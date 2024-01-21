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Тестирование Battlefield 2042 RX 7900 XTX VS RTX 4090 3840x2160

Тестирование будет проходит в режиме мультиплеера на максимальных настройках в 3840x2160 с трассировкой лучей и без неё.
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Для замера FPS использовалась программа FrameView и встроенные оверлеи в драйвера от видеокарт, так оверлей RTSS Rivatuner Statistics Server не работает в игре.

Тестовый стенд 

  1. Процессор: Intel Core i9-13900K;
  2. Материнская плата: ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX;
  3. Оперативная память: Team Group T-Force Delta RGB 8200 МГц  [FF3D548G8200HC38EDC01] 48 ГБ;
  4. Система охлаждения: радиатор MO-RA3 420 CORE, 9 Arctic Cooling P14 PWM PST ACFAN00138A 0,22 А;
  5. Блок питания: Corsair HX1000i 1000 Watt, CP-9020074-EU;
  6. Монитор: LG 27UL850-W, 3840x2160, 60 Гц, IPS;
  7. Видеокарта 1: GIGABYTE GeForce RTX 4090 GAMING OC [GV-N4090GAMING OC-24GD];
  8. Видеокарта 2: GIGABYTE AMD Radeon RX 7900 XTX [GV-R79XTX-24GC-B] reference;
  9. Измерение энергопотребления видеокарты: ElmorLabs PMD (Power Measurement Device);
  10. Карта видеозахвата: Avermedia Live Gamer 4K GC573;
  11. Операционная система: Windows 11.

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Процессор работал на стоковых настройках. Для памяти использовался XMP профиль 8200 МГц. Видеокарты работали на заводских частотах и лимитах энергопотребления. Тестирование проходило в режиме "Захват"  на 128 игроков.

Настройки в игре на видео


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Полученный средний FPS игре

По среднему значению FPS RTX 4090 на 36% быстрее RX 7900 XTX с включенной трассировкой лучей. С отключенной трассировке лучей разница между видеокартами около 7% в пользу RTX 4090.

Видеокарта RTX 4090 от выключения трассировки лучей повысила FPS на 8%. Видеокарта RX 7900 XTX от выключения трассировки лучей повысила FPS на 47%.

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Максимальные температуры

Отключение трассировки лучей больше всего снизила температуры на RTX 4090. Максимальная температура GPU RTX 4090 c трассировкой лучей составила 71 °C, для памяти - 72 °C, для горячей точки - 83 °C. Отключение трассировки лучей снизило температуры на GPU RTX 4090 от 4 до 8 °C, для памяти - от 0 до 4 °C, для горячей точки - от 2 до 9 для памяти - 72 °C. Для видеокарты RX 7900 XTX максимальная температура GPU составило 66 °C, для памяти - 92 °C, для горячей точки - 89 °C. Отключение трассировки лучей на RX 7900 XTX практически не повлияли температуры видеокарты.

Энергопотребление видеокарты и системы на выходе блока питания

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GPU Power в таблице показывает среднее значение энергопотребления для видеокарты, выдаваемое драйвером, где для RX 7900 XTX это будет Total Board Power (TBP). 

ElmorLabs PMD (Power Measurement Device) устройство для замера отдельно от системы видеокарты с использованием райзера.

PSU out энергопотребление на выходе блока питания.

12V out энергопотребление на выходе блока питания только на 12 В.

Среднее энергопотребление системы с трассировкой лучей составило: RTX 4090 - 627 Вт, RX 7900 XTX - 587 Вт.

Среднее энергопотребление системы без трассировки лучей составило: RTX 4090 - 581 Вт, RX 7900 XTX - 546 Вт. Для RTX 4090 были исключены результаты с PL 67% помеченные "*".

Итог

Видеокарты AMD всё еще уступают в трассировки лучей, а её отключение уже позволяет повысит FPS до 47% и разница в пользу RTX 4090 сокращается до 7%. Разница энергопотребление системы с RTX 4090 и RX 7900 XTX около 40 Вт. Возможно, для видеокарты RTX 4090 разгон процессора и памяти ещё повысит FPS, так как лимит и загрузка видеокарты это может позволить.

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Плейлист с некоторыми записанными тестами

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rtx 4090 battlefield 2042 rx 7900 xtx benchmark 4090 13900k 7900 xtx 3840x2160
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