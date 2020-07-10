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Тестовая конфигурация

Intel

Процессор: Intel i7-6400t QHQG L501C679 4 ГГц﻿;

Материнская плата: ASUS Z170 PRO GAMING LGA1151 ATX;

Оперативная память: Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 K2 3000MHz C15 rot, CMK16GX4M2B3000C15R;

Системный диск: Original Biwin 2.5 Inch SSD 512GB SATA3;

Охлаждение: Thermalright HR-02 Macho Rev. B;

Корпус: отсутствует

Блок питания: Corsair CX750W, CP-9020015-EU

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AMD

Процессор: AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X;

Материнская плата: ASUS ZENITH EXTREME X399 Socket TR4 EATX;

Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 32GB DDR4 Kit RAM 4000 MHz (4 x 8GB), TXBD432G4000HC18FQC01 (3400 MHz 14-15-14-30-44-1T);

Системный диск: i-FlashDisk NGFF 256GB M.2;

Охлаждение: A-Ryzen-Th-X, Magicool G2 Slim 360mm Radiator (MC-RAD360G2), Magicool G2 Slim 240mm Radiator (MC-RAD240G2), 5 штук Gentle Typhoon D1225C12 GT3000-P 0,22 А без тахометра, Zalman ZA1225ASL 0,16 А, помпа SC600;

Корпус: Zalman H1;

Блок питания: Corsair HX1000i 1000 Watt, CP-9020074-EU.

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Видеокарты

PowerColor Radeon VII 16.0 GB AXVII 16GBHBM2-3DH (режим ОС GPU 1800 MHz 1 V, MEM 1150 MHz);

GIGABYTE Aorus GeForce GTX 1080 Ti 11 GB OC GV-N108TAORUS-11GD (режим ОС GPU 2038 MHz MEM 5805 MHz)

Содержание:

1. Тест на настройках Ultra

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Frame Score, Gpu load

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Frame Score, Gpu load

Frame Score, Gpu load

В FHD системы практически показывают одинаковые результаты, лишь сборка Threadripper 1950X 1080Ti всех хуже. В 2560x1440 лидируют системы с видеокартой Radeon VII. В 3840x2160 Threadripper 1950X одерживает вверх над i7 -6400t.

2. Тест на настройках High, Medium

Тестирование на настройках High, Medium 3. Тест на настройках Low



Frame Score, Gpu load

Frame Score, Gpu load

Frame Score, Gpu load

На низких настройках в разрешениях 1920x1080 и 2560x1440 впереди сиcтема на Intel и Nvidia, но при переходе на 3840x2160 Threadripper 1950X показывает выше результат, видеокарты при этом показывают почти одинаковые результаты.

4. Анализ оптимизации драйверов

5. Итог

В итоге зависимость от настроек графики выигрывает тот или иной производитель процессора и видеокарты. Видеокарты от Nvidia страдали низкой производительностью на момент выхода игры об этом предыдущая статья AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре World War Z (релизная версия) - тест с 5 видеокартами, но в итоге новые драйвера подняли производительность до 39% в FHD. Видеокарта от AMD немного потеряла в производительности за это время, но спешим просто это на версию конкретного драйвера.

World War Z Threadripper 1950X 4 GHz Radeon VII

World War Z I7 6400T 4 GHz Radeon VII

World War Z Threadripper 1950X 4 GHz 1080 Ti



World War Z i7 6400T 4 GHz 1080Ti

