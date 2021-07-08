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Всем доброго времени суток!

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Я решил в качестве эксперимента немного изменить формат своих статей, так как не все могут оценить баллады о разгоне памяти на 10к+ символов и сотню скриншотов, кому-то не нравятся шутки и т. д.

Если формат зайдет - буду дальше писать так.

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Я провожу достаточно много тестов, чтобы понять есть ли смысл в установке каких-то параметров разгона или нет и мои эксперименты часто остаются за пределами опубликованных статей.

Так было со Статьей, где при подготовке материала я еще изучил несколько волнующих меня вопросов, а именно :

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1) Есть ли смысл в HT сейчас, при условии моего 9900KF

2) Есть ли прирост от DR по сравнению с SR

Как раз второй вопрос мы рассмотрим в данной статье.





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Конфигурация тестового стенда:

Материнская плата Asus Gene XI

Процессор Intel 9900KF

Охлаждение Noctua D15 black + AC MX4

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Видеокарта MSI RTX 3070 Gaming X Trio

SSD Samsung 970 Evo Plus 1Tb

БП Seasonic X760 Gold

Корпус FD Define R5 + BQ SW3 140mm*3шт@800 оборотов

а сражаться сегодня будут:

Adata XPG Spectrix D60G RGB AX4U360038G14C-DT60 и G.Skill F4-3000C14-32GTZR (по числу символов в названии и маркировке заочно побеждает Adata:)

Aida64

Графики не от 0 специально, чтобы заметить этот огромный прирост)

Чувствительный Photoworxx получил 5% и копирование выросло почти на 4%, неплохо для одной частоты и таймингов, но хотелось больше.







AIDA64 Скрины AIDA64 Скрины



















LinX

1.4% это не шутки)

Сами скрины выше под спойлером Aida.





3DMark

2% - ставки повышаются...



3DMark скрины 3DMark скрины DR 4200 SR 4200 SR 4400 SR 4533





Tomb Rider

9% - а это уже серьезная заявка!



Tomb Rider скрины Tomb Rider скрины DR 4200 SR 4200 SR 4400 SR 4533





AC Valhalla

И тут нас вернули в суровую реальность современного игростроя.



ACV скрины ACV скрины DR 4200 SR 4200 SR 4400 SR 4533







Far Cry 5

2.3% и на том спасибо



Far Cry скрины Far Cry скрины DR 4200 SR 4200

SR 4400 SR 4533







Horizon Zero Dawn

4,4% прироста, неплохо, еще и приросты по минимальным значениям



HZD скрины HZD скрины

DR 4200

SR 4200

SR 4400

SR 4533







Total War Saga Troy

3,2% прироста в такой процессоро-зависимой игре, я ожидал больше



TWST скрины TWST скрины

DR 4200

SR 4200

SR 4400

SR 4533







Игры в 2К









Прикладывать к этому скрины особого смысла не вижу)

Порадовал прирост в Трое, остальное как обычно.

Заключение

Подводя итог проделанной работе, я вынужден констатировать факт, что на моей платформе (думаю будет актуально для всего современного Intel) прирост от использования более емких модулей есть, но он не так велик как хотелось бы. Хуже не стало и на том спасибо (раньше при увеличении обьема памяти всегда ухудшались показатели, так как емкие модули всегда хуже гнались). Сейчас ситуация с разгоном емких модулей гораздо лучше чем была во времена DDR3 \ DDR.

Надеюсь эта информация была кому-то полезна.

Всем высоких частот, низких таймингов, вольтажей и температур!



