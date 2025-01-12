Авиакатастрофа, произошедшая 29 декабря в Южной Корее, стала крупнейшей в истории страны из тех, что имели место на ее территории. Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение, унеся жизни 179 человек. Только двоим удалось выжить.

Данные, собранные с черных ящиков, свидетельствуют: запись на бортовых самописцах оборвалась за четыре минуты до того, как лайнер столкнулся с бетонной конструкцией. Причиной столкновения стал курсовой радиомаяк, прикрепленный на ограждении.

Перед крушением экипаж сообщил о чрезвычайной ситуации и возможном столкновении с птицей. Шасси не вышли, из-за чего приземление было невозможным. Лайнер попытался зайти на второй круг, но врезался в бетонное ограждение, после чего последовал взрыв.

Южнокорейские власти провели рейды в офисах авиакомпании Jeju Air в Сеуле, аэропорту Муана и местной региональной авиации. Проверки направлены на исключение возможных нарушений в области технического обслуживания и подготовки самолетов.