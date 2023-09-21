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Как факты превращаются в фейки на примере нефаната AMD

Прежде чем нести мысль в массы, нужно включать свои мозги или как создаются фейки на пустом месте.
[ ] для раздела Блоги
1

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Фанатизм как пример интерпретации слова в общем понимании выглядит довольно отрицательно.

Рассмотрим само понятие фанатство, фанатизм.

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Фанати́зм (греч., лат. fanatismus от fanaticus «исступлённый» ← fanum «священное место; храм») — слепое, безоговорочное следование убеждениям, особенно в религиозной, национальной и политической областях; доведённая до радикальности приверженность каким-либо идеям, верованиям или воззрениям, обычно сочетающаяся с нетерпимостью к чужим взглядам и убеждениям.

В целом из самого определения термина «фанатство» понятно, что такое мировосприятие положительных сторон не имеет, не логично, малоадекватно, абсолютно иррационально и глупо.

Особенно это становится отчетливо видно на примере противостояния приверженцев различных сект, брендов, фирм в том числе и в технологической сфере. И это особенно заметно, когда здравый смысл теряется на фоне по сути лживой информации со стороны фанатствующих персон.

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В пример возьмём одну из статей на нашем любимом сайте: Я терпеть ненавижу красных

Изначально, даже не планировалась полноценная заметка, но тот ядовитый бред, который был в статье не лез ни в какие адекватные ворота.

1.  Сравнение потребления видеокарт. Или когда я брехло.

" У меня 3080 больше 250-280Вт не потребляет, а ведь 3000-я линейка - это те еще паровозы. И да - это в стоке, без андервольта."

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Возьмем элементарные данные из местной статьи

тест RTX 3080

Модель

GeForce RTX 3080 Suprim X

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TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC

GeForce RTX 3080 Founders Edition

Производитель

MSI

ASUS

NVIDIA

Графический процессор

GA102-200

GA102-200

GA102-200

Частота ядра, МГц

1440

1440

1440

Частота ядра (Turbo), МГц

1905

1785

1710

Заводской разгон ядра, МГц

195

65

Частота памяти, МГц

19 000

19 000

19 000

Тип памяти

GDDR6X

GDDR6X

GDDR6X

Объем памяти, Гбайт

10

10

10

Шина памяти, бит

320

320

320

Разъемы интерфейсов

3 x DP, HDMI

3 x DP, HDMI

3 x DP, HDMI

Питание, разъемы Pin

8 + 8 + 8

8 + 8

12

Количество вентиляторов/диаметр, мм

3 х 92

3 х 87

2 х 85

Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз

16 + 4

16 + 4

15 + 3

Power Limit (штат/макс), Ватт

370 / 430

340 / 375

320 / 370

Формат СО, слоты

3

2.7

2

Размеры видеокарты, мм

336 х 140

300 х 127

285 х 112

 

Из всех приведенных данных, очевидно, что референсное потребление у 3080 – 320 Вт.

У карты с небольшим разгоном – 340 Вт, у карты с топовым охладом – 370 Вт.

Мне вот интересно, что это за версия RTX 3080, в которой в стоке как бы "огромные" 280 Вт, если в рефе мин. 320?

И тут явно становится очевиден обман:

- либо идет речь не о 3080, а 3070, у которых лимит начинается с 250Вт;

- либо у автора сильно ужатая 3080, что явно указывает на настройку.

Зачем писать откровенную ложь?

Очевидное лживое фанатство.

Для примера, у меня была 3080/10Гб Suprim, сейчас 7900XT. Полноценное тестирование не проводилось, да и не много игр играю, так вот сейчас играя в 4к у меня производительность в зависимости от игры на 15-20 меньше, чем выдавала 3080 Suprim (в division 2 в зависимотсти от сцены разница плавала от 10-15%, в Мире танков, разница чуть больше), при этом даже при базовом лимите 3080 была суперпечкой и из корпуса выходил отчетливо горячий воздух и было шумно, сейчас карта 7900хт, самый простой Сапфир безподстветки, в пике 300-310 Вт всего, т.е. при меньшем потребление на 20% карта выдает на 70% больше производительности.

 2. Про «ОТКЛЮЧЕНИЕ» DLSS. Когда я не вижу матчасть.

"Это тоже "другое" не так ли, мои дорогие ? Если АМД решила "припомнить" Нвидиа времена внедрения технологии PhysX (когда некоторые игры отказывались запускаться на видеоадаптерах ATI/AMD) - то это уже говорит многое, о подобном "производителе"."

Пример настолько смешной, что слова сложно подобрать без оскорбления аналитических возможностей автора….

Попустим мы можем представить ситуацию, когда разработчикам некоторых игр сказали представители АМД отключить DLSS (хотя всё выглядит как бросание какахами отфаната Хуанга или просто на вброс).

А теперь вспомним, что такое DLSS.

Информацию берем из официального источника Оф. сайт Хуанг.ком

Суперразрешение DLSS

Повышает производительность всех графических процессоров GeForce RTX за счет вывода кадров с более высоким разрешением из входных данных с более низким разрешением с помощью искусственного интеллекта. DLSS производит выборку нескольких изображений с более низким разрешением, а также использует данные о движении и обратную связь от предыдущих кадров для восстановления изображений исходного качества.

DLSS реконструкция лучей

Повышает качество изображения на всех видеокартах GeForce RTX, используя ИИ для увеличения разрешения сцен с трассировкой лучей. DLSS заменяет написанные вручную шейдеры для подавления шумов на обученную на суперкомпьютере NVIDIA сеть ИИ, которая повышает разрешение эффектов трассировки лучей.

DLSS генерация кадров (RTX 40)

 Повышает производительность за счет формирования большего количества кадров с помощью ИИ, сохраняя при этом отличную отзывчивость управления благодаря NVIDIA Reflex. DLSS анализирует последовательные кадры и данные движения, полученные от нового ускорителя оптического потока в графических процессорах GeForce RTX 40, для создания дополнительных высококачественных кадров.

Таким образом в целом,DLSS – оптимизатор повышения производительности вывода изображения.

А теперь вспомним как это было, когда PhysX был жив.

Производительность карт без PhysX, графика одна из лучших в свое время

 

Есть конкуренция, все выглядит адекватно реалиям.

Теперь вспомним как выглядела производительность в проектах, когда на картах АМД пытались вывести картинку с физиксом. Cryostasis TechDemo:

Падение производительности в 2 раза. И так работали все игры с физиксом на АМД.

То есть автор сравнил отключение технологии повышения производительности с временами, когда из-за технологии  Nvidia на картах АМД невозможно было НОРМАЛЬНО играть в ряд игр? Серьёзно?

Это ли не фанатство?

3. Сказ про AMD test festival 2023 (RX 7700/7800). Когда я решил не смотреть/показать все до конца.

«В принципе достаточно вспомнить презентацию видеокарт RX7700/7800 на недавнем шоу, где их сравнивали с таким супер-топом, как RTX2070».

А если не ржать, а включить голову и подумать почему такие сравнения имеют место быть, то можно кое-что отметить.

Первое что бросилось в глаза, карта не RTX2070, а все же RTX2070Super (там даже граф. процессор сменился).

Информация после выпуска  в 2019 г. RTX 20 серии Super.

«По рекомендованным розничным ценам те устройства под маркой SUPER, которым предстоит встать на замену участников оригинального состава 20-й серии GeForce, позиционируются как бесплатный апгрейд. GeForce RTX 2070 SUPER поступит в продажу с ценником $499, а RTX 2080 SUPER — $699».

Сентябрь 2023г. «Radeon RX 7700 XT будет стоить $449, а Radeon 7800 XT — $499.»

Ой, что ж мы видим – РРЦ карт сопоставим, и что же говориться в презентации – «Что мы можем получить при апгрейде своей видеокарты.". Жизненный цикл видеокарты в 4 года вполне адекватен.

То есть в презентации авторы взяли схожие по цене видеокарты и решили показать потенциал прироста производительности в играх за 4 года. Посмотрим ориентировочный рейтинг производительности 2070Super

ИТОГО, с большой долей уверенности сказать, что RTX 2070Super это +-RTX 4060.

Маркетинговое сравнение - несомненно. Смешно – вообще нет. Резон для сравнения вполне вменяем в целом, особенно учитывая контекст. При этом взяли карту вполне сравнимую по технологиям с текущим поколением.

А что дает Nvidia при тех же прайсах сейчас, на сентябрь 2023 г.?

РРЦ за GeForce RTX 4060 Ti 8-Гбайт версию – $399. РРЦ GeForce RTX 4060 Ti с 16 Гбайт памяти – $499. 4060 по цене $299. РРЦ RTX 4070 - $599. RTX 4070 как бы выходит за рамки ценового диапазона…

При этом, в целом понятно всем, что 4060 абсолютно не очевидный выбор даже против 3060 12Гб, 3060ти сняли с производства, т.к. слишком конкурентна к 4060ти 8Гб, а 4060ти 16 гб….

Ой, да как же так, карта дешевле да еще и бодрее?

Ой, карта дороже, имеет меньше памяти и без RT что-то совсем не очень…

И тут новость "ВНЕЗАПНАЯ" Запахло жаренным. Снизим ценник на RTX 4070 чуток

«Многие геймеры из вашей аудитории наверняка задумываются об обновлении GPU. Сегодня GeForce RTX 4070 широко доступна по цене от 549 долларов США, например, от ASUS, Gigabyte и MSI, а в скором времени и от других производителей. Это отличный выбор для геймеров, желающих сделать апгрейд перед выходом Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и других будущих игр с поддержкой DLSS 3.5, таких как Alan Wake 2, с ориентиром на разрешение 1440p», — сказал представитель NVIDIA ресурсу Wccftech.

Так почему же не показать все результаты тестов из презентации, а не только один, типа "смешной"?

Опять неадекватное фанатство. Зачем?

4. Starfield. Когда я опять несу полную чушь.

По поводу картинки ничего не могу сказать. Но доверять такому источнику информации точно не буду. При этом.

4.1. «Надеюсь вы заметили эту разницу. Благодаря ей некоторые владельцы 7900ХТХ предпочли заменить ее на 4090.»

Такого бреда давно не слышал – из-за кривого отображения в игре менять видео карту? Да сколько раз владельцем зелени надо было это сделать зща последнее время…. Я сам должен был за последние 8 лет несколько раз викинуть gtx.

Особенно, если в целом это все лечится патчами к игре и драйверами.

Для примера, Кибепанк был куплет в первые месяцы после выхода, по хорошей скидке, когда все поняли что вышло кривое непотребство. Сейчас игра в порядке, можно играть.

Я уже не помню как часто у Хуанга дрова выходят, но вот с момента покупки RX7900XT  стабильно раз в месяц. Иногда чаще.

4.2. «Обратите внимание на разницу в производительности в сочетании процессор АМД + в/к Нвидиа. А говорят, что Райзены X3D - это лучшие игровые процессоры...»

Если у человека руки растут из …опы, с этьи мало что можно сдалеать. Сижу на Ryzen с 2017 на x370-x470-x570-x670e. проблем нет.

С 2020 г. 2022 сидел на Ryzen 5800x, 5950x, 5800x3D на RTX 3080. Потом x670e+7700x  и 3080 полет нормальный.

Похоже на кривизну игры или драйвера. При чем тут проц я не могу понять.

Опять пустые домыслы и никаких фактов. Фанатизм.


5. Инфляция мощностей. Когда я не трогал, но верю что плохо.

Обвинять АМД в росте требований к железу, когда в массы пошли норм видеокарты с 4-8 Гиг памяти и многоядерные процессоры это вообще за гранью.

Обвинять АМД в кривой оптимизации геймдевов это так «логично».

Особенно учитывая увеличение сложности игровых движков и роста разрешений для широких масс.

«Про температуры Ryzen 7000 в различных тестах можно даже и не говорить - там стабильные 90+ С. Со старшими процессорами справляются только лучшие СуперКулеры. И кастомная вода. После того, как над процессором поработают "напильником".»

Не пользуюсь, но мозгов мало, поэтому осуждаю. Не ну конечно, Интел вообще не греется и не потребляет.

  «Если честно, то вся эта ситуация что с АМ5, что с РХ7000 очень сильно напоминает ситуацию с ... FX-9590 - тоже знатный был кипятильник, зато работал на больших частотах, нежели его предшественники.»

Даже комментировать "страшно". Честно говоря, когда читаешь такую ахинею, то понимаешь насколько убого выглядит фанатизм.

Для примера, кто является сейчас технологическим лидером в процессорах

Intel Server CPUs

AMD Server CPUs

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

На примере всего лишь одной заметки «нефаната» можно отметить, что фактически все "нефанатские" доводы притянуты за уши и не стоят даже нормального комментария. Читая такие опусы, можно только удивляться дегенеративности мышления фанатов в желании захейтить кото-то/что-то, при этом даже минимально не включая обыкновенную логику и причинно-следственные связи.

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Как факты превращаются в фейки на примере нефаната AMD
Marc Crass
11:05
А то, понимаешь, понакупили моников 4К да по 240 Гц.)) Нате вам 720р и 30 фпс, как у дедов из 90-х.
NVIDIA поддерживает разработчиков, забивающих на оптимизацию, так как DLSS всё вытянет
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