Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia — GeForce RTX 3080 Founders Edition
В этой статье будет измерено энергопотребление видеокарты GEFORCE RTX 3080 Founders Edition, видеокарта будет питаться от отдельного блока питания Corsair HX1000i c поддержкой Corsair Link Digital, позволяющей отслеживать параметры электропитания.
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Блок питания CX750 используется для питания материнской платы, процессора, жестких дисков. К блоку питанию HX1000i подключена видеокарта RX 6900 XT. Видеокарта подключена к блоку питания HX1000i двумя 8-pin PCI-E и одним 6-pin PCI-E, один разъем питания питает видеокарту через Riser, а другие через стандартные разъем на видеокарте.
Тестовая конфигурация
- Процессор: Intel Core i5-10600K 5 GHz;
- Материнская плата: ASUS PRIME Z490M-PLUS;
- Оперативная память: Team Xtreem 8Pack RAM 4000 MHz (2 x 8GB), TXBD432G4000HC18FQC01 (4000 MHz custom timings);
- Охлаждение: DEEPCOOL Watercooler GAMMAXX L240T WHITE, 2 штуки Gentle Typhoon D1225C12 GT3000-P 0,22 А;
- Корпус: отсутствует;
- Блок питания: Corsair СX750 750 Watt CP-9020015-EU, Corsair HX1000i 1000W CP-9020074-EU;
- Видеокарта: GEFORCE RTX 3080 Founders Edition.
Используемое ПО: HWiNFO64, GenericLogViewer.
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GPU Power [W] – энергопотребление GPU из Hwinfo64 красная линия на графике.
+12V OPwr Supply [W] – энергопотребление на выходе блока питания только по 12 В зеленая линия на графике.
Содержание:
3DMark Time Spy Extreme
Bios 320 Вт
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В первом тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme получены следующие результаты: GPU Power [W] максимальное энергопотребление 320 Вт, среднее – 302 Вт, а для +12V OPwr Supply [W] максимальное –340 Вт, среднее – 309 Вт. Во втором тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme получены следующие результаты: GPU Power [W] максимальное – 319 Вт, среднее – 305 Вт, а для +12V OPwr Supply [W] максимальное – 352 Вт, среднее – 311 Вт.
+16% Power Limit 370 Вт
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В первом тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme получены следующие результаты: GPU Power [W] максимальное энергопотребление 367 Вт, среднее – 339 Вт, а для +12V OPwr Supply [W] максимальное –397 Вт, среднее – 346 Вт. Во втором тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme получены следующие результаты: GPU Power [W] максимальное – 370 Вт, среднее – 356 Вт, а для +12V OPwr Supply [W] максимальное – 417 Вт, среднее – 364 Вт.
FurMark
FurMark AAx0
Bios 320 Вт
+16% Power Limit 370 Вт
В Furmark AAx0 данные практически совпадают: максимальное значение GPU Power [W] 320 Вт, среднее – 317 Вт, +12V OPwr Supply [W] максимальное – 346 Вт, среднее – 323 Вт. С увеличением лимита на 16% были получены следующие значения энергопотребления: максимальное значение GPU Power [W] 370 Вт, среднее – 365 Вт, +12V OPwr Supply [W] максимальное – 409 Вт, среднее – 374 Вт.
FurMark AAx8
Bios 320 Вт
+16% Power Limit 370 Вт
В Furmark AAx8 данные практически совпадают: максимальное значение GPU Power [W] 320 Вт, среднее – 313 Вт, +12V OPwr Supply [W] максимальное – 340 Вт, среднее – 3203Вт. С увеличением лимита на 16% были получены следующие значения энергопотребления: максимальное значение GPU Power [W] 350 Вт, среднее – 327 Вт, +12V OPwr Supply [W] максимальное – 370 Вт, среднее – 334 Вт.
Company of Heroes 2
1920x1080
Bios 320 Вт
+16% Power Limit 370 Вт
В Company of Heroes 2 1920x1080 энергопотребление видеокарты составило: максимальное значение GPU Power [W] 301 Вт, среднее – 235 Вт, +12V OPwr Supply [W] максимальное – 330 Вт, среднее – 245 Вт. С увеличением лимита на 16% были получены следующие значения энергопотребления: максимальное значение GPU Power [W] 335 Вт, среднее – 252 Вт, +12V OPwr Supply [W] максимальное – 360 Вт, среднее – 260 Вт.
3840x2160
Bios 320 Вт
+16% Power Limit 370 Вт
В Company of Heroes 2 3840x2160 энергопотребление видеокарты составило: максимальное значение GPU Power [W] 318 Вт, среднее – 289 Вт, +12V OPwr Supply [W] максимальное – 364 Вт, среднее – 298 Вт. С увеличением лимита на 16% были получены следующие значения энергопотребления: максимальное значение GPU Power [W] 368 Вт, среднее – 339 Вт, +12V OPwr Supply [W] максимальное – 429 Вт, среднее – 349 Вт.
Итог
Все логи HWiNFO будут выложены позже в этой теме Всё о NVIDIA GeForce RTX 3080 | RTX 3090 (GA10x Ampere 8nm).
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