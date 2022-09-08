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О самых дорогих видеокартах в мире

Рассказываем о графическом ускорителе за миллион рублей и вспоминаем самые дорогостоящие видеоадаптеры в мире
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RTX 3050 - цены приближаются к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3080 Gigabyte Gaming за 70 тр
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр
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Совсем недавно всем мы переживали из-за бешеных скачков цен на видеокарты и графические ускорители, стоимость которых нередко достигала сумм, в десятки раз превышающих рекомендуемые производителем. Однако и сейчас, во время тотального снижения цен на комплектующие в условиях падения курса криптовалют, некоторые видеокарты остаются недоступными для большинства. 

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Сегодня нам бы хотелось рассказать вам о самых дорогостоящих графических картах из тех, что существуют на сегодняшний день. Некоторые из устройств, о которых вам предстоит узнать, и вовсе никогда не предназначались для использования в стационарных компьютерах, другие представлялись решением для самых обеспеченных геймеров. Так или иначе, единственное, что будет интересовать нас сегодня —  это стоимость комплектующих и то, чем она обеспечена.  

NVIDIA Tesla A100 (1 млн. руб.)

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Вышедшая в 2020 узконаправленная видеокарта NVIDIA с тензорными ядрами была разработана мастерами "зелёной компании" для работы с искусственным интеллектом, дата-анализа, производства "высокопроизводительных вычислений" и решения сложнейших вычислительных задач. Разработанная на базе NVIDIA Ampere и выступая ядром дата-центра NVIDIA, Tesla A100 приобретается исследовательскими институтами, научными коллективами, применяются для осуществления расчётов траекторий полёта космических тел и работы с глубинным обучением. 

В сравнении с предыдущими решениями NVIDIA для вышеозначенных задач, Tesla A100 выделяется возросшей производительностью: по заявлениям представителей компании, видеокарта быстрее предшественников как минимум в 20 раз.

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Каждое из графических ядер A100 может быть разделено на семь инстансов для одновременного выполнения целого ряда задач. A100 доступна сразу в двух конфигурациях: на 40 ГБ и 80 ГБ видеопамяти. "Старшая" версия может также похвастаться самой быстрой в мире пропускной способностью VRAM — более 2 ТБ/с, благодаря чему видеокарта может работать с огромными объёмами данных.

Стоимость видеокарты в зависимости от предложения и комплектации на сегодняшний день составляет от 700 тыс. до 1 млн. рублей и не слишком изменилась за последние 2 года. 


NVIDIA Quadro GV100 (700 тыс. руб.)


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Рекомендованная цена Quadro GV100 — второй флагманской видеокарты NVIDIA на архитектуре Voltaa, вышедшей 27 марта 2018 года — составила $8 999 на момент релиза. Топовая PCIe-карта на архитектуре Volta и техпроцессе 12 нм, в первую очередь, была рассчитана на графических дизайнеров, иллюстраторов и 3D-художников. 

32 Гб видеопамяти HBM2 на частоте 1.7 ГГц, 4096-битный интерфейс и пропускная способность в 868.4 Гб/с впечатляют даже сейчас, а на момент релиза это была по-настоящему прорывная мощность. Видеокарта была призвана прийти на смену устаревшей Quadro GP100 и поставлялась покупателям в стильной тёмно-серой коробке. Сама же карта с золотистыми оттенками смотрится отлично даже в геймерских футуристических корпусах.

Номинальная производительность видеокарты в вычислениях равна 7.4-14.8 Тфлопс в зависимости от одинарной или двойной точности. Тактовая частота видеокарты составляет от 1200 до 1445 МГц, увеличиваясь до 1700 МГц в режиме Boost.


NVIDIA Quadro RTX 8000 (600 тыс. руб.)

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48 Гб видеопамяти GDDR6, номинальная производительность в 16.3 терафлопс в узкопрофильных операциях, базовая тактовая частота в 1440 МГц и пропускная способность в 624 ГБ/с уже достаточно говорят о представленной в августе 2018 года видеокарте. Если вас не смущает стоимость видеокарты, которая на момент выхода составляла $10 000 (пусть позже и была снижена до $5 500), смело заказывайте Quadro RTX 8000, ведь её точно хватит для выполнения даже узкоспециализированных задач на ближайшие 5-10 лет.


NVIDIA Quadro RTX 6000 (400 тыс. руб.)

Quadro RTX 6000 была представлена вместе с первыми RTX видеокартами и своим более дешевыми вариациями RTX 5000 и RTX 4000. Видеокарта базируется на GPU Turing TU102, располагает 24 Гб GDDR6 видеопамяти и обеспечивает высокую производительность (вплоть до 16.3 Тфлопс в операциях FP32) для профессионалов в различных сферах. 

Официальная стоимость Quatro RTX 6000 на момент выхода составляла $6 300 или около 380 тыс. руб., однако с выходом более производительного графического адаптера A6000, о котором пойдет речь в дальнейшем, приобретение устаревших моделей за большую стоимость потеряло смысл.


AMD Radeon Pro SSG VEGA ATI PCI-E (350 тыс. руб.)


Основным отличием этой карточки от AMD является тот факт, что гаджет уже в 2017 году смог переступить рубеж в 1 Тб памяти на борту. Действительно, при объёме HBM2 VRAM в 16 Гб графический ускоритель использует 2 Тб на собственном встроенном SSD. Кроме того, карта поддерживает 8K-разрешение при частоте кадров в 30 FPS. Пиковая производительность видеокарты — 12.3 Тфлопс в режиме с одинарной точностью. 

Стоимость видеокарты на момент выхода составляла $5 786, что сопоставимо с 350 тыс. рублей, что делает AMD Radeon Pro SSG VEGA ATI PCI-E самой дорогой видеокартой от AMD.


NVIDIA Quadro RTX A6000 (300 тыс. руб.)


RTX A6000 формально является на сегодняшний момент самой мощной видеокартой в мире, хотя и уступает в игровых тестах флагманской Geforce RTX 3090. Тем не менее, номинальная производительность A6000 в операциях с одинарной точностью составляет 38.7 Тфлопс – это на 3.1 Тфлопс больше, чем у вышеупомянутой RTX 3090. Кроме того, карта располагает 48 Гб VRAM, пусть и обычной GDDR6, а не GDDR6X, как на флагманских игровых видеокартах линейки.

Впечатляет также использование NVLink, позволяющее совместить два графических ускорителя и использовать их в одном устройстве. От использования аналогичной технологии NVIDIA SLI в потребительском сегменте компания отказалась ещё в прошлом поколении.

Официальная цена карты составляет $4 650 или около 280 тыс. руб. по текущему курсу, однако реальные цены на видеокарту стартуют с более высокой цифры. 


NVIDIA GeForce Titan V (200 тыс. руб.)


За год до релиза Quadro GV100, в 2017 году, NVIDIA также презентовали по-настоящему удивительную видеокарту, а именно первую потребительскую модель на той же новой на тот момент архитектуре Volta. Несмотря на свою стоимость ($3 500 или около 200 000 рублей на момент релиза), карта всё же смогла заинтересовать пользователей и завоевать уважение наиболее обеспеченных геймеров и специалистов в сфере визуализации.

Titan V оборудована 5120 ядер CUDA и 640 ядер Tensor, а заявленная производительность графического ядра достигает 110 Тфлопс в глубоком обучении. Базовая частота составляет 1200 МГц, а в режиме Boost — до 1455 МГц. При этом карта достаточно энергоёмкая: для работы с Titan V рекомендуется использовать блок питания мощностью не менее 600 Вт.


NVIDIA GTX Titan Z (180 тыс. руб.)

В 2014 году представители компании описывали настоящую видеокарту как "настоящего монстра для видеоигр, самую быструю видеокарту в истории компании, которая была создана, чтобы обеспечить мощностью наиболее производительные экстремальные игровые компьютеры планеты".

Будучи третьей видеокартой в линейке NVIDIA Titan, GTX Titan Z впечатляла пользователей не только высокой производительностью: 5760 ядрами CUDA, 12 ГБ GDDR5 VRAM и тактовой частотой 705 МГц - 876 МГц, но и стоимостью в $3000 (около 130 тыс. руб. по курсу 2014 года и 180 тыс. по сегодняшнему). В настоящее время видеокарта является самой редкой в серии и одной из нескольких, сохраняющих свою ценность пусть и среди увлечённых коллекционеров.


MSI GeForce RTX 3090 Ti GAMING X TRIO 24G (170 тыс. руб.)


Самой дорогой видеокартой в массовой линейке 30 на данный момент является 3090 Ti производства MSI, располагающая 24 Гб видеопамяти GDDR6X c пропускной способностью 1008 ГБ/с.

Частота ядер данной видеокарты достигает 1920 Мгц в режиме Boost, а номинальная производительность видеокарты составляет 40 Тфлопс. Производитель позиционирует 3090 Ti как лучшую карту для 8K-гейминга. Кроме того, карта поддерживает систему тройного охлаждения и поставляется с настраиваемой подсветкой.

Несмотря на то, что видеокарта всего на 9% производительнее 3090 и вряд ли оправдывает свою стоимость, графический ускоритель выпускается достаточно массово и его можно официально приобрести в России и странах СНГ. Цена видеокарты составляет около $2 800 или 170 тыс. рублей.


NVIDIA TITAN RTX (150 тыс. руб.)

Самая производительная на сегодняшний день карта из линейки Titan, вовсе не являясь самой дорогостоящей на старте продаж, тем не менее впечатляет своей стоимостью в $2 500 (около 150 тыс. руб.). Базовая частота видеокарты точно такая же, как и у RTX 2080 Ti — 1350 МГц, однако максимальная на 255 МГц выше. Объём видеопамяти GDDR6 у флагмана 2018 года составляет 24 ГБ, а её пропускная способность — 672 ГБ/с.

Удостоившись ряда наград на всевозможных демонстрациях и конференциях и будучи отмеченной как высокотехнологичное устройство, видеокарта не теряет своей актуальности и с лёгкостью вытягивает Ultra-настройки в любых современных проектах. Стоит ли тратить на это 150 тысяч? Вопрос открытый.


AMD Radeon Instinct MI50 и MI60 (60 тыс. руб.)

Видеокарты от AMD обычно не отличаются высокой стоимостью и так или иначе остаются в пределах потребительских возможностей большей части населения, однако есть и исключения. Хотя AMD Radeon Instinct MI60 трудно назвать видеокартой в привычном понимании этого слова: графический ускоритель не поддерживает Windows, DirectX и даже не подключается к монитору. 

Дело в том, что карты линейки Instinct предназначаются для серверов, сложнейших вычислений и научных исследований, обеспечивая специалистов высокой производительностью. И хотя сравнивать Instinct MI50 и MI60 с потребительскими видеокартами бессмысленно, стоит примерно очертить мощность ускорителя. Пропускная способность обеих карт составляла 1 Тбайт/с, Radeon Instinct MI50 поставлялась с 16 Гб VRAM, MI60 же располагала 32 Гб, а вычислительная производительность FP32 ускорителей составляла 13.4 Тфлопс и 14.7 Тфлопс соответственно. 

Позже AMD приняла решение отказаться от производства MI60, оставив в продаже только MI50, расширив объём памяти таковой до 32 Гб. На сегодняшний день официально приобрести ни одну из означенных карт не выйдет, страницы заказа карт были удалены с официального сайта производителя.

И хотя официальная цена на устройства так и не была объявлена, рыночная же колеблется в районе $900-1000, т. е. около 60 тыс. руб.

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