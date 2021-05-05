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Авторы YouTube-канала igor'sLAB недавно сравнили Nvidia RTX A6000 с RTX 3090 в игровых тестах. Напомним, что первая стоит не менее 6000 евро (540 тыс. руб.) и используется для профессиональных приложений, дизайнерских задач или интенсивного рендеринга видео.

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RTX 3090 - это карта GeForce, поэтому она предназначена для игр и имеет рекомендованную розничную цену 1550 евро (136 тыс. руб.). Графические процессоры примерно одинаковы по количеству ядер, но объем видеопамяти у A6000 с её 48 ГБ вдвое больше, чем у 3090 с 24 ГБ. В теории это должно помочь A6000 сделать игры с высоким разрешением более плавными.

Первое испытание было проведено в зомби-экшене World War Z. Игра была выбрана из-за ее мощного движка. В качестве настройки текстур было выбрано качество ultra. В разрешении 4K у Geforce RTX 3090 Founders Edition есть ощутимое преимущество. При разрешении 5K две карты почти одинаковы, но RTX A6000 обеспечивает слегка более плавное изображение. При 8K частота кадров остается прежней, но и здесь картинка кажется более гладкой с дорогой A6000.

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Анализ времени на обработку одного кадра показывает, что у RTX 3090 гораздо больше проседаний при увеличении разрешения. Это может вызываться ограничением со стороны видеопамяти, даже несмотря на то, что на борту 24 ГБ GDDR6X. Кроме того, ограничение памяти может быть одной из причин, по которой 3090 "спотыкается" в разрешении 5K и не может обеспечить максимальную производительность в Cyberpunk 2077.

Кроме того, исследователями были проведены и другие тесты, в том числе в игре Chernobylite на базе Unreal Engine 4. К сожалению, отобразить полный список игр не удалось по той причине, что в некоторых из них были проблемы с драйверами для RTX A6000. Например, Ghost Recon: Breakpoint работал только со скоростью 8 кадров в секунду. В остальных видеокарта просто не распознавалась. Как ни как, разработчики не делали её для гейминга.

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