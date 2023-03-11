За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Процессы деглобализации и формирования политической автономности не могли обойти стороной технологические сферы, в т. ч. разработку программного обеспечения и операционных систем для платформ (например, рабочих станций и серверов), которые не должны быть зависимы от внешнего влияния.

реклама

Российские разработчики не остались в стороне и разработали ряд собственных ОС, которые с каждым годом становятся все более востребованными и функциональными. В данной статье хочется рассмотреть и оценить наиболее популярные варианты и их особенности.





1. Astra Linux

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Стоит сразу отметить, что большая часть российских операционных систем базируется на ядре Linux как на самом свободном для распространения и приспособленном для модификации. Astra Linux – это российская ОС, которая была разработана специально для использования в государственных учреждениях и организациях.

реклама

Astra Linux отличается тем, что имеет высокую степень защиты информации. Она используется на рабочих машинах в банковской сфере, государственном секторе и других критических направлениях, где безопасность и надежность играют важную роль. С точки зрения функционала система не уступает своим наиболее востребованным конкурентам: она даёт возможность работы с различными форматами документов, включая ODF и PDF, а также имеет неплохой встроенный инструментарий для шифрования данных, что делает её одной из самых безопасных операционных систем.

Интерфейс "Астры" некоторым может показаться излишне минималистичным, однако его точно нельзя назвать безвкусным. ОС хорошо смотрится и на полноразмерных системах, так и на планшетных компьютерах и ноутбуках. Те, кому довелось использовать отечественное решение, отмечают быстродействие и простоту системы.

Стоит заметить, что раннее Astra Linux не позиционировалась как ОС для обычных пользователей. Представители компании ГК Astra Linux неоднократно заявляли, что рассчитывают на внедрение её в "готовую IT-инфраструктуру клиента". Главным преимуществом системы обозначалась "свобода для интеграции и простота решения прикладных задач в информационных системах заказчиков".

реклама

Ввиду последних событий система всё чаще рекламируется как пользовательский вариант, а охват Astra Linux несколько расширился. Так, в сентябре 2022 г. компания ГК Astra Linux заключила договор с китайским производителем Hiper, в соответствии с которым фирма обязалась предустанавливать на ноутбуки собственного производства, экспортируемые в РФ, отечественную ОС. Кроме того, недавно стало известно о расширении группы "Астра": вместе с крупной татарстанской IT-компанией ICL компании создали совместное предприятие с главным офисом в Казани.





2. ALT Linux

Многие называют ALT Linux "самой российской операционной системой", т. к. весь цикл разработки ПО происходит в собственной экосистеме без связи с другими дистрибутивами. Работа над операционной системой началась в далёком 2000 году и на сегодняшний день она является самым большим отечественным репозиторием Sisyphus.

реклама

Нетрудно провести параллели между системой и рассмотренной выше Astra Linux. Как и "Астра", ALT Linux ориентирована конкретные задачи и условия использования. Предлагаются версии ОС для серверов, рабочих станций, мобильных устройств и специализированных систем. Как и пользовательская версия "Астры", система бесплатна для некоммерческого использования физическими лицами, организации же обязаны оплатить лицензию, стоимость которой составляет чуть более 5000 рублей.

ALT Linux также поддерживает большую часть актуального ПО, включая приложения для работы с текстом, графикой и мультимедиа. Система способна запускать приличное количество компьютерных игр, в том числе недавние релизы (Watch Dogs: Legion и A Plague Tale A Plague Tale: Requiem), и даже игровые лаунчеры (EGS, Steam, GOG Galaxy). Существует множество способов запуска видеоигр, которые детально описаны в официальном гайде.

Стоит отметить, что ALT Linux также предлагает удобный и интуитивный инсталлятор, который позволяет детально настроить предустанавливаемое ПО и поддержку Wine. Процесс установки не занимает много времени, а в процессе инсталляции пользователю предлагается узнать чуть больше о системе. Самая слабая сторона ОС – интерфейс, который в 2023 году смотрится, откровенно говоря, архаично. В качестве среды рабочего стола используется MATE, однако реализован он криво. Иконки на панели задач не соответствуют содержанию, а поиск отдельных инструментов может занять до смешного много времени.

Сегодня нельзя однозначно сказать, какое будущее уготовано ALT Linux. Уже известно, что часть моделей новой линейки ноутбуков и иной техники от российской фирмы Positron будет включать предустановленный ALT Linux, однако отзывов от самих пользователей на сегодняшний день практически нет.





3. ROSA Linux

ROSA Linux – это очередная отечественная операционная система, созданная на базе французских дистрибутивов Mandriva Linux специалистами из ООО "НТЦ ИТ РОСА". Первая версия ОС увидела свет в 2012 году, а последняя – 12.3 – была выпущена в октябре прошлого года.

Пользователи "росы" отмечают её многозадачность и универсальность. Так, ОС сходу предлагает выбрать менеджер окон из KDE, LXDE, Xfce или GNOME – пользователь может использовать интерфейс, который кажется ему наиболее знакомым и удобным. В линейку ROSA включены как серверная версия ROSA Server, так и пользовательская – ROSA Desktop. Каждая из версий представлена в свободно распространяемой редакции и в защищённом варианте, сертифицированном ФСТЭК России и Министерством обороны РФ.

Функционал ROSA Linux также заслуживает внимания. ОС позволяет работать с офисными документами, графикой, мультимедиа, использовать интернет или электронную почту. Как и предыдущие рассмотренные нами ОС, «роса» поддерживает Wine и ряд игровых лаунчеров, например, Steam.

Стоит отметить отлично исполненный UI, выполненный в стилистике Windows 11 и отдающий отдельными чертами MacOS. Все элементы интерфейса реализованы в едином минималистичном стиле, и внешне система выглядит отлично, не уступая с точки зрения дизайна зарубежным конкурентам.

Установка ROSA Linux не доставит особых проблем: все необходимые файлы подготовлены разработчиками и доступны для скачивания на официальном сайте, а сам процесс интуитивен. Тем не менее, некоторые пользователи отмечают, что официальный инструмент для записи дистрибутива ОС на USB-устройства несовместим с отдельными флэш-носителями. В таком случае на помощь приходят общедоступные решения вроде Rufus или Flashboot.





4. Calculate Linux

Calculate Linux – ещё один отечественный дистрибутив Linux, разработанный на основе Gentoo Linux. Несмотря на то, что система редко появляется в информационном пространстве и представляется скорее нишевым решением, она также достойна внимания.

Разработка Calculate Linux ведётся с 2007 года. В первую очередь ОС ориентирована на корпоративный сектор, а потому список официально поддерживаемых приложений относительно скромен. Тем не менее, Calculate Linux совместим с любым ПО, доступным для пользователей Gentoo Linux и позволяет работать с большинством актуальных форматов документов, в т. ч. специализированных.

Нельзя обойти стороной главную особенность Calculate Linux – заявленную разработчиками "доступность". По сравнению с другими дистрибутивами, Calculate Linux отличается простотой взаимодействия с системой и установки любых приложений. Благодаря поддержке актуальной среды рабочего стола KDE Plasma 5 в системе реализован понятный даже новым пользователям интерфейс, что делает Calculate Linux отличной ОС для среднестатистического российского офиса.





5. ОС Эльбрус

ОС Эльбрус — это российская операционная система на базе Debian Linux, которая была создана специально для использования на компьютерах с процессорами Эльбрус 2000 и Эльбрус-90 Микро. Оптимизация под конкретное «железо» делает её идеальным решением для рабочих ПК на базе отечественной линейки процессоров. Кроме того, система имеет встроенные инструменты защиты от вирусов и других вредоносных программ, что особенно важно для крупных организаций, где приоритетом является безопасность данных.

Кроме того, ОС Эльбрус позиционируется как производительная и не нагружающая компьютер ОС, что сыграет на руку пользователям, производящим на устройстве сложные инженерные расчёты и осуществляющим работу с требовательными к ресурсам ПК приложениями. Система также поддерживает широкий спектр языков программирования, включая C, C++, Java, Python и др., что позволяет применять её для разработки приложений в различных областях.

В состав ОС входят необходимые для работы пакеты, базовый набор программ и драйверов, однако он относительно мал. Те же программы, что представлены, уже безнадёжно устарели, а значит ставить всё необходимое ПО нужно будет вручную. Кроме того, здесь отсутствуют многие системные утилиты – вместо них пользователю придётся довольствоваться стандартными пакетами из состава базового дистрибутива Debian.

Совсем недавно 100% акций компании-разработчика ОС Эльбрус — АО «МЦСТ» — были выкуплены дочерней компанией Росатома, а значит в скором времени стоит ожидать развития этого направления уже с государственной поддержкой и на федеральном уровне.





Итоги

В заключение можно сказать, что в основном российские операционные системы имеют высокую степень защиты информации, отличаются доступностью и совместимостью с устаревшим по мировым меркам железом. Несмотря на разнообразие предлагаемых вариантов, практически все они основаны на дистрибутивах Linux и используют общедоступные форматы файлов, а значит говорить о полном переходе хотя бы государственного сектора на отечественное ПО ещё рано.

Хочется заметить, что сами разработчики также боятся выходить на потребительский сектор, в основном рекламируя свою продукцию как специализированные и настраиваемые системы, направленные на удовлетворение нужд отдельных клиентов. К сожалению, за этим следует полное отторжение большинством отечественных пользователей подобных систем и отсутствие к ним массового интереса.

Был ли у вас опыт взаимодействия с отечественными "операционками"? Какое впечатление оставило после себя такое знакомство? Делитесь в комментариях.