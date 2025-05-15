Глава МИД Жан-Ноэль Барро отметил неэффективность предыдущих ограничений и заявил о необходимости «удушающих» санкций, которые могли бы заставить Москву изменить курс в отношении конфликта на Украине

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о предстоящей встрече с сенатором США Линдси Грэмом. Встреча назначена на четверг и пройдет в Турции. Главная тема разговора — американский законопроект о новых санкциях против России. Барро подчеркнул: нынешние меры недостаточно эффективны и нужны «разрушительные» санкции, способные оказать максимальное давление на экономику РФ. По словам Грэма, проект уже поддерживают 72 сенатора.

Европейский союз тем временем завершает согласование 17-го пакета антироссийских санкций. В нем — почти две сотни танкеров, перевозящих нефть под флагами третьих стран, включая судна из так называемого «теневого флота». В списке ограничений могут оказаться и компании из государств, не входящих в ЕС: ОАЭ, Турция, Вьетнам, Сербия, Узбекистан. Их подозревают в содействии России в обходе существующих барьеров.

Особо обсуждается вопрос внесения в черный список компании Litasco Middle East DMCC — дубайского подразделения ЛУКОЙЛа. Против этого выступает Венгрия. В Брюсселе ожидают, что финальное решение по пакету может быть принято на заседании Совета ЕС по иностранным делам 20 мая.

На фоне нарастающей напряженности спецпосланник президента США Кит Келлог заявил в интервью Fox News, что в случае отсутствия подвижек в урегулировании конфликта на Украине, Вашингтон введет санкции «жестче, чем когда-либо». В числе потенциальных целей — Центральный Банк России и нефтяные перевозчики.

Американская администрация, по данным Bloomberg, ждет итогов возможной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая может состояться 15 мая в Стамбуле. Только после этого могут быть активированы новые меры давления со стороны США.

Реакция из Москвы последовала незамедлительно. В Кремле заявили, что «язык ультиматумов» неприемлем, и он не работает в отношении России. Там подчеркнули: давление извне не приводит к нужному результату, а только укрепляет внутреннюю устойчивость страны.



