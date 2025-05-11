Россия и Вьетнам усиливают морское сотрудничество: обсуждены проекты в судостроении, логистике, образовании и науке, с акцентом на стратегическое партнёрство в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В Москве встретились помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам. Обсудили развитие сотрудничества в морской инфраструктуре, судостроении и логистике.

Обе стороны хотят запустить совместные проекты. Готовы делиться опытом и технологиями. Россия предложила обучать вьетнамских специалистов у себя, чтобы поднять уровень подготовки и укрепить техническое партнёрство.

Россия и Вьетнам планируют модернизировать и расширять портовую инфраструктуру. Возможна организация совместных логистических центров. Россия предложила сотрудничество в исследованиях и разработках. Речь идёт о цифровизации, экологичных технологиях и устойчивом развитии морской отрасли.Также Россия готова принять больше вьетнамских студентов в морские вузы. В программе — не только теория, но и практика на верфях и в портах.



