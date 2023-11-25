Компания AMD восстанавливает свое доминирование в плане экстремального разгона, бросая вызов позициям Intel. Серия процессоров Threadripper Pro 7000WX, появившаяся на год позже потребительских моделей на архитектуре Zen4 для настольных ПК, доказала свое превосходство над процессорами Intel Xeon Sapphire Rapids WS даже без необходимости использования экзотических систем охлаждения.

Флагман серии Storm Peak, AMD Threadripper PRO 7995WX, в различных сценариях превзошел по производительности Intel Xeon W9-3495WX. Тестировщики показали, что, просто используя жидкостное охлаждение, любой может легко разогнать Threadripper PRO 7995WX за пределы 140 тыс. баллов, превзойдя показатели Xeon. Значительное преимущество в производительности можно объяснить большим количеством ядер (96) по сравнению с 56 у Intel.

На прошлой неделе процессоры AMD установили несколько мировых рекордов с различными способами охлаждения, включая воздушное и жидкостное. Процессор AMD набрал более 200 тысяч баллов в Cinebench R23, превзойдя все предыдущие процессоры в официальном рейтинге HWBOT. Примечательно, что нынешний мировой рекордсмен Safedisk набрал впечатляющие 210 702 балла, соответствующие разгону на 78% по сравнению со стандартными показателями с воздушным охлаждением.

Платформа, используемая оверклокером, включает материнскую плату ASUS PRO WS WRX90E-SAGE-SE, новую память RDIMM ZETA R5 Neo DDR5-6400 от G.Skill и довольно старый графический ускоритель ASUS ROG MATRIX GTX 980 Ti. По данным Safedisk, процессор сумел разогнаться до 6258 МГц.

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Всего за одну неделю было побито несколько рекордов, что позволяет предположить вероятность новых достижений в ближайшем будущем. Маловероятно, что предполагаемый процессор Intel Xeon W9-3595WX превзойдет эти рекорды, поскольку, как сообщается, это 64-ядерный процессор, который все еще не дотягивает до моделей AMD.