Поклонники игры, имеющие видеокарты AMD и Intel, ждали этого события несколько месяцев со дня сентябрьского релиза игры

Bethesda выпустила игру Starfield в сентябре прошлого года, чем привлекла внимание многих геймеров. Первоначально игра собрала более 330 тысяч игроков на своем рекордном пике 5 месяцев назад. Однако с тех пор ажиотаж значительно утих, и ежедневное количество одновременных игроков теперь составляет жалкие 9 тысяч.

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В июне прошлого года AMD объявила о планах стать эксклюзивным партнером по выпуску Starfield на ПК, пообещав оптимизированную аппаратную поддержку с момента запуска игры. К сожалению, технология AMD FidelityFX Super Разрешение 3 (FSR3) не была готова к моменту выхода проекта. Игры с поддержкой FSR3 начали появляться только в конце сентября 2023 года, в результате чего Starfield первоначально получил лишь поддержку FSR2.

Несмотря на такой ход событий, все ждали интеграции FSR3 в игру. Ожидания возросли, когда в ноябре Bethesda представила DLSS с поддержкой Frame Generation. Однако FSR3 потребовалось еще три месяца, чтобы наконец выйти в стадию бета-версии.

На сегодняшний день поддержка FSR3 и Intel XeSS вышла из бета-версии, что делает эти технологии доступными для геймеров на всех платформах за исключением DLSS, эксклюзивной для графических процессоров линейки GeForce RTX. Несмотря на задержку, всё-таки приятно видеть, что FSR3 продолжает набирать обороты.