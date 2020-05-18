Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Battlefield V I7-6400t Vs Threadripper 1950X c 2 видеокартами Radeon VII

для раздела Блоги
+
Обвал цен на 2070 - дешевая Gigabyte в Ситилинке
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
48Gb RTX 8000 - предложение дня, смотри цену
8 ядерник i7 9700 сливают дешевле 4 ядерника i7 7700
MSI и 2 другие 2080 Ti упали в цене на порядок
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Тестирование проходило в режиме наблюдателя на карте Роттердам 64 игрока. Для тестирования одновременно использовалось 2 компьютера, на двух системах осуществлялся заход на один сервер и выбирался один и тот же игрок. Для захвата видео использовались видеокарты с настройками по умолчанию.

реклама


реклама

Система на AMD:

Процессор: AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X 4 ГГц;

реклама

Материнская плата: ASUS ROG ZENITH EXTREME X399 SocketTR4 EATX;

Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 32GB DDR4 Kit RAM 4000 MHz (4 x 8GB), TXBD432G4000HC18FQC01 (3400 MHz 14-15-14-30-44-1T);

реклама

Системный диск: i-FlashDisk  NGFF 256GB M.2;

Охлаждение: Bykski A-Ryzen-Th-X, Magicool G2 Slim 360mm Radiator (MC-RAD360G2), Magicool G2 Slim 240mm Radiator (MC-RAD240G2), 5 штук GentleTyphoon D1225C12B6AS-25 4-PIN 0,123 А без тахометра, Zalman ZA1225ASL 0,16 А, помпа SC600;

реклама


Корпус: Zalman H1;

Блок питания: Corsair HX1000i 1000 Watt, CP-9020074-EU;

Видеокарта: PowerColor Radeon VII 16.0 GB AXVII 16GBHBM2-3DH


Система на Intel:

Процессор: Intel i7-6400t QHQG L501C679 4 ГГц﻿;

Материнская плата: ASUS Z170 PRO GAMING LGA1151 ATX;

Оперативная память: Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 K2 3000MHz C15 rot, CMK16GX4M2B3000C15R (2890 MHz);

Системный диск: Original Biwin 2.5 Inch SSD 512GB SATA3;

Охлаждение: Thermalright HR-02 Macho Rev. B, HR-02 MACHO REV B;

Корпус: отсутствует

Блок питания: Corsair CX 750W, CP-9020015-EU;

Видеокарта: XFX Radeon VII Triple Fan 16.0 GB RX-VEGMA3FD6


Настройки:


Основные

Полный экран: Полный экран ;

Полноэкранное разрешение: 1920x1080;

Угол обзора: 55;

Угол обзора от 3 лица - техника: 55;

Угол обзора - прицел: нет;

Эффект глубины резкости (прицел): да;

Дополнительно

Включен DX 12: да, нет;

Рендеринг последующих кадров: нет (да Intel Ultra DX 11,);

Ограничение частоты кадров: 200;

Увеличение интерфейса: автоматически;

Ограничение памяти графического процессора: да;

Масштаб интерфейса: 50%;

Качество графики: низкое, ультра


Я допустил ошибку в настройках на системе Intel оказался включен рендеринг последующих кадров (future frame rendering), так как не покупал игру (использовал бесплатный доступ) то перетест уже не смог сделать. Система на Intel одержала вверх, скорее всего благодаря включённой опцией рендеринг последующих кадров. На видео выше можете посмотреть полный тест систем.


В DX 12 средний FPS подрос, и он оказался практически одинаковым для обоих систем, лишь 0,1% стал хуже

В DX 11 low Intel проиграл по среднему FPS, но выиграл по 0,1%, видно отключение future frame rendering сказалась на среднем FPS он оказался меньше, чем на средних настройках.

В DX 12 low обе системы показали одинаковые результаты.

Обе системы так или иначе ограничили производительность Radeon VII. Для увеличения FPS нужно включать рендеринг последующих кадров (future frame rendering) и лучше включит DX 12 для увеличения среднего FPS. Из-за ограниченного времени бесплатного доступа и поиски 2 аккаунта Battlefield V тестирование было произведено лишь в 1920x1080. Предыдущие тестирование игры можете увидеть по этой ссылке Battlefield V Open Beta тест мультиплеера Ryzen vs Intel, где оптимизация игры была хуже. В этой статье видно, что Threadripper уже так сильно не отстает от Intel i7-6400T.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd intel asus ryzen corsair powercolor battlefield v xfx radeon vii zalman i7-6400t hx1000i l501c679 qhqg zenith extreme x399 8pack team threadripper 1950x xtreem z170 gentletyphoon magicool cx 750w dx12 multiplayer thermalright hr-02 macho bykski a-ryzen-th-x dx11 sc600
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13
Обзор и тестирование материнской платы MSI Creator X299
26
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 в связке с процессором Ryzen 5 3600: май 2020
21
Магазин Keysworlds дарит Windows 10 при покупке Microsoft Office
Тестирование процессора Intel Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super: май 2020
18
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
24
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
50
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
105
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Gears 5
8
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590 в связке с процессором Core i5-9400F
53

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 23
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
12 мая 2020 105
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 208
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
13 мая 2020 50
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
13 мая 2020 24
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590 в связке с процессором Core i5-9400F
11 мая 2020 53

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA показала новую технологию трассировки лучей следующего поколения, которая в разы превосходит все существующие аналоги
49
AMD представила несколько продвинутых технологий трассировки лучей для будущих видеокарт Radeon Navi RDNA 2 и игровых приставок
209
Следующий iPhone будет поставляться без кнопок, Lightning и USB-C
14
Эксперты Gamersnexus выяснили, может ли бюджетный процессор Ryzen 3 3300Х раскрыть флагманскую видеокарту GeForce RTX 2080 Ti в актуальных играх 2019-2020-х годов
64
Сайт Userbenchmark.com снова прошёлся по AMD, потроллив их отдел маркетинга за "мантру про необходимость иметь больше 4 ядер в процессоре"
225
Выясняем целесообразность установки бюджетного 4-ядерного Ryzen 3300x в систему с мощной видеокартой 2080 Ti или 2070 Super - тест на бутылочное горлышко в играх от Gamers Nexus
106
Новый графический мод для GTA V NaturalVision Evolved существенно улучшает картинку игры, подтягивая её до уровня Red Dead Redemption 2
19
6 смартфонов Huawei получили прошивку EMUI 10.1
4
Мегараспродажа в Epic Games Store - бесплатная раздача GTA V - лишь вершина айсберга
31
Два смартфона Honor 2019 года получили EMUI 10.1
4
DOOM Eternal утонула в отрицательных отзывах после появления в игре системы Denuvo Anti-Cheat
33
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – технические характеристики, цены и сроки запуска – всё, что известно на данный момент
49
75-дюймовый 4K-телевизор Samsung Smart TV подешевел на 40 000 рублей
16
Игроки бомбардируют Steam-страничку Grand Theft Auto V отрицательными отзывами из-за бесплатной раздачи в EGS
47
Новая технология ASRock BFB обещает поднять тактовые частоты процессоров Intel Core 9-го и 10-го поколений на + 1 000 МГц
91
AMD Ryzen 9 3950X на частоте 5610 МГц обновил рекорд wPrime 1024M
7
Microsoft пересмотрит минимальные требования к процессорам для работы на Windows 10 уже в 2020 году
15
4 флагмана Honor 2018 и 2019 годов получили Magic UI 3.1
3
SoC Dimensity 820 в Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro "укладывает на лопатки" SoC Snapdragon 765G
8
Ещё один магазин «слил» дату выхода Assassin’s Creed Valhalla
3

Популярные статьи

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13
Ядра или тактовая частота процессора: выясняем, что важнее для работы и игр
107
Ископаемый планшет Samsung на Android 4.4 в 2020
27
Улучшаем графику в играх на лету с помощью PowerStrip: яркость, контраст, гамму и цветовую температуру
39
Обзор и тестирование материнской платы MSI Creator X299
26
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG STRIX Radeon RX 5600 XT OC
12
Battlefield V I7-6400t Vs Threadripper 1950X c 2 видеокартами Radeon VII
+

Сейчас обсуждают

Hypnot1k
00:29
Какую жизнь? Речь про игровое коммьюнити.
Мегараспродажа в Epic Games Store - бесплатная раздача GTA V - лишь вершина айсберга
Синебенчь
00:29
- Epic заманивает халявщиков, потом еще купончик со скидкой дает; - Rockstar получают халявщиков, которые, возможно, потратят пару бачей в онлайне.
Стало известно, во сколько Epic Games Store обходятся бесплатные раздачи таких хитов, как GTA V и многих других
Hypnot1k
00:29
"ГТА 5, купил РДР2" прям такие синглы не всраться, конечно же ради онлайна только стоит играть, сингл быстро проходится и там уже нечего делать.
Мегараспродажа в Epic Games Store - бесплатная раздача GTA V - лишь вершина айсберга
Hypnot1k
00:28
Затем чтобы делиться скриншотами, ачивки вместе выполнять, общаться, быть в сообществе, читать новые статьи по игре, секреты и прочее, делиться новостями. ЕГС мёртвый магазин, купил игру по дешевки и ...
Мегараспродажа в Epic Games Store - бесплатная раздача GTA V - лишь вершина айсберга
Axary
00:23
Хуанг приравнял количество реализованных чипов, к количеству произведённых ИГРОВЫХ видеокарт, что в отчётах для инвесторов создало видимость роста игрового подразделения нВидиа. Вот только часть чипов...
NVIDIA обвинили в сокрытии 1,13 млрд долларов дохода
Hacknir
00:21
еще бы все игры были под это разрешение оптимизированы. У половины игр интерфейс не масштабируется. И еще не у всех есть rtx2080ti
Ядра или тактовая частота процессора: выясняем, что важнее для работы и игр
fr0staman
00:21
*зелот опять высосал инфу из пальца* Никогда такого не было, и вот опять!
Стало известно, во сколько Epic Games Store обходятся бесплатные раздачи таких хитов, как GTA V и многих других
Błąčķ_Øvēŗłøřð
00:14
У меня вот такие ассоциации
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – технические характеристики, цены и сроки запуска – всё, что известно на данный момент
Синебенчь
00:13
Самое смешное, что если бы не Ryzen, то брали бы именно 4-х ядерное говно ой7.
Выясняем целесообразность установки бюджетного 4-ядерного Ryzen 3300x в систему с мощной видеокартой 2080 Ti или 2070 Super - тест на бутылочное горлышко в играх от Gamers Nexus
Иванов Иван
00:09
не удивлюсь что такие как ты помимо покупок железа на авито еще и одеваются там
Видеокарта GeForce GTX 1060 против 25 актуальных игр – эксперты Gecid выяснили, стоит ли покупать эту видеокарту в 2020 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем