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Одноразовые комплектующие

Если ваша материнская плата вышла из строя (повредили сокет, начались проблемы с чипсетом) - то заранее готовьте денежку на новую МП - в большинстве случаев ремонт это как паллиативное лечение, которое только облегчает симптомы и немного отодвигает неизбежный конец. С процессорами Райзен - та же песня. На Конференции ведется учет мертвых процессоров. И АМД уверенно побеждает в этой гонке.

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Видеокарты RX6000 отличаются крайне корявой сборкой, к тому же на них нет комплектующих у ремонтников.

"Лучшая софтверная поддержка"

Купили продукцию АМД - будьте готовы подождать в очереди ничуть не меньшей, чем в поликлинике. Да, АМД умеет откладывать выпуск нормальных версий БИОС/ драйверов для своих "изделий". И это уже традиция, которой более 25 лет! А традиции нужно уважать и соблюдать.

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Если АМД закроет эту уязвимость, то производительность чипов на архитектуре Зен 3 / Зен 4 снизится совсем чуть-чуть - на 48-54%.

ARC A750 на момент раннего доступа в Звездополье

ARC A750 после релиза Звездополье

Видеокарты Intel ARC официально не поддерживаются в игре "Звездополье" ( это не дискриминация - так просто захотел разработчик), но как вы могли заметить, компания Интел всего лишь за неделю запилила поддержку драйверами этой игры для своих видеокарт. На текущий момент уже выпущено 4 версии драйверов. Подобной оперативности от АМД вы не дождетесь. И старожилы, сидящие на АМД с 90-х это только подтвердят.

AMD не является монополистом!

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Именно так вам скажут фанаты Лизы Су. И это несмотря на то, что все консоли (единственное исключение - Nintendo Switch) собираются на железе от AMD. И в данном случае никто ни слова не говорит против монополии "красных"

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Это тоже "другое" не так ли, мои дорогие ? Если АМД решила "припомнить" Нвидиа времена внедрения технологии PhysX (когда некоторые игры отказывались запускаться на видеоадаптерах ATI/AMD) - то это уже говорит многое, о подобном "производителе".

В принципе достаточно вспомнить презентацию видеокарт RX7700/7800 на недавнем шоу, где их сравнивали с таким супер-топом, как RTX2070! Кто был на том стриме наверное слег под стол.

Топовый результат, не правда ли ? Обогнать карту позапрошлого поколения, да еще и с первой версией DLSS при этом используя в тестах FSR последней версии - это действительно рекорд!

AMD - это худший выбор для геймера

И нет, это не шутка. Чтобы это понять, давайте сначала посмотрим ЧТО стоит внутри PS5 / XBoxX . А внутри консолей стоит - Ryzen 4700 - чип со встроенной графикой, который по производительности = Ryzen 1700, а видеокарта находится на уровне RX5500m. И да именно под такое "современное железо" создаются консольные "эксклюзивы", которые потом криво портируются на ПК.

Самым кривым из них является "Звездополье" (Starfield) - в Бетезде даже не скрывали, что игра пишется только под железо и технологии от АМД.

Графика Starfield на RX7900XTX

А вот так Звездополье выглядит на картах Нвидиа и Интел

Надеюсь вы заметили эту разницу. Благодаря ей некоторые владельцы 7900ХТХ предпочли заменить ее на 4090.

Обратите внимание на разницу в производительности в сочетании процессор АМД + в/к Нвидиа. А говорят, что Райзены X3D - это лучшие игровые процессоры...

Ну что же, давайте посмотрим на этот обзор

Я специально полез в Итоги :

Таким образом, нет единого объяснения относительной сверхэффективности RDNA 3 в Starfield. Большую роль играют как более высокая загрузка, так и более высокая пропускная способность L2, а также более высокая тактовая частота интерфейса RDNA 3. Тем не менее, на самом деле нет ничего плохого в производительности Nvidia в этой игре, как можно предположить из некоторых комментариев в Интернете. Более низкое использование заложено в архитектуре Nvidia специально. Nvidia SMs имеет меньшие регистрационные файлы и может выполнять меньше работы в полете. Естественно, им будет сложнее обеспечивать питание своих исполнительных подразделений. Сокращение объема регистровых файлов и размеров планировщика помогает Nvidia уменьшить размер SM и реализовать их в большем количестве. Дизайн Nvidia выходит на первое место благодаря ядрам, которым не требуется много векторных регистров и которые обладают высокой частотой использования кэша L1. Если мы посмотрим на кадр в целом, то RTX 7900 XTX отрисовал кадр за 20,2 мс, со скоростью чуть менее 50 кадров в секунду. RTX 4090 от Nvidia занял 18,1 мс при 55,2 кадрах в секунду. Победа есть победа, и она подтверждает стратегию Nvidia по использованию массивного массива шейдеров, даже если его трудно прокачать. В будущем AMD потребуется больше вычислительной мощности, если они хотят бороться за первое место.

Как видим, фанаты АМД даже не читают статей - они их просто комментируют. А ведь в ней черным по-русски написано в Выводах: " Видеокарты от Nvidia все еще совершеннее, чем изделия от AMD."

Инфляция мощностей

Это тоже заслуга AMD. 10 лет назад игроманы возмущались, что игры пишутся под "4ядра-4гига-игровую видимокарту" и очень часто можно было услышать что "многопоток от АМД придет - порядок наведет!". В 2017г вышли Райзен, а в 2016г - видеокарты Полярис (RX400) с 4-8Гб видеопамяти. И с тех пор "понеслась"... Системные требования игр стали расти, как на дрожжах, при том, что качество игр оставляло желать лучшего. Но как недавно выразился один "перец"

Многие уже видели эту "оптимизацию", а некоторые даже высказались :

скрин с портала DTF

Шикарные отопительные приборы по сходной цене

380Ватт!!! О магадабл! И это при том, что она в простое потребляет не менее 60Вт! И при таких аппетитах красные фанаты еще что-то предъявляют владельцам карт Нвидиа... У меня 3080 больше 250-280Вт не потребляет, а ведь 3000-я линейка - это те еще паровозы. И да - это в стоке, без андервольта.

Про температуры Ryzen 7000 в различных тестах можно даже и не говорить - там стабильные 90+ С. Со старшими процессорами справляются только лучшие СуперКулеры. И кастомная вода. После того, как над процессором поработают "напильником".

Если честно, то вся эта ситуация что с АМ5, что с РХ7000 очень сильно напоминает ситуацию с ... FX-9590 - тоже знатный был кипятильник, зато работал на больших частотах, нежели его предшественники.

Наблюдая за всем "прогрессом от AMD" лично у меня сложилось мнение, что эта компания кроме "50 оттенков FX-а" больше ничего делать и не умеет.

Если вы решительно с этим таки не согласны - пишите в комментариях.

Будьте внимательны - не приобретайте новые воплощения FX-8000.