Это первый браузер не основанный на движке Chromium, получивший технологию улучшения потокового видео Nvidia RTX Video.

NVIDIA RTX Video, технология масштабирования видео, теперь доступна в первом браузере, не основанном на Chromium. Эта технология использует графические процессоры NVIDIA RTX и специальные алгоритмы для улучшения качества видео для видеопотоков, аналогично игровому процессу в реальном времени, использующему технологию DLSS.

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Пользователи, которые подписались на премиум-сервисы потокового видео и использующие браузеры для воспроизведения контента, теперь могут использовать RTX Video для повышения качества видео до более высоких разрешений без необходимости подписки более высокого уровня. Алгоритмы RTX Video также устраняют артефакты сжатия и улучшают резкость и яркость цвета при использовании режима HDR.

RTX Video теперь доступно в Mozilla Firefox после его раннего запуска в Google Chrome и Microsoft Edge в этом году. Стоит отметить, что RTX Video также совместимо с видеоплеерами, такими, например, как VLC.

Пользователи HDR-дисплеев также могут ознакомиться с технологией RTX Video HDR, которая преобразует контент со стандартным динамическим диапазоном (SDR) в контент с расширенным динамическим диапазоном (HDR). Однако для оптимальной работы этой функции рекомендуется монитор с поддержкой HDR600.

По данным NVIDIA, технология RTX Video поддерживается Firefox версии 126 или новее. Чтобы включить RTX Video, необходимо обновить драйвер и выполнить следующие действия:

1. Обновить драйвер GeForce RTX Game Ready до последней версии, драйвер NVIDIA Studio или NVIDIA RTX Enterprise.

2. Убедиться, что функции Windows HDR включены, выбрав «Система» > «Экран» > «HDR»;

3. Открыть панель управления NVIDIA и выбрать «Настройка параметров видеоизображения» > «Улучшение видео RTX»;

4. Включить «Суперразрешение» и «Расширенный динамический диапазон».