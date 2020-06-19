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Тестовая конфигурация

Процессор: AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X;

Материнская плата: ZENITH EXTREME X399 SocketTR4 EATX;

Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 32GB DDR4 Kit RAM 4000 MHz (4 x 8GB), TXBD432G4000HC18FQC01 (3400 MHz 14-15-14-30-44-1T);

Системный диск: i-FlashDisk NGFF 256GB M.2;

Охлаждение: A-Ryzen-Th-X, Magicool G2 Slim 360mm Radiator (MC-RAD360G2), MagicoolG2 Slim 240mm Radiator (MC-RAD240G2 ), 7 штук Gentle Typhoon D1225C12 GT3000-P 0,22 А, Zalman ZY2022CSL 200 мм, помпа SC600;

Корпус: Zalman H1;

Блок питания: Corsair HX1000i 1000 Watt, CP-9020074-EU.

Видеокарты:

Powercolor Radeon RX 5700XT Red Devil, AXRX 5700XT 8GBD6-3DHE/OC;

Inno3D GeForce GTX1080 Twin X2, N1080-1SDN-P6DN;

PowerColor Radeon VII 16.0 GB AXVII 16GBHBM2-3DH;

GIGABYTE Aorus GeForce GTX 1080 Ti 11 GB OC GV-N108TAORUS-11GD;

PowerColor Radeon AXRX VEGA 56, 8GBHBM2-3DH;

Powercolor Radeon RX 480 Red Devil, AXRX 480 8GBD5-3DH/OC

Драйвера:

AMD Adrenaline 2020 20.5.1;

Nvidia 446.14;

Windows 10 insider Preview;

Far Cry 5 Version 1.014 (31.05.2020)

Предыдущие тесты с процессором AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X:

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AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS - тест с 6 видеокартами

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AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре F1 2019 - тест с 6 видеокартами

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Измерения проводились с помощью MSI Afterburner 4.6.2 в режиме бенчмарк для видео теста. Тест в игре проводился в бесплатные выходные, использовался встроенный бенчмарк и использованы результаты в графиках. Для видеокарты RX 480 использовался BIOS 165 Вт, а для Vega 56 в разгоне использовался BIOS от Vega 64 220 Вт. Все видеокарты тестировались на заводских частотах и в разгоне.

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В 1920x1080 производительность видеокарт ограничивает процессор, за исключением RX 480. Процессорозависимость видеокарт AMD выше, чем у NVIDIA.

В 2560x1440 производительность видеокарт ограничивает процессор, за исключением RX 480 и GTX 1080.



В 3840x2160 наконец-то видеокарты от AMD смогли навязать борьбу видеокарте GTX 1080 Ti.

Ниже предоставлены плейлисты youtube для каждой видеокарты.

Far Cry 5 Radeon VII

Far Cry 5 5700 XT

Far Cry 5 GTX 1080 Ti

Far Cry 5 GTX 1080

Far Cry 5 Vega 56

Far Cry 5 RX 480

Процессора отграничивал производительность практически всех видеокарт до разрешения 3840x2160. У видеокарт AMD больше процессорозависимость, чем у Nvidia. Две старшие видеокарты от AMD только в разрешении 3840x2160 навязали борьбу GTX 1080 Ti.