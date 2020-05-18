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Тестирование проходило в режиме наблюдателя на карте Роттердам 64 игрока. Для тестирования одновременно использовалось 2 компьютера, на двух системах осуществлялся заход на один сервер и выбирался один и тот же игрок. Для захвата видео использовались видеокарты с настройками по умолчанию.

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Процессор: AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X 4 ГГц;

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Материнская плата: ASUS ROG ZENITH EXTREME X399 SocketTR4 EATX;

Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 32GB DDR4 Kit RAM 4000 MHz (4 x 8GB), TXBD432G4000HC18FQC01 (3400 MHz 14-15-14-30-44-1T);

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Системный диск: i-FlashDisk NGFF 256GB M.2;

Охлаждение: Bykski A-Ryzen-Th-X, Magicool G2 Slim 360mm Radiator (MC-RAD360G2), Magicool G2 Slim 240mm Radiator (MC-RAD240G2), 5 штук GentleTyphoon D1225C12B6AS-25 4-PIN 0,123 А без тахометра, Zalman ZA1225ASL 0,16 А, помпа SC600;

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Корпус: Zalman H1;

Блок питания: Corsair HX1000i 1000 Watt, CP-9020074-EU;

Видеокарта: PowerColor Radeon VII 16.0 GB AXVII 16GBHBM2-3DH





Система на Intel:

Процессор: Intel i7-6400t QHQG L501C679 4 ГГц﻿;

Материнская плата: ASUS Z170 PRO GAMING LGA1151 ATX;

Оперативная память: Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 K2 3000MHz C15 rot, CMK16GX4M2B3000C15R (2890 MHz);

Системный диск: Original Biwin 2.5 Inch SSD 512GB SATA3;

Охлаждение: Thermalright HR-02 Macho Rev. B, HR-02 MACHO REV B;

Корпус: отсутствует

Блок питания: Corsair CX 750W, CP-9020015-EU;

Видеокарта: XFX Radeon VII Triple Fan 16.0 GB RX-VEGMA3FD6





Настройки:





Основные

Полный экран: Полный экран ;

Полноэкранное разрешение: 1920x1080;

Угол обзора: 55;

Угол обзора от 3 лица - техника: 55;

Угол обзора - прицел: нет;

Эффект глубины резкости (прицел): да;

Дополнительно

Включен DX 12: да, нет;

Рендеринг последующих кадров: нет (да Intel Ultra DX 11,);

Ограничение частоты кадров: 200;

Увеличение интерфейса: автоматически;

Ограничение памяти графического процессора: да;

Масштаб интерфейса: 50%;

Качество графики: низкое, ультра





Я допустил ошибку в настройках на системе Intel оказался включен рендеринг последующих кадров (future frame rendering), так как не покупал игру (использовал бесплатный доступ) то перетест уже не смог сделать. Система на Intel одержала вверх, скорее всего благодаря включённой опцией рендеринг последующих кадров. На видео выше можете посмотреть полный тест систем.





В DX 12 средний FPS подрос, и он оказался практически одинаковым для обоих систем, лишь 0,1% стал хуже

В DX 11 low Intel проиграл по среднему FPS, но выиграл по 0,1%, видно отключение future frame rendering сказалась на среднем FPS он оказался меньше, чем на средних настройках.



В DX 12 low обе системы показали одинаковые результаты.

Обе системы так или иначе ограничили производительность Radeon VII. Для увеличения FPS нужно включать рендеринг последующих кадров (future frame rendering) и лучше включит DX 12 для увеличения среднего FPS. Из-за ограниченного времени бесплатного доступа и поиски 2 аккаунта Battlefield V тестирование было произведено лишь в 1920x1080. Предыдущие тестирование игры можете увидеть по этой ссылке Battlefield V Open Beta тест мультиплеера Ryzen vs Intel, где оптимизация игры была хуже. В этой статье видно, что Threadripper уже так сильно не отстает от Intel i7-6400T.



