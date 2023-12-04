Кроме того обновление меняет значки и принудительно устанавливает приложение HP Smart даже у тех, кто не имеет принтера

Некоторые пользователи Windows 10, Windows 11 и Windows Server 2002 заметили, что недавнее обновление Windows переименовало и изменило значки всех установленных принтеров любой марки на HP LaserJet M101-M106. И на данный момент нет обходного пути или решения этой проблемы.

Кроме того, обновление также устанавливает приложение HP Smart, которое позволяет принтерам HP сканировать, печатать и обмениваться документами. Самая старая жалоба, которую можно найти по этому поводу, была опубликована 28 ноября. На сегодняшний день пользователи все еще сообщают, что эта проблема широко распространена и пока не удалена из обновлений Microsoft.

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Это влияет на принтеры сторонних производителей, обнаруженные в системе, независимо от того, являются ли они проводными, беспроводными или подключенными через сеть. Некоторые пользователи сообщают, что система принудительно устанавливает драйвер, даже если ни один принтер не подключен каким-либо образом. Пользователи заметили, что это касается всех марок принтеров, кроме HP, который показывает правильные метаданные. Некоторые утверждали, что видели, как их система принудительно устанавливала драйвер, несмотря на то, что ни один принтер не был подключен через какой-либо носитель.

Из-за изменения метаданных принтера HP Laserjet обновление Windows также устанавливает приложение HP Smart без согласия пользователя. Из-за этого принтер по умолчанию продолжает использовать неправильный драйвер, хотя принтер работает нормально, несмотря на изменение метаданных. Пока Microsoft не отреагировала на эту проблему и не сообщила о выходе исправления, позволяющего устранить эту проблему с драйверами.

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HP Smart — это вполне легальное приложение, не имеющее никакого вредоносного значения. Тем не менее оно принудительно устанавливается без разрешения пользователя, когда Windows устанавливает драйвер HP, а также переименовывает и меняет значки существующих подключенных принтеров. Поскольку в настоящее время не существует обходного пути или решения этой проблемы, то пользователя рекомендуется отложить выпуск обновлений Windows от 27 ноября, пока Microsoft не устранит проблему с апдейтом, и не предоставит исправление для затронутых пользователей.