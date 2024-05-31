Microsoft DirectSR объединит конкурирующие технологии масштабирования в единой графической библиотеке DirectX 12.

Nvidia представила свою технологию суперсэмплинга несколько лет назад, и вскоре другие производители графических процессоров последовали ее примеру, предложив собственные решения для масштабирования графики. Теперь Microsoft планирует объединить три основных конкурирующих алгоритма масштабирования в собственном API DirectX 12.

Таким образом, владельцы видеокарт Nvidia, AMD и Intel вскоре получат доступ к унифицированному API, чтобы позволить всему игровому сообществу на ПК получить преимущества от технологии масштабирования. Microsoft объявила о предварительном выпуске DirectSR, нового API, специально разработанного для стандартизации суперразрешения (SR) и поддержки масштабирования в играх, разработанных для Direct3D 12.

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Microsoft заявила, что масштабирование графики может улучшить игровой процесс за счет значительного увеличения частоты кадров при сохранении качества изображения. Nvidia первой разработала технологию DLSS на основе искусственного интеллекта, затем AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) и Intel XeSS. Microsoft отметила, что число конкурирующих решений по масштабированию продолжает расти, и разработчики игр просят создать единый API для масштабирования для всего игрового оборудования ПК.

Новый API был в первую очередь разработан для интеграции DLSS, FSR и XeSS в стандартизированные технологии SR для игр DX12. DirectSR предоставит единый путь кода для поддержки масштабирования.

Благодаря DirectSR интеграция должна стать простой и масштабируемой задачей для игровых компаний. Разработчики могут реализовать поддержку SR один раз, благодаря чему технология будет работать на всех устройствах Windows с поддержкой DX12. Для поддержки DirectSR требуются новые совместимые драйверы графического процессора, объясняет Microsoft, и это лучший способ настроить и использовать возможности игрового оборудования ПК.

Также имеется встроенная поддержка универсальных вариантов SR, не зависящих от графического процессора, которые можно использовать на уровне приложения, что делает масштабирование графики доступным для различных аппаратных продуктов и конфигураций. Благодаря DirectSR пользователи смогут выбирать между доступными решениями для масштабирования, поддерживаемыми их графическим процессором, для достижения наилучших результатов в игре.

DirectSR — это автономное решение, означающее, что разработчикам игр больше не нужно будет поставлять SDK или библиотеки DLL для конкретного производителя графики. Замена DLL была популярным методом достижения наилучших результатов масштабирования в новых играх, особенно среди владельцев DLSS-совместимых графических процессоров Nvidia. Предварительные спецификации DirectSR API теперь доступны на GitHub, а Nvidia, AMD и Intel выпустили обновленные драйверы графического процессора для его поддержки.