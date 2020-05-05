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Тестовая конфигурация

Процессор: AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X;

Материнская плата: ASUS ZENITH EXTREME X399 SocketTR4 EATX;

Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 32GB DDR4 Kit RAM 4000 MHz (4 x 8GB), TXBD432G4000HC18FQC01 (3400 MHz 14-15-14-30-44-1T);

Системный диск: i-FlashDisk NGFF 256GB M.2;

Охлаждение: A-Ryzen-Th-X, Magicool G2 Slim 360mm Radiator (MC-RAD360G2), MagicoolG2 Slim 240mm Radiator (MC-RAD240G2), 5 штук Gentle Typhoon D1225C12 GT3000-P 0,22 А без тахометра, Zalman ZA1225ASL 0,16 А, помпа SC600;:

Корпус: Zalman H1;

Блок питания: Corsair HX1000i 1000 Watt, CP-9020074-EU.

Видеокарты:

Powercolor Radeon RX 5700XT Red Devil, AXRX 5700XT 8GBD6-3DHE/OC - GPU 2079 MHz 1150 V, MEM 1900 Mhz;

Inno3D GeForce GTX1080 Twin X2, N1080-1SDN-P6DN - GPU 2100 MHz, MEM 11016 MHz;

PowerColor Radeon VII 16.0 GB AXVII 16GBHBM2-3DH - GPU 1800 MHz 1 V, MEM 1200 MHz ;

GIGABYTE Aorus GeForce GTX 1080 Ti 11 GB OC GV-N108TAORUS-11GD - GPU 2038 MHz MEM 11600 MHz;

PowerColor Radeon AXRX VEGA 56, 8GBHBM2-3DH - GPU 1620MHz MEM 1100 MHz;

Powercolor Radeon RX 480 Red Devil, AXRX 480 8GBD5-3DH/OC - GPU 1330MHz MEM 2125 MHz

Драйвера:

AMD Adrenaline 2020 20.4.2

Nvidia 445.87

Windows 10 insider Preview Build 19619

F1 2019 Version 1.22 (3.05.2020)

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Графические настройки Графические настройки





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Измерения проводились с помощью MSI Afterburner 4.6.2 в режиме бенчмарк, результат брался из автоматического скриншота бенчмарка с победителем гонки. В тесте участвовали 2 API: DX 11 И DX 12. Все видеокарты были разогнаны и протестированный с максимальным возможным лимитом энергопотребления.

Тестовый отрезок

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Видео тест DX 11 VS DX 12 реклама









Все почти видеокарты уперлись в процессор, DX 12 позволил частично убрать в упор процессор. У Vega 56 (64) какие-то проблемы с производительностью в DX 12, результаты были перепроверены после теста всех видеокарт, результат не изменился.



Видео тест DX 11 VS DX 12







Видеокарты Radeon VII, 5700XT и 1080 Ti получают все еще прирост от DX 12, а Vega 56(64) все еще имеет проблемы в DX 12.

Видео тест DX 11 VS DX 12







Лидером в разрешение 3840x2160 становиться видеокарта 1080 Ti, выпущенная 3 года назад. Разница между двумя API практически нет.





Данные энергопотребления системы брались с выхода блока питания в программе HWiNFO 64 v6.22-4060 с датчика PSU Power (SUM). Частота опроса в программе была выставлена 100 мс, фактическое её значение составляло около 900 мс. Измерение проводилось в разрешение 3840x2160 с записью видео прохождения бенчмарка в двух API.

Лидером по среднему энергопотреблению оказались Vega 56(64) 220 W+50% и 1080 Ti 250 W +50%. Для RX 480 прошит BIOS с Power limit 165 W+50%. а для GTX 1080 использован BIOS от видеокарты Palit 230W+20%.

Итог

Игра имеет проблемы с DX 12, иногда возникает не понятное ограничение FPS (30, 60, 120) при выключенной вертикальной синхронизацией, решается изменением каких-либо настроек.

При выходе из игры вас встречает это окно, в независимости какая стоит видеокарта.

Единственной проблемной видеокартой в тесте оказалась Vega 56(64) в DX 12 её результаты ниже, чем в DX 11, перетест ничего не решил. В разрешении FHD все почти видеокарты уперлись в производительность процессора, с ростом разрешения эта проблема решается.