, для достижения наилучших результатов в игре.

 DirectSR — это автономное решение, означающее, что разработчикам игр больше не нужно будет поставлять SDK или библиотеки DLL для конкретного производителя графики. Замена DLL была популярным методом достижения наилучших результатов масштабирования в новых играх, особенно среди владельцев DLSS-совместимых графических процессоров Nvidia. Предварительные спецификации DirectSR API теперь доступны на GitHub, а Nvidia, AMD и Intel выпустили обновленные драйверы графического процессора для его поддержки.

#amd #nvidia #microsoft #dlss #fsr #xess #масштабирование #directx12 #масштабирование с помощью искусственного интеллекта
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)
Видеокарты RX 7000 оказались непригодны для игр с ультра настройками и трассировкой лучей в 2К
Архитектура AMD Zen 5 обеспечит улучшение IPC на 19% по сравнению с Zen 4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западные эксперты считают, что российское производство чипов отстаёт от американского на 20 лет
80
По российским аккаунтам Steam прокатилась волна банов (апрель-май 2024 года)
44
Литографическая машина ASML с высокой числовой апертурой установила новый рекорд плотности
8
Специальная версия Nothing Phone (2a) с многоцветной задней панелью выпущена на мировой рынок
+
В Южной Корее арестована бывшая сотрудница SK hynix, передавшая секретную документацию представителям Huawei
1
На Урале наладили производство режущего инструмента для нужд станкостроения
6
Forbes: Дальнобойные ракеты Р-37М истребителей ВКС РФ будут охотиться за украинским ДРЛО Saab 340
+
Хакеры использовали бесплатный VPN сервис для создания крупного ботнета
1
В Google Play 90 приложений с опасным трояном были скачаны более 5 миллионов раз
+
Российский fpv-дрон настиг украинский безэкипажный катер-камикадзе и взорвал его
+
В компании Microsoft объяснили, чем Windows 11 лучше Windows 10
19
На Венере обнаружены действующие вулканы
+
Morgan Stanley помог Илону Маску дольше скрывать факт покупки крупного пакета акций Twitter
+
Samsung Galaxy Ring: дизайн, характеристики и стоимость
+
GeForce RTX 5090 Founders Edition займёт два слота и получит два вентилятора
9
Управляемый снаряд «Краснополь» накрыл очередной M1 Abrams в зоне СВО
+
Финальный вариант PlayStation 5 Pro был готов ещё в прошлом году
+
MediaTek представляет мобильный процессор Dimensity 9400
4
Обновлённый дрон-разведчик Supercam С350M передает видео сразу на средства поражения
+
Генерация изображений с помощью искусственного интеллекта скоро появится в чатах WhatsApp
+

Популярные статьи

Сколько сегодня стоит мощный игровой ПК для 2К на 5 лет, и почему раньше было дешевле
27
Как маркетологи Tesla обманывают доверчивых и необразованных покупателей
28
Core i7-10700K vs Core i3-14100F – почему мощный процессор никогда не окупится в игровом ПК
62
12 самых популярных материнских плат для игровых компьютеров в 2024 году — модели от AMD доминируют
20
12 самых продаваемых компьютерных мониторов в 2024 году — разрешение Full HD теряет популярность
34
Всё о новых мини-пк ASUS NUC 14 Pro и ROG NUC - с картинками и большими буквами
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
4
Обзор сериала Сёгун
3
Почему Китай не будет резко девальвировать юань — мнение эксперта
1

Сейчас обсуждают

Такой то
06:18
шульц с одним глазом брутальнее выглядит
Politico: Германия вскоре может разрешить Украине применять немецкое оружие для ударов по России
Вячеслав Безруков
06:13
Короче бегите за 4090, а то автору будет грустно. Заи. Пал в доску. Всем как было похрен так и осталось, а те у кого есть бабки уже купили все что надо. Ты как реклама по тв которая навязывает никому ...
Видеокарты RX 7000 оказались непригодны для игр с ультра настройками и трассировкой лучей в 2К
Михаил Авраменко
06:06
Чушь. Кто будет покупать новые гейфоны, если старые будут служить годами без ремонта?
Apple делает выбор в пользу надёжности, а не ремонтопригодности своих устройств
Такой то
05:58
пройти куда подальше тоесть читать Конституцию Украины
МИД РФ уточнил, в каком статусе Россия теперь воспринимает Владимира Зеленского
Вячеслав Безруков
05:51
Там ещё можно бойлер нагреть и хватит для душа и чайник вскипятить))))
Карта Nvidia RTX 5090 может получить 28 ГБ памяти GDDR7 и шину на 448 бит
Такой то
05:49
свинке не спиться
Дания разрешила Украине использовать F-16 для ударов по России
Всеволод Папшев
05:46
Развлекательные новости. Пользы от них никакой.
Геймеры покупают меньше видеокарт AMD и NVIDIA, но обе компании перестали зависеть от игрового рынка
Такой то
05:44
Киргизский государственный и политический деятель сообщил о том, что для взаимных расчетов между странами можно использовать воздух.
Власти Кыргызстана предложили заменить доллар на криптовалюту в торговле с Россией
Максим Зыкин
05:41
Можно написать целый некролог по невзлетевшим "удобным" функциям разных версий винды, очередные подвезли... Майкрософт говнари!
В компании Microsoft объяснили, чем Windows 11 лучше Windows 10
AlexR1973
05:40
Ну не скажи! Кличко еще тот затейник в плане "поговорить по душам".
МИД РФ уточнил, в каком статусе Россия теперь воспринимает Владимира Зеленского
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем