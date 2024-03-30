Однако стоит иметь в виду, что компания может изменить дизайн грядущих iPhone 16

Утечки относительно грядущих смартфонов серии iPhone 16 продолжают появляться с завидной регулярностью. Ранее были представлены чехлы для модели iPhone 16 Pro, а теперь в сети засветились чехлы для обычного iPhone 16 и более крупного iPhone 16 Plus. Ходят слухи, что модели Pro оснащены специальной кнопкой для фотосъемки, но в просочившихся изображениях чехлов для iPhone 16 и 16 Plus эта кнопка отсутствует.

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iPhone 16 и 16 Plus могут похвастаться двойной камерой в форме таблетки, причем камеры кажутся больше по сравнению с предыдущей серией iPhone. Однако пока еще слишком рано рассуждать о деталях системы камер, поскольку сейчас нет никакой точной информации о характеристиках датчиков изображения.

Ожидается, что функция пространственной записи видео, присутствующая в настоящее время в устройстве Vision Pro и iPhone 15 Pro, будет распространена и на обычную серию iPhone 16. Запись пространственного видео недоступна в настоящее время на моделях iPhone 15 и 15 Plus, она была эксклюзивной для линейки Pro. Это может свидетельствовать о том, что Apple готовится улучшить видеовозможности своих телефонов в этом году.

Новыми изображениями поделился ресурс MacRumors. Стоит отметить, что показанные чехлы со 100-процентной точностью не являются доказательством окончательного дизайна серии iPhone 16. Компания Apple может предложить другой дизайн, и это лишь первые утечки. Предполагается, что "яблочная" компания выпустит серию iPhone 16 уже в начале осени.