Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Игры для фанатов "Дома Дракона"

Рассказываем о видеоиграх, которые могут понравиться зрителям нашумевшего приквела "Игры Престолов"
[ ] для раздела Блоги
+
Минус 25% на 3070 в Ситилинке
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Снятый по мотивам одного из произведений Джорджа Мартина приквел “Игры Престолов“ продолжает привлекать всё больше и больше зрителей, то и дело устанавливая новый рекорд как по количеству просмотров конкретной серии, так и по привлеченной аудитории в целом. И хотя отзывы критиков о сериале оказались противоречивыми, нельзя не признать ошеломительный успех картины по всему миру.

реклама


Так или иначе, первый сезон близится к своему финалу и насущным становится вопрос о том, чем занять нишу добротного тёмного фэнтези в своей жизни в период ожидания продолжения.

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В сегодняшней статье мы постараемся подобрать лучшие видеоигры из когда-либо выпущенных, которые могут подойти фанатам “Дома Дракона“ и скрасить томительное ожидание выхода новых серий. Стоит заметить, что позиции нашего “топа“ расставлены абсолютно бессистемно, потому что однозначно и объективно оценить качество всех “претендентов“ на статус лучшей игры для фанатов сериала попросту невозможно.


The Elder Scrolls V: Skyrim, 2011

реклама

Самым очевидным и наверное самым верным решением для преданных фанатов саги Джорджа Мартина будет, конечно, любимая игра Тодда Говарда и по совместительству пятая часть культовой серии “Древних Свитков“ — Скайрим.

Глубокий лор, насыщенная история, политические интриги, жестокие схватки, огромные драконы, захватывающие приключения и красочный мир — здесь есть практически все, за что вы любите сериал от HBO. Вселенная “свитков“, впервые представленная в 1994 году, пережила множество итераций и к 2011 (именно в этом году была выпущена игра) стала одной из самых комплексных и сложных видеоигровых вселенных.

Локации игры наполнены сотнями литературных материалов и книг, что может прийтись по душе читателям оригинальных творений Мартина, а заснеженные пики гор и огромные крепости уж точно поразят зрителей сериала.

реклама

Сюжетная основа пятой итерации культовой серии зиждется сразу на нескольких столпах и изучает рассматривает темы: здесь и появление могущественного дракона Алдуина, и становление главного героя избранным воином “Довакином“, который призван искоренить зло и поглотить душу могущественного существа, и гражданская война между мятежными “Братьями Бури“ и Имперским Легионом. В мире Скайрима каждый найдёт для себя интересующую его тему, любимый квест и, скорее всего, даже место, которое можно назвать домом.


Game of Thrones RPG, 2012

Мало кто знает, но буквально погрузиться во вселенную Мартина можно и с помощью видеоигр. Несмотря на отсутствие нашумевших проектов от крупных студий по франшизе, несколько чуть более скромных релизов, вышедших на волне популярности оригинального сериала, заслуживают того, чтобы быть упомянутыми в нашей статье.

Так, например, за полноценную RPG по “Игре Престолов“ в 2012 году решили взяться французские разработчики из Cyanide Studio, издателем же выступили сразу две студии: Atlus и Focus Home Interactive.

Сюжет игры стартовал незадолго до смерти лорда Аррена, Десницы короля Вестероса Роберта Баратеона. Игрокам предстояло взять на себя роль сразу двух персонажей: Морса “Мясника“ Вестфорда, члена Ночного Дозора, и Алестера Сарвика, послушника культа огня и красного жреца, вернувшегося в Вестерос после долгого изгнания.

реклама

Несмотря на то, что основная часть событий игры происходит в то же время, что и действия сериала, здесь нам предлагают взглянуть на уже случившееся с другой стороны и переосмыслить для себя роль тех или иных персонажей в оригинальном произведении. Несомненными плюсами детища Cyanide является обилие неплохих диалогов, нередко затрагивающих и раскрывающих лор мира Мартина, захватывающий сюжет и неплохая постановка. Среди минусов же — скудная боевая система, коридорные локации и устаревшая уже на момент выхода игры графика.

Если же технические проблемы и низкий бюджет не останавливают вас, смело устанавливаете игру и наслаждайтесь возможностью снова погрузиться в любимую вселенную.


Game of Thrones: A Telltale Games Series

Второе и последнее игровое воплощение “ИП“, фигурирующие в сегодняшнем списке — детище Telltale Games, выпущенное в 2014 году по мотивам сериала. Как и другие творения студии, игра предлагает завязанный на выборах игрока геймплей. Сюжет же произведения тесно переплетается с событиями четвертого сезона картины от HBO, модели персонажей сделаны с лиц оригинальных актёров и по лицензии издателя.

По ходу игры даётся возможность взять на себя роль пяти персонажей, а в событиях игры тесно замешаны как уникальные герои, так и известные нам по сериалу воплощения книжных персонажей Мартина.

По сложившейся для студии традиции, игра выходила эпизодами: всего Telltale успели выпустить шесть таковых. После тёплого принятия игроками и критиками, было официально объявлено, что второй сезон уже находится в разработке. К сожалению, из-за заморозки проекта и закрытия студии, продолжение так и не увидело свет, однако это вовсе не мешает наслаждаться вышедшими эпизодами сегодня.


Dragon Age: Origins

Действия игры, о чем не трудно догадаться из названия, происходят в Драконью Эпоху в фэнтезийном мире Тедаса, в королевстве Ферелден. Главный герой — новоиспеченный «Серый страж» — воин древнего ордена, призванного остановить нашествие нечисти. По ходу сюжета герой оказывается втянут в политические игрища, раскрывает древние тайны и даже собирает собственное войско.

Как и мир Мартина, вселенная Dragon Age постоянно висит на волоске от разрушения: гражданские войны, вторжения порождений тьмы, жуткие демоны постоянно наводят страх на крестьян Ферелдена. Тем не менее, Dragon Age также остаётся в первую очередь произведением о людях, об их характерах, поведении и принципах — не даром серия славится своими мастерски прописанными персонажами и обилием диалогов.

На сегодняшний день вышло уже три полноценных части франшизы, однако именно Origins как отправная точка более прочих напоминает как “Дом Дракона“, так и “Игру Престолов“.


Elden Ring

Неудивительно, что последний проект From Software оказался в сегодняшнем списке — несмотря на то, что ни политическим интригам, ни заговорам не нашлось места в игровом процессе, сеттинг игры в жанре тёмного фэнтези уж очень напоминает описанную американским писателем вселенную.

И это не совпадение, ведь в разработке Elden Ring Джордж Мартин принял непосредственное участие, приложив руку в к созданию и наполнению этого вымышленного мира.

И если уж классическая для жанра соулс боевая система вместе с красочным открытым миром, поощряющим тягу к исследованию, не привлекают вас, возможно вы заинтересуетесь теми историями, которые Хидэтака Миядзаки рассказывает через окружение, через описание предметов и через редкие диалоги с персонажами, встречающимися на пути Погасшему.

Внешняя сказочность и простота произведения кроет в себе рассуждения на такие важные для каждого темы, как самопожертвование, важность сохранения собственной независимости и идентичности, измышления относительно религии и её роли в человеческом мире.


Middle-Earth: Shadow of Mordor и Shadow of War


Если вы являетесь фанатом жанра фэнтези, то безусловно не раз слышали имя Джона Рональда Руэла Толкина, автора “Властелина Колец“, “Хоббита“ и “Сильмариллиона“. Мир Толкиена, профессионального лингвиста и филолога, может поразить и заинтересовать любого, что уже было доказано серией фильмов Питера Джексона, однако в особенности Средиземье придётся по вкусу фанатам “Песни льда и пламени“.

Игровых воплощений “Властелина Колец“ за всю историю существования индустрии успело выйти порядочно, однако в сегодняшнем списке мы обратимся лишь к одной из них, позволяющих взять на себя роль Талиона — бывшего командира гарнизона в Моранноне — крепости Годнора на границе с Мордором, который в результате нападения урук-хаев теряет жену и сына. Благодаря вселившемуся в тело умирающего воина духу эльфа Келебримбора, Талион выживает и получает возможность отомстить за жизни своих близких.

Геймплейно обе игры представляют собой смесь между Assassin's Creed и Batman: Arkham со своими особенностями, вроде захвата крепостей и системы Немезис, которая “запоминала“ отдельных командиров армии Саурона, наделяя тех отличительными чертами и даже зачатками характера. Поверженные противники могли вернуться, чтобы отомстить Талиону за потерянную конечность или убитого товарища.

Обе части Middle-earth придутся в первую очередь по вкусу тем, кого впечатлила постановка боёв и рыцарское мастерство в сериале, а также роскошные виды, на которые не скупятся постановщики.


Crusader Kings III

Отдельная прелесть “Дома Дракона“ заключается в том, что каждый из зрителей может найти в нём что-то интересное для себя. Рассказав вам об играх, связанных с сериалом сюжетно, схожих с ней визуально или эстетически, закончить сегодняшний список хочется игрой, больше прочих передающих суть сериала — постоянные конфликты по поводу престолонаследия и контроля за политической ситуацией в средневековом государстве.

Серия Crusader Kings от студии Paradox Interactive славится своим уникальным игровым процессом: в каждой из частей франшизы игрок берёт на себя роль правителя одного из средневековых государств западной Европы, начиная свою династию в IX-XI вв. и охватывая весь спектр обязанностей монарха: от воспитания наследников и поддержания семейного благополучия до ведения войн и заключения торговых соглашений.

Благодаря высокой симулятивности и широкому спектру доступных игровых механик, Crusader Kings позволяет окунуться в реальную историю, внеся в неё существенные коррективы, предоставляя игроку возможность сделать средневековую Европу ещё более фантастическим государством, чем описанный Джорджем Мартином Вестерос.

Если при просмотре “Дома Дракона“ вы обращаете наибольшее внимание на подковёрные игры, политические противостояния и семейные интриги Таргариенов, то Crusader Kings 3, наиболее актуальная часть серии, вышедшая в 2020 году — это идеальная игра для вас.

Итоги

Несмотря на то, что заранее предсказать мнения людей относительно любых произведений массовой культуры невозможно, мы всё же надеемся, что среди тех игровых проектов, о которых мы сегодня вам рассказали, найдётся хотя бы пара, которая сможет вас зацепить.

Если же вы сами пристально следите за сериалом и хотите порекомендовать другим фанатам что-нибудь новенькое в сфере игровых развлечений, то мы с радостью приглашаем вас поделиться мнением в комментариях.


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

игры сериал игровая индустрия фэнтези hbo развлечения властелина колец властелин колец: кольца власти дом дракона
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Главные игры первой половины октября 2022 года
14
Обзор ноутбука MSI Raider GE76 (12UHS-600RU): самый игровой из всех игровых
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690I Unify
5
Обзор и тестирование смартфона Infinix Note 12 VIP
16
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS520
9
Ретроклокинг: LGA 775 – становление
39
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
29
Обзор и тестирование ноутбука Infinix Inbook X2
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WIFI
4
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid C360
23

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

76 старых флагманов и других смартфонов Xiaomi 2017-2021 годов получили новую ОС Android 13
2
Киты скупают Биткоины, майнеры перешли к накоплению, а аналитики ожидают бычьего ралли криптовалют
4
Есть ли смысл владельцам Ryzen 5 5600X переходить на новый Ryzen 5 7600X – обзор и игровые тесты
29
Старт продаж Ryzen 7000 обрушил цены на мощные геймерские процессоры в магазинах РФ
5
Танкисты из РФ активно используют кустарные способы защиты для повышения выживаемости техники
11
Zotac опубликовала цены на GeForce RTX 4090
5
Европа запретила гражданам РФ владеть криптовалютами – что ответит Binance и есть ли выход
43
Видеокарты NVIDIA сильно подорожают – выбираем 6 выгодных геймерских GPU пока не началось
12
Геймеры неприятно удивлены стоимостью ремейка Dead Space
5
Не все видеокарты одинаково хороши – как бренды заставляют нас переплачивать за воздух до 40% цены
4
NVIDIA GeForce RTX 4090 показывает более 500 кадров в секунду в Overwatch 2
17
Ведьмак 4, Ведьмак 5, Ведьмак 6 и продолжение Cyberpunk 2077 – большой анонс от CD Projekt Red
5
Защитная рамка Noctua предотвратит попадание термопасты в вырезы крышки процессоров AMD Ryzen 7000
20
Межпланетная станция Юнона сделала самый подробный снимок луны Юпитера Европы
2
Первые тесты GeForce RTX 4080@16 Гб показали огромный отрыв от GeForce RTX 3090 Ti в 3DMark
6
В рекомендованных системных требованиях ремейка Dead Space прописались GeForce RTX 2070 и Core i5-11600K
4
Газпром выплатит огромные дивиденды держателям акций, но будущее компании печально
9
Предполагаемая NVIDIA GeForce RTX 4080 16 ГБ оказалась примерно до 30% быстрее RTX 3090 Ti в 3DMark
1
Легендарные УАЗ «Буханка» оказались недостаточно российскими
5
NVIDIA и AMD ощутимо повысят цены на видеокарты и процессоры из-за требований TSMC
10

Популярные статьи

Ждуны тоже плачут – как перестать надеяться на скидки и купить правильную видеокарту уже сегодня
48
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против Российской Федерации
182
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 24
9
Главные игры первой половины октября 2022 года
14
ERGO - народная криптовалюта и хороший вариант для майнинга.
7
Почему видеокарты AMD дешевле и быстрее, чем NVIDIA – 10 видеокарт в погоне за деньгами геймеров
4
Игры для фанатов "Дома Дракона"
+
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 6
+

Сейчас обсуждают

Евген Матвиец
05:17
Так недавно kaspa спасителем была?? Уже усё?? ...только biba спасёт!!!
ERGO - народная криптовалюта и хороший вариант для майнинга.
T.I.
05:14
скоро наши жители вообще ничего не смогут купить
Жители России и Белорусии не смогут купить новую Need for Speed Unbound
Зю
05:14
12VHPWR — Раз Два Вэри Хай ПаУэР Не благодарите.
FSP представила блоки питания Hydro мощностью до 1200 Вт с поддержкой PCIe 5.0 и ATX 3.0
T.I.
05:13
санкции нам на пользу, все идет по плану, сами взорвали свои трубы
Почему GeForce RTX 4090 такие огромные и как это повлияет на Radeon RX 7000 — пояснение специалиста
Гость
05:11
Надежды питоров питают....
Факты указывают, что именно США взорвали Северный поток – кто толкает ЕС в каменный век
T.I.
05:04
хорошечно. Надо, чтоб быстрее кончилась война у того, кого она идет "по плану"
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против Российской Федерации
Опричник
05:01
Свою страну надо газифицировать, а не чужие.
Почему GeForce RTX 4090 такие огромные и как это повлияет на Radeon RX 7000 — пояснение специалиста
dash
05:00
Ну да, после хардфорка оч много людей туда пошли
ERGO - народная криптовалюта и хороший вариант для майнинга.
fylval
04:42
Весь текст - бред сивой кобылы.
Европа запретила гражданам РФ владеть криптовалютами – что ответит Binance и есть ли выход
Гость
04:42
Не права она в в "сломя голову бежать обратно". На бахмутском направлении ЧВКашники продолжают двигаться вперёд. Под Херсоном - более-менее. А генерал лапин... Или лошара голимый, или продался, крысён...
В руки инженеров США попали самые современные военные разработки РФ – «Калибр», Х-101, Ка-52 и др.
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем