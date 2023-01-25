Святой Грааль разгона памяти - как DDR5 в режиме Command Rate 1T "рвет в хламину" 2Т
Всем доброго времени суток!
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Многие обратили внимание на несвойственное для меня название статьи, не переживайте - это не повод "хайпануть" для просмотров, я не большинство наших блогеров. Просто в далеком октябре я планировал написать статью про режим Command Rate 1T и сравнить его с 2T и одно из сообщений в теме разгона DDR5 меня особенно позабавило:
Прости меня, камрад, ждать пришлось немного дольше чем "скоро", но точно меньше, чем мы ждали статью второго победителя в конкурсе на комплект Adata DDR5 XPG Caster 6400.
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К сожалению разгон в режиме CR 1Т недоступен для большинства, так как для нормальной частоты в данном режиме нужна топовая материнская плата на 2 слота памяти. В эпоху DDR4 у меня была Maximus Gene и я протестировал работу памяти в режимах 1T и 2T в статье Возвращение ДжE-die
Но DDR5 это совершенно другой тип памяти с кучей отличий и мне с момента покупки новой платформы хотелось узнать как ведет себя CR 1T на новом стандарте. К сожалению на момент покупки платформы не было возможности выбирать материнские платы и память и покупать пришлось то, что было в наличии в магазинах по адекватным ценам и моей первой платой на DDR5 стала MSI Z690 EDGE, которая не умела в 1Т. Споры на форуме не утихали, ораторы у которых были Apex\Unify I\ Unify X рассказывали истории про огромный прирост производительности в данном режиме, но никто не приводил никаких сравнений с 2Т при прочих равных, как я и другие форумчане их не просили.
Когда чаша моего терпения была переполнена - я психанул и заказал Unify-X на замену своей EDGE, чтобы разобраться в этом вопросе самостоятельно.
Тестовый стенд:
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12700KF@4900 P-ядра 4600 Ring Е-ядра выключены
MSI Z690 Unify-X Bios A70
Adata XPG Caster 6400 из статьи
RTX 3070 MSI Trio X
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WD SN850 1tb
Samsung 980 Pro 2tb
Seasonic X760
Noctua D15
Не знаю, что курили инженеры MSI когда придумывали режимы Command Rate для своих плат, но видимо логика была - Больше=Лучше, т к режимов там в 2 раза больше чем на нормальных платах!
Есть режим Real 1N (якобы самый крутой), 1N(третий), 2N(обычный) и N1(второй по крутизне), я протестировал три режима из четырех ибо различий между первым и третьим я особо не заметил, пусть сами инженегры MSI тестируют все свои режимы. Тестировал на частоте 6666 и для дополнительного сравнения я добавил разгон до 6800, так как многие на форуме заверяют, что переключение в 1Т = минимум 400 МГц по частоте в режиме 2Т, проверим на практике...
Начнем с синтетики в лице Aida64 и Intel MLC
Для удобства вот графики (прирост построил не от нуля для наглядности):
После результатов синтетики закрались сомнения необходимости дальнейшего тестирования, но долг перед обществом заставил протестировать в играх :
SotTR
Cyberpunk 2077
Вот это РАЗРЫВ!
Проверим еще одну игру на всякий, может будет рост по минимальному FPS:
ACV
Великая победа ОРДЫ CR 1T или погрешность в кривой поделке Ubisoft - решать читателю.
Не знаю как Вы, но я не вижу никаких разрывов, никаких прорывов и все это даже без упора в видеокарту, в нереальном сценарии использования. Предельный оверклокинг памяти не имеет смысла для повседневного использования, все режимы близки и нет никаких 1Т= +400МГц к частоте в режиме 2Т.
Может эту статью прочитает миллион человек и на гонорар автор купит себе RTX4090 для перетестирования)))
Или ее прочитает представитель Adata и пришлет свежий комплект на Hynix A-Die, чтобы мы проверили есть ли смысл в частоте 7600+ , как раз есть один симпатичный вариант(я бы и сам купил, да в РФ такой красоты нет):
Всем высоких частот, низких температур и напряжений!
Свои мысли о том как разгон в 1Т рвет 2Т можно высказать в комментариях
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