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Долгий путь юзера Linux. Часть 2 - Убунту для игр

Говорят, в Линуксе проблема с играми. Вот уж чего нет. Даже пасьянсы есть, не говоря о чем-то более тяжелом
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Спасибо за отзывы к первой части, и за то, что я понял, с чего начать вторую часть истории.

И начну я с того, что я не делал.
Я не пересобирал ядро системы вручную. Не скажу, что не пытался, но одного фэйла хватило. Хорошо, что Линукс умеет жить с несколькими ядрами параллельно, и я просто перезагрузился в старое.
Я не заучивал команды vi, параметры grep и awk, версии глючных драйверов и тому подобное. Это, к слову, и необязательно - если они вам не нужны, вы их и не знаете, а если вы админ или программер, то вы их помните просто потому, что они вам нужны постоянно. А мне хватало загуглить команду для конкретного случая.
Но и я не впадал в панику, когда в очередном Убунту классический интерфейс сменился богомерзким Юнити. И не впадал в панику, когда после апдейте разбегались панельки по разным сторонам экрана, менялись значки - или вообще я ставил себе Fluxbox. Интерфейс менялся, но оставался всего лишь другой обёрткой. Редко когда достаточно плохой, чтобы я лез в консоль искать из неё выход.
Я просто пользовался системой. Инет, офис, игры, немного разнокалиберной работы - веб-странички, графика, ну и порой разные эксперименты.
Я не описывал в первом посте детали экспериментов, что тогда ставил над системой - просто потому, что они устарели напрочь. Истории с драйверами уже давно устарели - тогда те драйвера были ещё не написаны и не отлажены толком. Проблемы настроек инета на дайлапе и GPRS опять же ушли в прошлое. Штатные репозитории Убунту с тех пор обновились. Вайн стал работать гораздо лучше, не говоря уже о других вариантах. И конечно, стало гораздо больше доступных игр.
Собственно, об играх и экспериментах с ними я бы хотел рассказать.
Игры на Линукс делятся на две части - нативные, то есть скомпилированные в местный формат, и портируемые. Те, которые собираются в родном формате ELF, вполне могут быть портированными - и я с самого начала с удовольствием играл в Sacred, Ballistics, Neverwinter Nights и Shadowgrounds.

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Визуальные новеллы на движке RenPy опцию сборки под Линукс имеют штатно опять же.

И WarThunder как бы не с самого начала имел линукс-версию.

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У них есть свои особенности - не всегда они устанавливаются так же, как в Виндоус - притаскивая с собой тонны необходимых библиотек (всякие msvcrt.dll и vbvm60.dll). Иногда с этим бывают проблемы, как с Ballistics, найти для которого сейчас ту самую старую версию libSDL 1.2.0 довольно сложно.

Но в общем этот вариант практически не отличается от установки Виндоус-игр под Виндоус. Разве что (не всегда) перед установкой будет необходимо поставить нужные библиотеки и софт, выбрав из репозитория или просто вставив в консоль предложенную строку.

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Или попросту поставив Стим. Он с самого появления в Линукс решает такие задачи по умолчанию.

С портируемыми всё сложнее. Есть и было примерно два способа заставить их работать - Wine с его вариантами (PlayOnLinux, Cedega, Proton, самый бодрый и успешный из них), который вводит вин-программы в заблуждение, заставляя их считать себя в винде, и виртуализация - попросту запуск Виндоус внутри Линукс. Честно скажу, второй способ я не стал даже пытаться пробовать.

Первый же...

Когда-то ради запуска какой-нибудь игры Вайн нужно было натурально переписывать, патчить код и все такое. Для WorldOfTanks, например.

Хорошо, что многим людям нравится играть в такие игры и выкладывать свои результаты. В какой-то момент стало возможно просто взять чужую сборку и поиграть.

А ещё чуть позже и не так уж давно Valve сделали две вещи. Они называются DXVK и Proton. Рабочая реализация DirectX 11 через открытое API Vulkan и вариант Wine, хорошо, годно работающий прямо в Стиме без необходимости лезть под капот.

Не всё в этом мире идеально. GeForce серии Pascal при работе через DXVK у меня теряли примерно треть производительности по сравнению с Windows(в отличие от Radeon, которые через DXVK работают быстрее на несколько процентов и стабильнее). Обновления Proton порой ухудшают его работу с некоторыми играми. И порой всё же приходится лезть под капот, читать логи или заниматься переустановкой программ - особенно если игра не в списке гарантированно совместимых. Но даже если в списке, бывают такие моменты.

Да, порой это бесит.

С другой стороны, как меня бесила компиляция шейдеров при каждом запуске Detroit Become Human из епического магазина под виндовсом - так вот, так меня не бесила ни одна проблема в линуксе.

И вот только когда я начал играть в разные ААА-игры в линуксе, мне понадобились знания о том, чем всё-таки различаются разные дистрибутивы.

Спойлер - я просто искал способы повысить производительность...

Но об этом - в следующий раз.


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