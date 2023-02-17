За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Видеоигры всегда были отличным способом для лицезрения и применения навыков, освоение которых в реальной жизни заняло бы многие годы упорного труда, и разнообразные боевые искусства не стали исключением. Начиная с классических игр beat 'em up начала 90-х и заканчивая более поздними 3D-броулерами, игры о боевых искусствах десятилетиями были основным продуктом игровой индустрии.

реклама

Независимо от того, хотите ли вы применять навыки рукопашного боя в реальной жизни или вам просто нравиться испытывать прилив адреналина в виртуальном бою, для вас найдётся подходящая игра про боевые искусства. В этой статье мы рассмотрим 10 игр, отражающих разные виды боевых искусств и их техники и лучшим образом демонстрирующих отдельные элементы боя. Давайте же начнем и исследуем мир боевых искусств в видеоиграх!





Кунг-фу — Sifu

рекомендации 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке

Sifu — это экшн-игра, вдохновленная боевыми искусствами, разработанная и изданная Sloclap в феврале 2022 г. Действие игры разворачивается в красочной версии современного Китая, а дизайн уровней отсылает к таким произведениям, как The Blade, Oldboy, The Raid и другим. Сюжет повествует о молодом мастере боевых искусств, который отправляется на поиски убийц своего отца — мастера кунг-фу одной из китайских школ боевых искусств. Благодаря древней реликвии — магическому талисману — главный герой раз за разом избегает смерти, однако с каждым новым возрождением стареет на несколько лет. Благодаря такому подходу к системе возрождений игрок вынужден вдумчиво относиться к сражениям и выбирать наиболее эффективную стратегию боя в зависимости от ситуации, по возможности снижая риск потерять ещё пару лет в случайной заварушке до минимума.

реклама

Игра отличается быстрым темпом и уникальной боевой системой, которая в значительной степени зависит от рефлексов и навыков игрока. Главный герой может уклоняться и блокировать атаки, нанося в ответ удары из различных стилей кунг-фу. В игре также есть разнообразное оружие и интерактивное окружение, которые могут быть использованы в битве. Игра заимствует традиционные элементы нескольких жанров, предлагая игроку обширный запас комбо и приёмов, которые также могут быть открыты и улучшены по мере прокачки.

Визуальные эффекты, анимация приёмов и графика в целом заслуживают отдельного комплимента. Несмотря на единый визуальный стиль и легко узнаваемые образы, модели персонажей хорошо детализированы, а окружение потрясает контрастом цветов и форм. Саундтрек, включающий в себя музыку с сочетанием традиционных китайских инструментов и современных электронных ритмов, отлично подходит под сеттинг и повествование.

реклама

Стоит отметить, что игровой процесс в Sifu по умолчанию достаточно сложен. Проект в первую очередь рассчитан на усердных игроков, которые используют стратегию и могут позволить себе несколько раз проходить одну и ту же локацию с целью достижения лучшего результата. Тем не менее, не стоит избегать Sifu и казуалам: специально для них разработчики добавили в игру лёгкий режим сложности и возможность использования дополнительных модификаторов, сильно упрощающих прохождение.

В целом, Sifu — отличный экшен с уникальной боевой системой и первоклассными визуальными эффектами. Игра как нельзя лучше справляется с демонстрацией одного из самых красочных видов боевых искусств в мире. Если вы являетесь поклонником кунг-фу или наслаждаетесь просмотром классических гонконгских фильмов про боевые искусства, то вам определенно стоит попробовать Sifu.





Бокс — Fight Night: Round 4

реклама

Fight Night: Round 4 — это видеоигра о боксе, разработанная EA Sports и выпущенная в 2009 году. В проекте представлены как бессмертные легенды бокса, такие как Мухаммед Али, Джо Фрейзер, Джордж Форман и Шугар Рэй Леонард, так и актуальные на момент выхода игры восходящие звёзды: Мэнни Пакьяо, Рикки Хаттон, Оскар Де Ла Хойя и другие. Несмотря на свой почтенный возраст, Fight Night: Round 4 остаётся горячо любима за первоклассную симуляцию боёв и в меру реалистичный и увлекательный геймплей.

Потрясающая на момент выхода графика в Fight Night: Round 4 удивляет реалистичными моделями персонажей и детализированным окружением даже сегодня, а саундтрек, представляющий смесь хип-хопа, рока и классической музыки, создаёт боевой настрой и отлично подходит игре.

Геймплей Fight Night: Round 4 радует своей интенсивностью и глубиной. В игре есть ряд тренировочных режимов и руководств, которые помогают освоить основы, после чего можно смело бросаться в бой и проходить режим карьеры или драться с друзьями. Несомненным плюсом проекта является тот факт, что исход боя зависит не от количества "здоровья" персонажей, а от навыков игрока: правильная завершающая атака иногда значит куда больше количества ударов, а победитель нередко определяется только в самом конце матча.

В целом, Fight Night: Round 4 - отличная боксёрская игра, которая обязательно понравится поклонникам этого вида спорта. Графика и анимация выполнены на высшем уровне, а игровой процесс хорошо отражает реальный боксерский поединок. Рекомендуется к ознакомлению всем поклонником бокса или игрового жанра файтингов.





Дзюдо — Olympic Games Tokyo 2020 - The Official Video Game

К сожалению, не так много игр на сегодняшний день достоверно отражают философию дзюдо — традиционного японского боевого искусства. Тем не менее, и любителям этого вида спорта есть во что поиграть.

Как нетрудно догадаться из названия, Olympic Games Tokyo 2020 - The Official Video Game — это лицензионная игра по Олимпийским играм в Токио 2020 года, разработанная и изданная компанией Sega. В игре представлены все олимпийские виды спорта, включая дзюдо. Игроки могут создавать своих собственных персонажей и участвовать в турнирах по дзюдо, отрабатывать свои броски и приёмы.

Графика в OGT не отличается своим качеством или визуальной глубиной: модели персонажей и окружения упрощены и вписываются в единый мультяшный стиль, однако можно похвалить музыку, включающую японские мотивы и классические олимпийские мелодии.

Дзюдо является лишь одним из множества видов спорта, представленных в игре, а потому не стоит ожидать от геймплея особой глубины. Несмотря на это, в игре представлены разнообразные броски и приемы, которые можно использовать для победы над противниками, а сам процесс проведения поединка вполне соответствует реальности. В целом игровой процесс сводится к осуществлению захвата и броску противника в правильно подобранный момент. В ходе матча игрок контролирует целую команду, представляющую определенную страну-участницу Олимпийских игр, а победитель определяется после проведения ряда поединков.

В целом, Olympic Games Tokyo 2020 - The Official Video Game — это неплохой спортивный симулятор, который вполне может передать азарт и ощущения от поединка дзюдоистов. Несмотря на то, что игровой процесс здесь очень упрощён и передаёт опыт реального дзюдо лишь в общих чертах, попробовать проект в качестве виртуального развлечения вместе с друзьями можно: этому способствует и короткая продолжительность внутриигровых матчей.





Карате — Street Fighter

Большинство современных геймеров знакомы с классической серией файтингов Street Fighter, но знаете ли вы, насколько тесно связана эта игра с боевым искусством карате? Карате использовалось в серии с момента выхода оригинальной игры в 1987 году и с тех пор является её основой. В первой части Рю и Кен — главные герои игры — оба обучались карате, и практиковали его в боях.

Конечно, стоит учитывать, что с развитием серии количество различных приёмов из множества перемешанных боевых искусств стало вытеснять классическое карате, однако этот вид рукопашного боя всё ещё продолжает играть серьёзную роль в рамках серии.

Карате использовалось в Street Fighter различными способами на протяжении многих лет и стало одним из основных средств выведения противника из строя в серии. Карате применяется как в нападении, так и в обороне, а отдельные удары складываются в длинные разрушительные комбо.

Стоит отметить, что в игровой серии существуют даже вымышленные подвиды карате, например, Риндо-Кан Карате, основанный на стиле сётокан. Отдельно стоит упомянуть Карате "стиля Кена Мастерса", впервые упомянутое в Street Fighter III: New Generation. Уроки по некоторым авторским приёмам Кена — одного из ведущих персонажей серии — даже были опубликованы Capcom в рамках видеоигровой рекламной кампании.





Тхэквондо — Taekwondo Grand Prix

Taekwondo Grand Prix — это спортивная игра от разработчика и издателя Hello There Games. Проект представляет собой динамичный 3D-файтинг, в котором представлены реалистичные приемы боевых искусств тхэквондо и множество персонажей со всего мира. Игра получила множество хвалебных образов за детализированные визуальные эффекты и качественные анимации, а также за интенсивный, быстро развивающийся геймплей.

В игре есть множество режимов, включая одиночную и онлайн-игру. В ней также доступно множество вариантов настройки и кастомизации персонажей, предусмотрена возможность создания собственных боевых стилей. С точки зрения игрового процесса Taekwondo Grand Prix проста в освоении, однако добиться мастерства в ней будет достаточно сложно.

В целом, Taekwondo Grand Prix - отличная игра-файтинг, которая предлагает бодрый игровой процесс, основанный на правилах Тхэквондо. Игра радует обилием режимов и вариантов настройки и точно понравится тем, кто знаком с этим видом рукопашного боя не по наслышке.





Тайский бокс — Dead or Alive

Зак — один из самых культовых персонажей серии Dead or Alive, и его боевой стиль представляет собой смесь тайского бокса (или муай-тай) и отдельных приёмов из кикбоксинга. Дебютировав в DoA 3, герой остаётся известен благодаря быстрым и мощным ударам, а также способности использовать множество различных техник по оглушению и обездвиживанию противников.

Муай-тай — это особый вид боевых искусств, который фокусируется на использовании резких ударов руками, ногами, локтями и коленями для одержания победы в рукопашном бою, и он отлично подходит персонажу такого динамичного файтинга, как Dead or Alive. Несмотря на то, что Зак является бойцом-самоучкой, он способен использовать множество приёмов тайского бокса, включая удары ногами с разворотом, удары коленом и даже локтями.

В целом, использование персонажем муай-тай в Dead or Alive — отличный пример репрезентации боевого искусства в файтинге и, наверное, лучший способ показать профессионального бойца муай-тай в видеоигре. Тайский бокс — отличное боевое искусство для использования в файтинге, и использование Заком этого стиля является свидетельством его эффективности. Наиболее актуальной частью серии Dead or Alive, в которой присутствует этот персонаж, является DoA 6, с который мы советуем ознакомиться.





Кикбоксинг — K-1 World Grand Prix 2006

Серия файтингов K-1 — не самая известная в русскоязычном пространстве, но горячо любимая на западе франшиза, которая существует уже более 20 лет (однако, к сожалению, не активна с 2007 года). Серия известна своим динамичным геймплеем в аркадном стиле и использованием кикбоксинга в качестве стиля боя. За годы существования в играх K-1 появлялись многие известные бойцы, каждый со своим собственным уникальным стилем и движениями.

В рамках разных частей франшизы было представлено множество различных движений и техник, и каждая из частей серии так или иначе обладает кругом поклонников, однако большинство фанатов сходятся во мнении, что идея об игре, посвящённой кикбоксингу, достигла своего пика в K-1 World GP 2006 года выхода.

Будучи изначально выпущенной для PlayStation 2, K-1 World Grand Prix вскоре получила признание как одна из лучших игр в жанре файтинг. Проект отличается глубокой боевой системой, обилием доступных персонажей и движений. В целом, K-1 World Grand Prix 2006 — это добротный файтинг, который, несмотря на почтенный возраст, обязательно понравится поклонникам жанра.





Заключение

Подводя итоги, хочется сказать, что репрезентация различных боевых искусств в видеоиграх достигла на сегодняшний день невероятных высот и стала хорошим инструментом для обучения и даже выбора подходящей игроку дисциплины для перехода к занятиями в реальной жизни.

Начиная с классической серии Street Fighter и заканчивая более поздними сериями K-1 World Grand Prix и Dead or Alive, игры предлагают геймерам по всему миру возможность изучить различные стили ведения боя и лучше понять историю и культуру, стоящие за каждым из них.

Благодаря этим играм мы можем лучше оценить боевые искусства и развить более глубокое понимание техник и философий, лежащих в их основе. Видеоигры стали отличным способом оценить различные боевые стили по достоинству, и они, несомненно, останутся мощным инструментом для обучения и самосовершенствования.