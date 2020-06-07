Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Тестовая конфигурация

Процессор: AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X;

Материнская плата: ASUS ZENITH EXTREME X399 SocketTR4 EATX;

Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 32GB DDR4 Kit RAM 4000 MHz (4 x 8GB), TXBD432G4000HC18FQC01 (3400 MHz 14-15-14-30-44-1T);

Системный диск: i-FlashDisk NGFF 256GB M.2;

Охлаждение: A-Ryzen-Th-X, Magicool G2 Slim 360mm Radiator (MC-RAD360G2), MagicoolG2 Slim 240mm Radiator (MC-RAD240G2), 5 штук Gentle Typhoon D1225C12 GT3000-P 0,22 А без тахометра, Zalman ZA1225ASL 0,16 А, помпа SC600;:

Корпус: Zalman H1;

Блок питания: Corsair HX1000i 1000 Watt, CP-9020074-EU.

Видеокарты:

Powercolor Radeon RX 5700XT Red Devil, AXRX 5700XT 8GBD6-3DHE/OC;

Inno3D GeForce GTX1080 Twin X2, N1080-1SDN-P6DN;

PowerColor Radeon VII 16.0 GB AXVII 16GBHBM2-3DH;

GIGABYTE Aorus GeForce GTX 1080 Ti 11 GB OC GV-N108TAORUS-11GD;

PowerColor Radeon AXRX VEGA 56, 8GBHBM2-3DH;

Powercolor Radeon RX 480 Red Devil, AXRX 480 8GBD5-3DH/OC

Драйвера:

AMD Adrenaline 2020 20.5.1;

Nvidia 446.14;

Windows 10 insider Preview Build 19640;

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Version 7.12.9 (7.06.2020)





Графические настройки анонсы и реклама Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА Новейший 10400F в Ситилинке Новейший 10700K в Регарде <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке Новейший 10600K в Регарде Ryzen 4000 серии в Ситилинке

реклама

Измерения проводились с помощью MSI Afterburner 4.6.2 в режиме бенчмарк. Тест в игре проводился в бесплатные выходные. Энергопотребление системы измерялось через программу HWiNFO64 и Corsair link (Corsair HX1000i), с частотой опроса 1 секунда (1000 мс). Обработка результатов энергопотребления производилась в программе GenericLogViewer v5.2.

На видео ниже показан тестовый участок и разница между игрой и реплеем игры.

реклама

Для Vega 56 использовался Bios с TDP 165 Вт и 220 Вт (Vega 56(64)). Для видеокарты RX 480 TDP было 165 Вт. Все видеокарты тестировались на заводских частотах.

реклама

Энергопотребление всей системы

Видеокарты от Nvidia одержали вверх над видеокартами на AMD. Прошлое поколение видеокарт от Nvidia показывает больше FPS чем современные видеокарты от AMD. На показатель 0,1% не обращайте особого внимания, он носит случайный характер это видно на графиках 1920x1080 и 2560x1440.

1920x1080

реклама





Больше всех в разрешении в 1920x1080 среднее энергопотребление всей системы было зафиксировано с Vega 56 (64) с TDP 220 Вт, самой экономичной оказалось GTX 1080 с лимитом потребления всей видеокарты 180 Вт. Для видеокарт AMD в BIOS прописан лимит энергопотребления только GPU, в отличие от видеокарт Nvidia, где указано энергопотребление всей видеокарты. Лидером по среднему энергопотреблению всей системы в 2560x1440 сразу 3 видеокарты Vega 56 (64), 5700 XT, GTX 1080 Ti.

Игра лучше всего оптимизирована под видеокарты Nvidia. Для всех, кто хочет повторить тест своей системы может перейти по этой ссылке https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16908028#p16908028