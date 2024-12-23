Дмитрий Рыболовлев, владелец футбольного клуба «Монако», опроверг слухи о покупке бразильского «Васко да Гама». По его словам, все внимание сосредоточено на развитии французского клуба, а информация из Globo — не более чем домыслы.

Российский предприниматель и владелец футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев опроверг слухи о возможной покупке бразильского клуба "Васко да Гама". По словам официального представителя бизнесмена, информация, опубликованная изданием Globo, не имеет ничего общего с реальностью.

17 декабря авторитетное бразильское издание Globo выпустило материал, в котором Рыболовлев значился одним из трех потенциальных покупателей легендарного клуба "Васко да Гама" из Рио-де-Жанейро. В этой же компании оказались владелец греческого "Олимпиакоса" Евангелос Маринакис и бывший президент "Лидса" Андреа Радриццани. Однако представитель Рыболовлева в беседе с "РБК Спорт" решительно опроверг эти догадки, отметив, что никаких планов по приобретению бразильского клуба у бизнесмена нет и не было.

С 2011 года Дмитрий Рыболовлев владеет французским клубом "Монако". Рыболовлев продолжает инвестировать в развитие клуба, и, по словам его представителей, все его внимание сосредоточено исключительно на проекте "Монако".

Основанный в 1898 году как гребной клуб, "Васко да Гама" обзавелся футбольной командой в 1915-м. За свою долгую историю клуб четырежды становился чемпионом Бразилии и в 1998 году завоевал Кубок Либертадорес — престижнейший трофей Южной Америки.



