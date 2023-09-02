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Состоялся глобальный запуск Infinix Zero 30 5G
Смартфон получил чипсет Dimensity 8020 и до 12 ГБ оперативной памяти

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 Как и ожидалось, Infinix выпустила на мировой рынок смартфон Zero 30 5G. В преддверии запуска компания раскрыла ключевые характеристики и особенности нового смартфона. Zero 30 5G позиционируется как идеальное устройство для видеоблогеров с функцией, которая обычно не встречается в других смартфонах этого сегмента.

 Infinix Zero 30 5G оснащается большим 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с изогнутыми краями с разрешением FullHD+, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 950 нит. Сканер отпечатков пальцев также встроен в экран. Передняя и задняя панели смартфона покрыты защитным стеклом Gorilla Glass, защищающим от повреждений.

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 Что касается фотографических возможностей и видеосъемки, то в Infinix Zero 30 5G за них отвечает основной объектив на 108 МП с поддержкой OIS и 3-кратным увеличением и сверхширокоугольный объектив разрешением 13 МП. На передней панели смартфона расположена камера разрешением 50-мегапикселей с поддержкой записи видео 4K и скоростью 60 кадров в секунду, что должно понравиться видеоблогерам.

 Работает новый Infinix Zero 30 5G на чипсете Dimension 8020 от MediaTek. Компанию чипсету составляют до 12 ГБ оперативной памяти, которую можно увеличить ещё на 9 ГБ из встроенного накопителя. Объем встроенной памяти достигает 256 ГБ. За автономность телефона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 68 Вт. Работает смартфон на оболочке XOS 13 на базе ОС Android 13.

 Infinix Zero 30 5G будет иметь два цвета: Rome Green и Golden Hour. Стоимость смартфона начинается от 23999 рупий за базовый вариант с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ, а модель с 12 ГБ ОЗУ и таким же объемом памяти оценивается в 24999 рупий.

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#mediatek #infinix #dimensity 8020 #infinix zero #infinix zero 30 5g
Источник: gizmochina.com
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