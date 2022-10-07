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Снятый по мотивам одного из произведений Джорджа Мартина приквел “Игры Престолов“ продолжает привлекать всё больше и больше зрителей, то и дело устанавливая новый рекорд как по количеству просмотров конкретной серии, так и по привлеченной аудитории в целом. И хотя отзывы критиков о сериале оказались противоречивыми, нельзя не признать ошеломительный успех картины по всему миру.

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Так или иначе, первый сезон близится к своему финалу и насущным становится вопрос о том, чем занять нишу добротного тёмного фэнтези в своей жизни в период ожидания продолжения.

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В сегодняшней статье мы постараемся подобрать лучшие видеоигры из когда-либо выпущенных, которые могут подойти фанатам “Дома Дракона“ и скрасить томительное ожидание выхода новых серий. Стоит заметить, что позиции нашего “топа“ расставлены абсолютно бессистемно, потому что однозначно и объективно оценить качество всех “претендентов“ на статус лучшей игры для фанатов сериала попросту невозможно.





The Elder Scrolls V: Skyrim, 2011

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Самым очевидным и наверное самым верным решением для преданных фанатов саги Джорджа Мартина будет, конечно, любимая игра Тодда Говарда и по совместительству пятая часть культовой серии “Древних Свитков“ — Скайрим.

Глубокий лор, насыщенная история, политические интриги, жестокие схватки, огромные драконы, захватывающие приключения и красочный мир — здесь есть практически все, за что вы любите сериал от HBO. Вселенная “свитков“, впервые представленная в 1994 году, пережила множество итераций и к 2011 (именно в этом году была выпущена игра) стала одной из самых комплексных и сложных видеоигровых вселенных.

Локации игры наполнены сотнями литературных материалов и книг, что может прийтись по душе читателям оригинальных творений Мартина, а заснеженные пики гор и огромные крепости уж точно поразят зрителей сериала.

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Сюжетная основа пятой итерации культовой серии зиждется сразу на нескольких столпах и изучает рассматривает темы: здесь и появление могущественного дракона Алдуина, и становление главного героя избранным воином “Довакином“, который призван искоренить зло и поглотить душу могущественного существа, и гражданская война между мятежными “Братьями Бури“ и Имперским Легионом. В мире Скайрима каждый найдёт для себя интересующую его тему, любимый квест и, скорее всего, даже место, которое можно назвать домом.





Game of Thrones RPG, 2012

Мало кто знает, но буквально погрузиться во вселенную Мартина можно и с помощью видеоигр. Несмотря на отсутствие нашумевших проектов от крупных студий по франшизе, несколько чуть более скромных релизов, вышедших на волне популярности оригинального сериала, заслуживают того, чтобы быть упомянутыми в нашей статье.

Так, например, за полноценную RPG по “Игре Престолов“ в 2012 году решили взяться французские разработчики из Cyanide Studio, издателем же выступили сразу две студии: Atlus и Focus Home Interactive.

Сюжет игры стартовал незадолго до смерти лорда Аррена, Десницы короля Вестероса Роберта Баратеона. Игрокам предстояло взять на себя роль сразу двух персонажей: Морса “Мясника“ Вестфорда, члена Ночного Дозора, и Алестера Сарвика, послушника культа огня и красного жреца, вернувшегося в Вестерос после долгого изгнания.

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Несмотря на то, что основная часть событий игры происходит в то же время, что и действия сериала, здесь нам предлагают взглянуть на уже случившееся с другой стороны и переосмыслить для себя роль тех или иных персонажей в оригинальном произведении. Несомненными плюсами детища Cyanide является обилие неплохих диалогов, нередко затрагивающих и раскрывающих лор мира Мартина, захватывающий сюжет и неплохая постановка. Среди минусов же — скудная боевая система, коридорные локации и устаревшая уже на момент выхода игры графика.

Если же технические проблемы и низкий бюджет не останавливают вас, смело устанавливаете игру и наслаждайтесь возможностью снова погрузиться в любимую вселенную.





Game of Thrones: A Telltale Games Series

Второе и последнее игровое воплощение “ИП“, фигурирующие в сегодняшнем списке — детище Telltale Games, выпущенное в 2014 году по мотивам сериала. Как и другие творения студии, игра предлагает завязанный на выборах игрока геймплей. Сюжет же произведения тесно переплетается с событиями четвертого сезона картины от HBO, модели персонажей сделаны с лиц оригинальных актёров и по лицензии издателя.

По ходу игры даётся возможность взять на себя роль пяти персонажей, а в событиях игры тесно замешаны как уникальные герои, так и известные нам по сериалу воплощения книжных персонажей Мартина.

По сложившейся для студии традиции, игра выходила эпизодами: всего Telltale успели выпустить шесть таковых. После тёплого принятия игроками и критиками, было официально объявлено, что второй сезон уже находится в разработке. К сожалению, из-за заморозки проекта и закрытия студии, продолжение так и не увидело свет, однако это вовсе не мешает наслаждаться вышедшими эпизодами сегодня.





Dragon Age: Origins

Действия игры, о чем не трудно догадаться из названия, происходят в Драконью Эпоху в фэнтезийном мире Тедаса, в королевстве Ферелден. Главный герой — новоиспеченный «Серый страж» — воин древнего ордена, призванного остановить нашествие нечисти. По ходу сюжета герой оказывается втянут в политические игрища, раскрывает древние тайны и даже собирает собственное войско.

Как и мир Мартина, вселенная Dragon Age постоянно висит на волоске от разрушения: гражданские войны, вторжения порождений тьмы, жуткие демоны постоянно наводят страх на крестьян Ферелдена. Тем не менее, Dragon Age также остаётся в первую очередь произведением о людях, об их характерах, поведении и принципах — не даром серия славится своими мастерски прописанными персонажами и обилием диалогов.

На сегодняшний день вышло уже три полноценных части франшизы, однако именно Origins как отправная точка более прочих напоминает как “Дом Дракона“, так и “Игру Престолов“.





Elden Ring

Неудивительно, что последний проект From Software оказался в сегодняшнем списке — несмотря на то, что ни политическим интригам, ни заговорам не нашлось места в игровом процессе, сеттинг игры в жанре тёмного фэнтези уж очень напоминает описанную американским писателем вселенную.

И это не совпадение, ведь в разработке Elden Ring Джордж Мартин принял непосредственное участие, приложив руку в к созданию и наполнению этого вымышленного мира.

И если уж классическая для жанра соулс боевая система вместе с красочным открытым миром, поощряющим тягу к исследованию, не привлекают вас, возможно вы заинтересуетесь теми историями, которые Хидэтака Миядзаки рассказывает через окружение, через описание предметов и через редкие диалоги с персонажами, встречающимися на пути Погасшему.

Внешняя сказочность и простота произведения кроет в себе рассуждения на такие важные для каждого темы, как самопожертвование, важность сохранения собственной независимости и идентичности, измышления относительно религии и её роли в человеческом мире.





Middle-Earth: Shadow of Mordor и Shadow of War





Если вы являетесь фанатом жанра фэнтези, то безусловно не раз слышали имя Джона Рональда Руэла Толкина, автора “Властелина Колец“, “Хоббита“ и “Сильмариллиона“. Мир Толкиена, профессионального лингвиста и филолога, может поразить и заинтересовать любого, что уже было доказано серией фильмов Питера Джексона, однако в особенности Средиземье придётся по вкусу фанатам “Песни льда и пламени“.

Игровых воплощений “Властелина Колец“ за всю историю существования индустрии успело выйти порядочно, однако в сегодняшнем списке мы обратимся лишь к одной из них, позволяющих взять на себя роль Талиона — бывшего командира гарнизона в Моранноне — крепости Годнора на границе с Мордором, который в результате нападения урук-хаев теряет жену и сына. Благодаря вселившемуся в тело умирающего воина духу эльфа Келебримбора, Талион выживает и получает возможность отомстить за жизни своих близких.

Геймплейно обе игры представляют собой смесь между Assassin's Creed и Batman: Arkham со своими особенностями, вроде захвата крепостей и системы Немезис, которая “запоминала“ отдельных командиров армии Саурона, наделяя тех отличительными чертами и даже зачатками характера. Поверженные противники могли вернуться, чтобы отомстить Талиону за потерянную конечность или убитого товарища.

Обе части Middle-earth придутся в первую очередь по вкусу тем, кого впечатлила постановка боёв и рыцарское мастерство в сериале, а также роскошные виды, на которые не скупятся постановщики.





Crusader Kings III

Отдельная прелесть “Дома Дракона“ заключается в том, что каждый из зрителей может найти в нём что-то интересное для себя. Рассказав вам об играх, связанных с сериалом сюжетно, схожих с ней визуально или эстетически, закончить сегодняшний список хочется игрой, больше прочих передающих суть сериала — постоянные конфликты по поводу престолонаследия и контроля за политической ситуацией в средневековом государстве.

Серия Crusader Kings от студии Paradox Interactive славится своим уникальным игровым процессом: в каждой из частей франшизы игрок берёт на себя роль правителя одного из средневековых государств западной Европы, начиная свою династию в IX-XI вв. и охватывая весь спектр обязанностей монарха: от воспитания наследников и поддержания семейного благополучия до ведения войн и заключения торговых соглашений.

Благодаря высокой симулятивности и широкому спектру доступных игровых механик, Crusader Kings позволяет окунуться в реальную историю, внеся в неё существенные коррективы, предоставляя игроку возможность сделать средневековую Европу ещё более фантастическим государством, чем описанный Джорджем Мартином Вестерос.

Если при просмотре “Дома Дракона“ вы обращаете наибольшее внимание на подковёрные игры, политические противостояния и семейные интриги Таргариенов, то Crusader Kings 3, наиболее актуальная часть серии, вышедшая в 2020 году — это идеальная игра для вас.

Итоги

Несмотря на то, что заранее предсказать мнения людей относительно любых произведений массовой культуры невозможно, мы всё же надеемся, что среди тех игровых проектов, о которых мы сегодня вам рассказали, найдётся хотя бы пара, которая сможет вас зацепить.

Если же вы сами пристально следите за сериалом и хотите порекомендовать другим фанатам что-нибудь новенькое в сфере игровых развлечений, то мы с радостью приглашаем вас поделиться мнением в комментариях.



