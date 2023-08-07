За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт Nvidia

Прежде всего включает голову

реклама

Написание статьи побудили эмоциональная неустойчивость фанатов лагерей вендоров графических чипов.

Вышло 2 статьи, в попытке принизить/унизить одного из вендоров.

С моей точки зрения необходимо пройтись по высказазнным тезисам как можно объективно и, возможно, высказать свои.

реклама

Имеем 2 разных мнения по картам Nvidia/

7 причин не покупать видеокарты Nvidia

ТОП-7 причин покупать видеокарты NVIDIA в 2023 году

Какие у нас тезисы

реклама Не покупать Ответ Zero 1. Цена Пример с 4090 и сравнение с 7900ХТХ реклама 7900XTX не может в RT карты Хуанга. Если же включить DLSS 3/FG у NVIDIA и FSR у AMD, преимущество как в FPS, так и в качестве картинки будет на стороне зеленых. 2. Провал технологий RTX и DLSS Технология RTX не дает никакого кардинального улучшения картинки, и ведет к многократному снижению fps. Fps можно увеличить с помощью технологии DLSS. Но вот беда - эта технология приводит к ухудшению картинки и возникновению артефактов в половине кадров (DLSS3 состоит из DLSS 2 + Reflex + генератор кадров). Проблема инпут лага. Да, FPS при включении рейтрейсинга действительно снижается, хотя и не многократно. Что же касается качества картинки – на вкус и цвет товарищей нет. В том же Cyberpunk 2077, на мой взгляд, активация трассировки лучей значительно улучшает картинку. А вот в обновленном The Witcher 3: Wild Hunt – не всегда, местами даже делает хуже. 3. Недостаток видеопамяти Запланированные устаревания флагманов/субфлагманов Пункт про нехватку видеопамяти – скорее по делу, чем нет. Хотя «запас» видеопамяти решает далеко не всегда. Простой пример: RX 580 с 8 гигабайтами видеопамяти Cyberpunk 2077 все равно нормально не потянет. 4. Ложь об игровых возможностях видеокарт В данном случае мой коллега несколько вырывает фразы из контекста и трактует их максимально не в пользу «зеленых». Но ведь это маркетинг. 5.Технические проблемы Не слишком часто встречающиеся инциденты, такие, как появление микрофризов в случае использования видеокарт GTX 1000, синие экраны у RTX 2080 Ti, перегрев RTX 3090 и оплавление разъемов у RTX 4090. Не стоит также забывать, что технические проблемы часто встречаются и у AMD. И речь не только о пресловутых «кривых драйверах» (чаще всего они все-таки нормальные). 6. Недобросовестная конкуренция Даже если NVIDIA действительно злоупотребляла своим доминирующим положением, чтобы навредить конкуренту, это не является причиной не покупать ее видеокарты, если вы не «белый рыцарь» 7. Худшая, чем у Radeon, картинка Если честно, даже смешно комментировать. Якобы видеокарты NVIDIA при одинаковых настройках выдают менее качественную картинку, чем видеокарты AMD. На самом же деле, если бы графические ускорители NVIDIA выдавали плохую картинку, полагаю, что большинство людей это бы заметили.

Мои мысли.

1. Тезис про цену не раскрыт у всех.

Пример был про 7900ХТХ и 4090. Про цену мегафлагмана много можно говорить, там всегда будет переплаты за топовость, хотя когда карта не везде бескомпромисный топ при разнице в цена 50-60% это конечно позор.

Ценники на карты Nvidia РФ (Регард).

НаНа AMD.

Ценник в мире (newegg)

Теперь смотрим на графики

4080 хороша в RT, без него все не так однозначно, а про сравнение 7900хт и 4070ти вообще молчу: 4070ти так порезали, что только в RT есть преимущество, в обычном режиме все хуже. На 7900хт я могу играть во все текущие проекты в 4к без фср с нормальным фпс, не сильно извращаясь с рэйтресингом. Что может 4070ти без улучшалок с 12 гб памяти за те же деньги (хотя норм версии будут дороже) в 4к? Говорить, что изначально 4070ти не для 4к, т.е. видеокарта за 90к/800 у.е. не для 4к бред, если даже 2080ти в 2018 г. Позиционировалась как начальный 4к (это уровень 3070 сейчас).

2. Провал технологий RTX и DLSS. Опять же у всех не четко описана проблема/опровержение

RTX , в целом raytracing. Снижение производительности есть – есть. Существенное – существенное. В разы – в целом не всегда, в основном это в играх где есть степени использования технологии RT и четкая заточка графики на такие эффекты – яркий пример Киберпанк (хотя я и примеров больше не знаю 😊)/

Но тезис о том, что при существенных потерях производительности картинка кардинально не улучшается сам ответчик не опровергает. «В том же Cyberpunk 2077, на мой взгляд, активация трассировки лучей значительно улучшает картинку. А вот в обновленном The Witcher 3: Wild Hunt – не всегда, местами даже делает хуже.»

Причем в Киберпанке отчетливо видно, что тени и отражения сильно затачивались под RT, поэтому без него все выглядит не так эффектно, но вот во многих других проектах все не так однозначно.

В целом можно констатировать, что за 5 лет вышло всего пару-тройку тайтлов ААА, где RT очевиден и заметен. Но в остальном все не так. В том же Division 2 отличные тени и отражения без RT

Полный провал – наверное пока еще нет. Но и очевидного прорыва, обещанного в графике, мы не видим: где-то есть отличия, где-то едва заметны, а где-то реализация кривая. В итоге спустя пять лет ситуация с RT в играх начинает очень напоминать PhysicsX в свое время…

Как показал пример экстремальных настроек для RT в Киберпанке,для полноценной реализации данной технологии на текущий момент железо не готово, а когда железо будет готово, будет ли смысл во RT вообще?

DLSS. Как FSR провальными технологии сложно назвать в полной мере, но и уникальными, необходимыми тоже. Как минимум мы имеем в той или иной степени, в зависимости от настроек качества, неоднозначное решение для повышения производительности за счёт «оптимизации» картинки. Причем в целом, исходя из отзывов, однозначность порой доводится до крайности – ужасно или отлично. То есть про провал говорить, в целом, не стоит но и критично выделять данную технологию то же.

Качество реализации (читай влияние на картинку в игре) даже сейчас не полностью однозначно.

За время появления данной технологии не было полноценного исследования насколько сильно будет отличаться картинка в режиме «Качество» в DLSS и конфигурированием настроек графики в самой игре, где часто снижение ползунков детализации эффектов на одно деление позволяет добиться схожего эффекта.

Также нужно понимать что при заданной детализированной картинке в высоком разрешении и достаточно большом экране «артефакты» работы DLSS будут более очевидны и видны, по при этом при низки разрешениях и средних и малых экранах те же «артефакты» будут менее заметны.

В целом можно сказать, что работа технологии актуально для не самых мощных карт, при не сильно детализированной картинке и не в самых больших разрешениях. В этом случае данная технология раскрывается с большей долей вероятности.

Ну и данный функционал немного актуален для игр, где нет большого выбора настроек графики. Здесь полезность не очевидна, но вполне жизнеспособна.

В других случаях – очевидность применения начинает падать, т.к. иногда снижение расрешения в игре даст более качественную картинку чем использование технологии.

Конечно, все это работает, когда мы хотим получить более приятную картинку.

В итоге: однозначности в DLSS нет, много субъективщины и «ньюансов».

Общий итог технологиям RTX и DLSS. Не однозначность. DLSS как более глобальная и молодая технология смотрится несколько более выигрышно на текущий момент, да и в целом в будущем. Неоднозначность не уходит, но перспектив использования больше видится.

RTX как обещалось, не сделал большой скачок и прорыв в графике. Текущая реализация в большинстве своем улучшает имеющие возможности, но при этом стоимость в игровой производительности этих «улучшалок» довольно высока (в зависимотти от игры от 30-40%), что нивелирует зачастую полезность данной технологии. Это не в разы, но когда ты играешь в игру со 100фпс, например, потеря 40% крайне существенна, понятно что при вариантах, когда игра выдает 200, 40% существенно, но уже не так критично.

3. Недостаток видеопамяти

Как запланированные устаревания флагманов/субфлагманов. Ни кем из авторов не отрицается.

О себя могу сказать, что для видеокарты в 2023 за 800 у.е. иметь на борту 12Гб видеопамяти это позор.

Как писал выше, говорить, что изначально 4070ти не для 4к в целом не очень понятно, т.к. видеокарта за 90к/800 у.е. не для 4к бред, если даже 2080ти в 2018 г. позиционировалась как начальный 4к (это уровень 3070 сейчас).

Это значит, для производитель нас «на…ет»: либо по цене на продукт, либо заложил ускоренное устаревание в продукт.

В итоге из всей линей RTX 40 только 4080 и 4090 имеют адекватные характеристики.

Однозначный минус.

4. Ложь об игровых возможностях видеокарт

Можно, конечно, говорить о вырывании из контеста, но нельзя забывать о порядочности и честном маркетинге.

Когда ты на одном слайде видишь тест про непревзойдённость видеокарты и выдаваемой графике и затем чуть погодя тебе дают график производительности, ты путем переноса полученной ранее информации будешь иметь ввиду игровую производительность, но по факту в слайде указана вычислительная.

Ложь, обман – неочевидно, т.к. в целом установленных критериев сравнения производительности чипов нет. Но зачастую имеется ввиду именно математическая.

Но при этом маркетинговая уловка – да, явная. Отрицать бессмысленно.

Засудить за обман – маловероятно. Но внимательно относиться к слайдам компании стоит, т.е. нет доверия.

И тут внимательно читаешь – и все уже не так однознгачно – карта лучше на 50% - энергоэффективность, производительнее на 60% – математика, в играх потом видишь, всего 15…. И т.п.

В презентациях АМД таких очевидных манипуляций я лично не замечал.

Из последнего – Реклама и выход 4070. Много раговоров, много рекламы и маркетинга. А по факту – карта пшик. Карту настолько сильно порезали, что она даже не может старый верхний мидл предыщего поколения победить – 3080 10гб, даже в RT нет преимущества, только в режиме DLSS 3. Про 308012Гб говорить не стоит.

Первые продажи сразу показали разочарование, когда если у тебя есть 3080 10 ты даже в лучшем положении.

5.Технические проблемы

Можно, конечно, говорить о том, что проблема не так велика по отношению ко всем проданным картам. Но она есть.

И плохо, в ситьуации с 4090, с картой от 1,5к у.е. до сих пор нет полноценного решения вопроса с кабелем подключения. Амд задержала выпуск в продажу 7900ХТХ, чтобы исправить проблему.

Это очвидный пункт, когда придетя решать покапать карту или нет, когда есть такие проблем, т.к. не у всех получится по гарантии придти.

6. Недобросовестная конкуренция

Поймать за руку в такой ситуации сложно, но знание, что производитель может так манипулировать рынком может заставить задуматься о целесообразности покупки.

Не самый очевидный пункт для отрицания покупки, но как один из фактов надо иметь ввиду.

Лично я за честную конкуренцию. Но пункт не может быть определяющим, по моему мнению.

Кстати в свое время, из-за чувства непогрешимоста из-за монополизации рынка видеокарт, Nvidia после скандала лишилась контракта с Apple.

7. Худшая, чем у Radeon, картинка

«Если честно, даже смешно комментировать. Якобы видеокарты NVIDIA при одинаковых настройках выдают менее качественную картинку, чем видеокарты AMD. На самом же деле, если бы графические ускорители NVIDIA выдавали плохую картинку, полагаю, что большинство людей это бы заметили.»

Тут как говоритс – когда у тебя 80% рынка, друзья говорят «поставил и забыл»,у всех будет картинка одинаковая, т.к. мало кто лезет в драйвер.

Комментировать не смешно, т.к. разница есть, особенно в нативе. Особенно если говорим – поставил и забыл. Чтобы получить полноцветную картинку в Nvidia надо зайти в драйвер и выбрать полный диапазон цветов.

Также эта проблема существовала и раньше, примеров можно много поискать.

Основное для меня – чтобы норм цвета получить я должен почему-то лезть в драйвер.

Как пользователь 3080 Suprim до февраля 2023 года могу утверждать.

А еще у меня ТВ 4К, и при обновах драйверов Nvidia мне приходилось масшабируемость выводимой картинки каждый раз менять. Бесит.

На АМД все ровно сразу.

Я разобрал тезисы Vorvort и постарался найти к ним контраргументы. Теперь я расскажу о семи причинах покупать видеокарты NVIDIA.

Причины покупать 1. Во флагманском сегменте – исключительно видеокарты NVIDIA Бессмысленная причина 2. Большинство геймеров выбирают NVIDIA Привет недобросовестная конкуренция, большие рекламные бюджеты и маркетинговые уловки 3. NVIDIA продвигает передовые технологии Привет от G-Sync, PhysX 4. У NVIDIA больше ресурсов для разработок Пример AMD и Intel «совсем» не показателен 5. NVIDIA развивает свои продукты планомерно Полный сумбур 6. AMD конкурентоспособна только в низших ценовых сегментах рынка GPU Возвращаемся к вопросу чистой производительности и актуальности RT Покупать следует видеокарты как NVIDIA, так и AMD – когда это выгодно Мы точно имеем ввиду причину покупать Nvidia?

1. Во флагманском сегменте – исключительно видеокарты NVIDIA.

Очевидность покупать карты Хуанга в этом случае возникает, когда

– есть деньги на флагман;

– это точно флагман.

В данном случае очевидна покупка RTX4090 если есть деньги.

Но уже покупке 4080 неочевидна, карты имеют равный уровень цены, если брать средний вариант у АМД и дешовый от Nvidia.

Но тут уже вопросы - разъем питания, в какие игры играем и т.д. Т.е. не очевидно.

В остальных сегментах у Хунга провальная серия, не видерживает ни внутреннюю, ни внешнюю конкуренцию.

4070ти немного лучше в RT. В остальном покупка безсмысленная.

4070 не может конкурировать даже с 3080, также как с 6900ХТ и т.д.

2. Большинство геймеров выбирают NVIDIA

Большие возможности по маркетингу и возможность «заламывания» рук вендорам, производителям компов создают предпосылки к монополизации.

Здесь можно вырваться только прорывом, как это было с Ryzen, грамотное соотношение производительности и цены не особо помогает при недобросовестном отношении конкурента.

При этом такая монополизация создает предпосылки выпускать почти полную линейку непотребства на рынок – серия RTX 40 как пример, когда только 2 карты могут быть достойны внимания – 4090 и 4080.

Если не придумал ничего дельного, уж лучше не выпускать ничего, что АМД и сделала, оптимизировав ценники.

Единственный положительный момент – больше база для решения технических проблем. Тут могу согласиться.

3. NVIDIA продвигает передовые технологии

Про DLSS и RTX я в целом уже выше все описал.

RTX.Изначальное декларирование про прорывную графику при использовании трассировки вылилось в пару тройку достойных проектов, где использование данной технологии довольно заметно улучшило картинку.

Но в остальном множестве игр данный эффект не так очевиден, использование эффекта сильно ограниченно, а кое где реализован криво даже.

При этом часто снижение производительности от использования RT даже в ограниченном види существенно может снизить фпс – от 30%, что во во многим снижает рациональности использования трассировки лучей.

DLSS. Неплохая технология, не без изъянов, но более полезная. Есть свои ньюансы. Основная особенность – как и в целом любая технология Nvidia, работа только с определенным железом. Вышедшая схожая технология FSR от АМД работает на любой видеокарте.

А так – Привет от G-Sync, PhysX.

4. У NVIDIA больше ресурсов для разработок

Писать много нет смысла. Пример AMD и Intel показателен, все помнят как АМД унизила Интел в конце 2020 с выходом Zen3. До сих пор ответа Тредрипер у синих нет.

При такой прибыльности и капитализации Nvidia позволяет себе за счёт монополизации рынка и предыдущих заслуг выпускать почти полную линейку непотребства на рынок – серия RTX 40 как самый очевидный пример, когда только 2 карты могут быть достойны внимания – 4090 и 4080.

5. NVIDIA развивает свои продукты планомерно

Повторюсь.

При имеющихся ресурсах Nvidia позволяет себе за счёт монополизации рынка и предыдущих заслуг выпускать почти полную линейку непотребства на рынок – серия RTX 40 как самый очевидный пример, когда только 2 карты могут быть достойны внимания – 4090 и 4080, а все остальные даже не могут создать полноценную конкуренцию более старому поколению.

6. AMD конкурентоспособна только в низших ценовых сегментах рынка GPU

В самом востребованном сегменте видеокарт Хуанг выпускает небольшие обновления видеочипов, не всегда адекватно конкурирующие со своими предшественниками и проигрывающими конкуренту.

Это точно пункт о том, почему надо выбирать карты Хуанга?

7. Покупать следует видеокарты как NVIDIA, так и AMD – когда это выгодно

Мы точно говорим про причины выбора карт Хуанга?

Рациональность, всегда логично. Но если брать действительность – сейчас выбор очевидет, если есть деньги и потребность в топе, в остальных моментах не все так очевидно.

ИТОГИ.

Рассмотрев 2 противоположные статьи, можно сделать вывод, что в статье Ворворта все же хоть в целом не все причины были раскрыты, но они имеют место, может не всегда в такой категоричной форме, но в целом заставляют задуматься о целесообразности.

Анализ статьи Ворворта от другого блогера был еще более поверхностен, чем указанные причины.

Ну а указанные причины выбора вообще вызывает мягко говоря улыбку, но больше похоже на мнение не очень разбирающегося в железе обывателя.

Из всего выше сказанного ясно:

При выборе железа ориентируемся на финансовые возможности, пожелания и включаем голову.

Не читаем обзоры от производителя, особенно Хуанга.

Желательно смотреть независимых авторов.

Думаем о будущем и прикидываем сроки использования оборудования, чтобы не промахнуться с тех. характеристиками. Нехватку видеопамяти ничем не перебьешь.