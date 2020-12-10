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Всем доброго времени суток!

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После завершения цикла статей по разгону одноранговых модулей на платформе Intel, в моих планах было протестировать дуалы и я начал выбирать первого кандидата на тесты.

Как обычно начать хотелось с самого производительного комплекта на легендарных Samsung B-die, но цена вопроса в РФ совсем не гуманна от 20 500 рублей за комплект F4-3200C14D-32GTZ без подсветки.

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Я по жизни долго принимаю решения и все покупки очень тщательно обдумываю и даже задумался о покупке комплекта на микронах E-die (а тут выбор был обширен : либо купить самый простой 3000С15, либо добавить и взять 3600С16 2*16Gb BL2K16G36C16U4BL где могут попасться одноранговые модули с микросхемами большей емкости 2*16Gb, но одноранг как легендарный оверпрайсовый комплект 4000С18 2*16Gb

BLM2K16G40C18U4BL, но пока я думал выбора в наших магазинах и не осталось, а цена взлетела до 15 000 - 17 000 за комплект 3000С15 и я уже начал задумываться над покупкой комплекта A-Data 3600C18 32Gb

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AX4U3600316G18A-DT50 (понравились мне планки в предыдущем обзоре), но с ними лотерея - не известно, что попадется, как поедут и это меня отпугнуло.

Дальше я совсем отчаялся перейти на 32 гигабайта и решил отложить кровные на покупку RTX 3080/3070, думая, что приду в магазин в день релиза и с небольшой наценкой за новизну куплю себе карту :)

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Осознав всю тщетность бытия, я зашел в родную ветку разгона оперативной памяти на нашем форуме и наткнулся на результат разгона 16 гигабайтного комплекта самых простых Ripjaws 3000С14 за смешные 100$ от камрада odvolk10 и 4000С15 за такую цену меня очень впечатлили.

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Я сразу полез на CU и начал искать кит дуалов 3000С14, дальше решил не экономить и сразу взять с RGB, чтобы быть уверенным в присутствии термодатчика, так как на дуалах температура выше однорангов и хорошо бы за ней следить хотя бы без термопары. Оставались сомнения в разгонном потенциале, так как до этого я уже покупал пару китов дуалов от корсара 3000С15 и это было фиаско)

Меня еще терзали мысли купить TEAMGROUP 4133C18 2*8Gb чтобы погнать их 4600+, но с newegg заказывать немного сложнее и я решил, что 32Gb будут полезнее частоты при вдвое меньшем объеме.

После заказа у меня была примерно неделя на подготовку и нужно было изучить нюансы разгона дуалов, а камрадов на форуме на тот момент с достойными результатами на дуалах было 2-3 человека и 2 из них после настройки этих китов перестали совсем заглядывать в ветку и листая их сообщения я уже примерно понимал почему :)

Я даже представлял как они уходят в какой то оверклокерский транс с шаманским бубном в одной руке и парой планок памяти в другой и через 2 недели выходят из него с результатом в 4200МГц и полной стабильностью.

Второй задачей было улучшить охлаждение в корпусе, ведь колхозить вентилятор на память не было никакого желания, а готовый охлад с моей D-15 не поставить. Единственным вариантом было убрать корзину с HDD так, чтобы не перекрывать поток воздуха от фронтальных вентиляторов. Для этого нужно было придумать что делать с HDD и снова помогли китайцы - я заказал пару антивибрационных переходников с 3.5" на 5.25", чтобы поставить HDD в корзину приводов в своем Define R5 и они приехали за пару дней до прихода памяти:

Как было:

Как стало:

Замеров температур я не проводил так как ставил корзину в один день с памятью, но температура дуалов через 3 часа TestMem с конфигом Extreme1 от Anta777 выше 52 не поднималась, в играх ситуация примерно такая же. На однорангах я видел и 58-60 градусов, а дуалы горячее - так что результатом я доволен.





Дальше я углубился в изучение скринов / настроек камрадов, которые смогли обуздать мощь дуалов и занялся поиском адекватных гайдов о разгоне дуалов, чтобы понять отличия в разгоне по сравнению с обычными однорангами.

Что удалось понять за несколько дней изучения данных вопросов:

1. Хороших гайдов нет

2. Забугорных обзорщиков можно вообще не смотреть / читать т к их методика тестирования стабильности годится для домохозяек, которые тяжелее косынки на ПК не запускают

3. На Z490 память гнать легче, чем на топовой плате Z390

4. Вопрос температуры стоит острее, чипы то распаяны с двух сторон, а в GENE они вплотную друг к другу и греют себя

5. В большинстве случаев режим CR 1T на дуалах не заработает на нормальных частотах (спойлер - у меня выше 3200 1т не стартует вообще)

6. Для хорошего разгона нужно будет настраивать блок сопротивления ODT.

7. Времени на тестирование уйдет раза в 4 больше, так как объем больше и один прогон Extreme1 конфига занимает минимум 3 часа.

8. Нужно запастись терпеньем, ведь ошибка может вылезти и на 2,5 часах прогона.

9. Нужно запастись развлечениями на время тестов, я например закупился таким:

Книгу решил прочитать после прочтения интервью Дженсена Хуанга, в котором он упоминал, что стремится чтобы компьютерные игры вышли на уровень как в книгах "Первому Игроку Приготовиться" и "Лавина".

Так как первую я несколько раз читал и смотрел фильм, а о второй ничего не слышал - я решил восполнить этот пробел.

Во время тестов в игры на ПК не поиграешь - я стряхнул пыль со своей PS4PRO, но игру так и не прошел - мою плойку купили на Авито)

На этом свою прелюдию к обзору и тестам комплекта G.Skill Trident Z RGB F4-3000C14-32GTZR я закончу и продолжу непосредственно в самом обзоре.

Кто -то подумает, что это за недостатья такая:

Или так:

Но на самом деле, я решил, что большинству тяжело читать мои долгие статьи и ради эксперимента разделил изначальную статью на две части. Во второй будет само тестирование, с результатами и объяснением некоторых нюансов.

Всем высоких частот, низких температур, задержек и вольтажей!

Ну и напоследок пара фото ближайших планов:







