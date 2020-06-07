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AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS - тест с 6 видеокартами

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  • Тестовая конфигурация
  • Процессор: AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X;
  • Материнская плата: ASUS  ZENITH EXTREME X399 SocketTR4 EATX;
  • Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 32GB DDR4 Kit RAM 4000 MHz (4 x 8GB), TXBD432G4000HC18FQC01 (3400 MHz 14-15-14-30-44-1T);
  • Системный диск: i-FlashDisk NGFF 256GB M.2;
  • Охлаждение:  A-Ryzen-Th-X, Magicool G2 Slim 360mm Radiator (MC-RAD360G2), MagicoolG2 Slim 240mm Radiator (MC-RAD240G2), 5 штук Gentle Typhoon D1225C12 GT3000-P 0,22 А без тахометра, Zalman ZA1225ASL 0,16 А, помпа SC600;:
  • Корпус: Zalman H1;
  • Блок питания: Corsair HX1000i 1000 Watt, CP-9020074-EU.
  • Видеокарты:
  • Powercolor Radeon RX 5700XT Red Devil, AXRX 5700XT 8GBD6-3DHE/OC;
  • Inno3D GeForce GTX1080 Twin X2, N1080-1SDN-P6DN;
  • PowerColor Radeon VII 16.0 GB AXVII 16GBHBM2-3DH;
  • GIGABYTE Aorus GeForce GTX 1080 Ti 11 GB OC GV-N108TAORUS-11GD;
  • PowerColor Radeon AXRX VEGA 56, 8GBHBM2-3DH;
  • Powercolor Radeon RX 480 Red Devil, AXRX 480 8GBD5-3DH/OC
  • Драйвера:
  • AMD Adrenaline 2020 20.5.1;
  • Nvidia 446.14;
  • Windows 10 insider Preview Build 19640;
  • PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Version 7.12.9 (7.06.2020)


Графические настройки

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Измерения проводились с помощью MSI Afterburner 4.6.2 в режиме бенчмарк. Тест в игре проводился в бесплатные выходные. Энергопотребление системы измерялось через программу HWiNFO64 и Corsair link (Corsair HX1000i), с частотой опроса 1 секунда (1000 мс). Обработка результатов энергопотребления производилась в программе GenericLogViewer v5.2.

На видео ниже показан тестовый участок и разница между игрой и реплеем игры.

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Для Vega 56 использовался Bios с TDP 165 Вт и 220 Вт (Vega 56(64)). Для видеокарты RX 480 TDP было 165 Вт. Все видеокарты тестировались на заводских частотах.

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Видеокарты от Nvidia одержали вверх над видеокартами на AMD. Прошлое поколение видеокарт от Nvidia показывает больше FPS чем современные видеокарты от AMD. На показатель 0,1% не обращайте особого внимания, он носит случайный характер это видно на графиках 1920x1080 и 2560x1440.

Энергопотребление всей системы

1920x1080

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2560x1440


Больше всех в разрешении в 1920x1080 среднее энергопотребление всей системы было зафиксировано с Vega 56 (64) с TDP 220 Вт, самой экономичной оказалось GTX 1080 с лимитом потребления всей видеокарты 180 Вт. Для видеокарт AMD в BIOS прописан лимит энергопотребления только GPU, в отличие от видеокарт Nvidia, где указано энергопотребление всей видеокарты. Лидером по среднему энергопотреблению всей системы в 2560x1440 сразу 3 видеокарты Vega 56 (64), 5700 XT, GTX 1080 Ti.

Игра лучше всего оптимизирована под видеокарты Nvidia. Для всех, кто хочет повторить тест своей системы может перейти по этой ссылке https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16908028#p16908028

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amd ryzen radeon vii threadripper gtx 1080 ti vega 56 gtx 1080 rx 480 1950x radeon 5700 xt
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