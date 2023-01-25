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Всем доброго времени суток!

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Многие обратили внимание на несвойственное для меня название статьи, не переживайте - это не повод "хайпануть" для просмотров, я не большинство наших блогеров. Просто в далеком октябре я планировал написать статью про режим Command Rate 1T и сравнить его с 2T и одно из сообщений в теме разгона DDR5 меня особенно позабавило:

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Прости меня, камрад, ждать пришлось немного дольше чем "скоро", но точно меньше, чем мы ждали статью второго победителя в конкурсе на комплект Adata DDR5 XPG Caster 6400.

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К сожалению разгон в режиме CR 1Т недоступен для большинства, так как для нормальной частоты в данном режиме нужна топовая материнская плата на 2 слота памяти. В эпоху DDR4 у меня была Maximus Gene и я протестировал работу памяти в режимах 1T и 2T в статье Возвращение ДжE-die

Но DDR5 это совершенно другой тип памяти с кучей отличий и мне с момента покупки новой платформы хотелось узнать как ведет себя CR 1T на новом стандарте. К сожалению на момент покупки платформы не было возможности выбирать материнские платы и память и покупать пришлось то, что было в наличии в магазинах по адекватным ценам и моей первой платой на DDR5 стала MSI Z690 EDGE, которая не умела в 1Т. Споры на форуме не утихали, ораторы у которых были Apex\Unify I\ Unify X рассказывали истории про огромный прирост производительности в данном режиме, но никто не приводил никаких сравнений с 2Т при прочих равных, как я и другие форумчане их не просили.

Когда чаша моего терпения была переполнена - я психанул и заказал Unify-X на замену своей EDGE, чтобы разобраться в этом вопросе самостоятельно.

Тестовый стенд:

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12700KF@4900 P-ядра 4600 Ring Е-ядра выключены

MSI Z690 Unify-X Bios A70

Adata XPG Caster 6400 из статьи

RTX 3070 MSI Trio X

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WD SN850 1tb

Samsung 980 Pro 2tb

Seasonic X760

Noctua D15





Не знаю, что курили инженеры MSI когда придумывали режимы Command Rate для своих плат, но видимо логика была - Больше=Лучше, т к режимов там в 2 раза больше чем на нормальных платах!

Есть режим Real 1N (якобы самый крутой), 1N(третий), 2N(обычный) и N1(второй по крутизне), я протестировал три режима из четырех ибо различий между первым и третьим я особо не заметил, пусть сами инженегры MSI тестируют все свои режимы. Тестировал на частоте 6666 и для дополнительного сравнения я добавил разгон до 6800, так как многие на форуме заверяют, что переключение в 1Т = минимум 400 МГц по частоте в режиме 2Т, проверим на практике...

Начнем с синтетики в лице Aida64 и Intel MLC

Самый простой режим - 2Т

Режим 1Т

Настоящий (REAL) 1T

6800 2T

Для удобства вот графики (прирост построил не от нуля для наглядности):





После результатов синтетики закрались сомнения необходимости дальнейшего тестирования, но долг перед обществом заставил протестировать в играх :



SotTR SotTR 6666 2T 6666 1T

6666 Real 1T 6800 2T









Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077 6666 2T 6666 1T 6666 Real 1T 6800 2T

Вот это РАЗРЫВ!

Проверим еще одну игру на всякий, может будет рост по минимальному FPS:

ACV



ACV ACV 6666 2T 6666 1T 6666 Real 1T 6800 2T





Великая победа ОРДЫ CR 1T или погрешность в кривой поделке Ubisoft - решать читателю.

Не знаю как Вы, но я не вижу никаких разрывов, никаких прорывов и все это даже без упора в видеокарту, в нереальном сценарии использования. Предельный оверклокинг памяти не имеет смысла для повседневного использования, все режимы близки и нет никаких 1Т= +400МГц к частоте в режиме 2Т.





Может эту статью прочитает миллион человек и на гонорар автор купит себе RTX4090 для перетестирования)))

Или ее прочитает представитель Adata и пришлет свежий комплект на Hynix A-Die, чтобы мы проверили есть ли смысл в частоте 7600+ , как раз есть один симпатичный вариант(я бы и сам купил, да в РФ такой красоты нет):





Всем высоких частот, низких температур и напряжений!

Свои мысли о том как разгон в 1Т рвет 2Т можно высказать в комментариях

