Новинка имеет частоту обновления 280 Гц и 27-дюймовую панельстерлингов

Компания AOC выпустила новый игровой монитор AGON GAMING 27G2ZN3/BK на базе 27-дюймовой панели Fast VA. Хотя монитор имеет плоскую панель, он также имеет матовую поверхность, чтобы уменьшить блики во время игр. Кроме того, AGON GAMING 27G2ZN3/BK может похвастаться следующими одним портом DisplayPort 1.4 и двумя портами HDMI 2.0

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Вероятно, одним из наиболее важных аспектов монитора является его частота обновления, максимальное значение которой составляет 280 Гц. Также AGON GAMING 27G2ZN3/BK работает с разрешением 1080p (1920 x 1080 пикселей), имеет время отклика GtG 1 мс и 0,5 мс MPRT, а также оснащен технологией Adaptive-Sync для уменьшения разрывов изображения. Компания AOC заявляет, что её новый монитор обеспечивает пиковую яркость до 300 нит и охватывает 92,2% цветового пространства DCI-P3.

Монитор AGON GAMING 27G2ZN3/BK оснащен креплением VESA размером 100 x 100 мм на случай, если пользователь изъявит желание закрепить монитор на стене или использовать подставку стороннего производителя. Собственная подставка устройства позволяет принимать различные положения с поворотом от 0° до 90°±2°, вращением от -30°±2° до 30°±2° и наклоном от -4°±1° до 21,5°±1,5°. Регулировку высоты можно осуществлять дополнительно до 130 мм.

Новый AGON GAMING 27G2ZN3/BK продается по цене 189,99 фунтов стерлингов в Великобритании и 239 евро в еврозоне, а также имеет трехлетнюю гарантию.