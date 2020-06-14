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Тестовая конфигурация

Процессор: AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X;

Материнская плата: ZENITH EXTREME X399 SocketTR4 EATX;

Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 32GB DDR4 Kit RAM 4000 MHz (4 x 8GB), TXBD432G4000HC18FQC01 (3400 MHz 14-15-14-30-44-1T);

Системный диск: i-FlashDisk NGFF 256GB M.2;

Охлаждение: A-Ryzen-Th-X, Magicool G2 Slim 360mm Radiator (MC-RAD360G2), MagicoolG2 Slim 240mm Radiator (MC-RAD240G2 ), 7 штук Gentle Typhoon D1225C12 GT3000-P 0,22 А, Zalman ZY2022CSL 200 мм, помпа SC600;

Корпус: Zalman H1;

Блок питания: Corsair HX1000i 1000 Watt, CP-9020074-EU.

Видеокарты:

Powercolor Radeon RX 5700XT Red Devil, AXRX 5700XT 8GBD6-3DHE/OC;

Inno3D GeForce GTX1080 Twin X2, N1080-1SDN-P6DN;

PowerColor Radeon VII 16.0 GB AXVII 16GBHBM2-3DH;

GIGABYTE Aorus GeForce GTX 1080 Ti 11 GB OC GV-N108TAORUS-11GD;

PowerColor Radeon AXRX VEGA 56, 8GBHBM2-3DH;

Powercolor Radeon RX 480 Red Devil, AXRX 480 8GBD5-3DH/OC

Драйвера:

AMD Adrenaline 2020 20.5.1;

Nvidia 446.14;

Windows 10 insider Preview Build 19645;

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Version 14428444 (12.06.2020)





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Измерения проводились с помощью MSI Afterburner 4.6.2 в режиме бенчмарк. Тест в игре проводился в бесплатные выходные, использовался встроенный бенчмарк. Энергопотребление системы измерялось через программу HWiNFO64 и Corsair link (Corsair HX1000i), с частотой опроса 1 секунда (1000 мс). Обработка результатов энергопотребления производилась в программе GenericLogViewer v5.2. Для видеокарты RX 480 использовался BIOS 165 Вт. Все видеокарты тестировались на заводских частотах

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Все видеокарты потеряли производительность в Vulkan, за исключением Vega 56.





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Nvidia теряет производительность Vulkan, а AMD увеличивает



Игра лучше всего оптимизирована под видеокарты AMD. Лидерами по производительности оказались видеокарты Radeon VII, 5700 XT и GTX 1080 Ti. Все данные получены во время записи с использованием Relive и Shadow Play. Vulkan поднял производительность для всех видеокарт AMD в разрешении 2560x1440 и в 1920x1080 только для Vega 56, а Nvidia теряет производительность. Все тесты были произведены на настройках “Общее качество” ультра. Для всех видеокарт есть тест записи видео сравнения DX 11 Vs Vulkan.