Кроме того, архитектура RDNA4 станет лишь простым исправлением ошибок в текущем поколении RDNA3 с небольшой прибавкой производительности и более высокой производительностью в трассировке лучей

Инсайдер под ником wjm47196, который в последнее время не проявлял особой активности, поделился некоторыми новыми подробностями о графической архитектуре AMD следующего поколения. В последний раз от wjm47196 поступала информация во время обновления Radeon RX 6×50 XT, и она оказалась правдой. Позже AMD выпустила серию Radeon RX 7000 на базе архитектуры RDNA3, которая охватывает несколько моделей и, похоже, не ожидает каких-либо серьезных обновлений в ближайшем будущем.

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Следующим обновлением в линейке AMD должна была стать архитектура RDNA4, которая, по слухам, будет использоваться в серии Radeon RX 8000, но, похоже, AMD полностью изменила свои планы, и новая архитектура станет простым обновлением для RDNA3 с более высокой производительностью и скоростью обработки трассировки лучей, которую также будет использовать Sony PlayStation 5 Pro.

Однако чего не будет в RDNA4, так это высокопроизводительных графических процессоров, которые предположительно были отменены. Вместо этого AMD сейчас прилагает усилия к созданию архитектуры RDNA5, которая может представлять собой совершенно новый дизайн, созданный с чистого листа, аналогичный тому, что представляла архитектура Zen для процессоров, когда она впервые вышла в 2017 году. RDNA5 или Navi 5 уже появлялись в утечках, и именно они упоминались в документах Microsoft для новой консоли XBOX, которая, как ожидается, появятся на рынке в 2028 финансовом году.

Дискретные графические процессоры для настольных и мобильных ПК на базе RDNA5 не имеют даты выпуска, а также нет каких-либо утечек с указанием названий новых графических процессоров. Однако их не следует ожидать раньше, чем в конце 2025 или начале 2026 года. Речь идет об изменении названия Radeon RX, причем слухи предполагают, что AMD может пойти по пути серии Ryzen Al 100, которая, как ожидается, дебютирует вместе с серией Strix Point в следующем месяце.

В слухах также утверждается, что бывшая команда из Xilinx, компании, которую приобрела AMD, работает над новым программным обеспечением Al для ROCm (Radeon Open Compute Platform). Интересно, что один из графических процессоров RDNA4, Navi 48, уже фигурировал в утечке обновлений ROCm.